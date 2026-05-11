Γεραπετρίτης για drone σε Λευκάδα: Διαβήματα όταν ολοκληρωθεί η έρευνα – Σοβαρό περιστατικό

Τι δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών προσερχόμενος στο συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ

Παναγιώτης Βελισσάρης

  • Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης χαρακτήρισε σοβαρό το περιστατικό με το θαλάσσιο drone φορτωμένο με εκρηκτικά στη Λευκάδα.
  • Η έρευνα για το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ).
  • Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, η ελληνική κυβέρνηση θα προβεί σε διαβήματα και αντίδραση.
  • Η Ελλάδα δεσμεύεται να προστατεύσει την ελεύθερη ναυσιπλοΐα και την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου.
  • Η χώρα προτίθεται να αποτρέψει την εκδήλωση πολεμικών ενεργειών στην περιοχή της Μεσογείου.
Ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό χαρακτήρισε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης τον εντοπισμό του θαλάσσιου Drone ανοιχτά της Λευκάδας, το οποίο ως γνωστόν, εντοπίστηκε φορτωμένο με εκρηκτικά.

Ο κ. Γεραπετρίτης, σε δήλωσή του προσερχόμενος στο συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, σημείωσε χαρακτηριστικά πως βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα από το ΓΕΕΘΑ, και διαμήνυσε πως όταν αυτή ολοκληρωθεί και εξαχθούν τα συμπεράσματα, θα υπάρξει αντίδραση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης με τα αναγκαία διαβήματα.

«Θα ήθελα επίσης να επισημάνω ότι θα ενημερώσω το Συμβούλιο σχετικά με ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό, το οποίο παρατηρήθηκε τις τελευταίες ημέρες, και αναφέρομαι στην ύπαρξη ενός θαλάσσιου μη επανδρωμένου σκάφους στο Ιόνιο Πέλαγος. Πρόκειται για μία ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα σχετικά με το περιστατικό από το Γενικό Επιτελείο. Όταν θα ολοκληρωθεί η έρευνα και θα εξαχθούν τα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά, θα υπάρξει αντίδραση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης με τα αναγκαία διαβήματα», τόνισε χαρακτηριστικά ο υπουργός Εξωτερικών.

Ολόκληρη η δήλωση του:

Στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για μείζονα θέματα, τα οποία βρίσκονται στην επικαιρότητα, για τη Γάζα, την Ουκρανία, τα Δυτικά Βαλκάνια.

Η Ελλάδα βρίσκεται στο προσκήνιο στις περισσότερες πρωτοβουλίες σε ό,τι αφορά την ειρήνη στην ευρύτερη Μέση Ανατολή. Η Ελλάδα, με ισχυρές συμμαχίες, έχει έναν πρωταγωνιστικό ρόλο. Τονίζουμε με κάθε ευκαιρία την ανάγκη να υπάρχει απόλυτη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας και είμαστε διατεθειμένοι να προβούμε σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες σε συνεργασία με εταίρους και συμμάχους μας.

Σε ό,τι αφορά τα Δυτικά Βαλκάνια, η Ελλάδα ανέλαβε μια ισχυρή πρωτοβουλία με τη Διακήρυξη των Δελφών, η οποία υπεγράφη πριν από μερικές εβδομάδες και ενδυναμώνει την προσπάθεια έτσι ώστε η διεύρυνση να καταστεί μία πραγματικότητα με ορίζοντα την ελληνική Προεδρία στο Συμβούλιο της ΕΕ το δεύτερο εξάμηνο του 2027.

Θα ήθελα επίσης να επισημάνω ότι θα ενημερώσω το Συμβούλιο σχετικά με ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό, το οποίο παρατηρήθηκε τις τελευταίες ημέρες, και αναφέρομαι στην ύπαρξη ενός θαλάσσιου μη επανδρωμένου σκάφους στο Ιόνιο Πέλαγος. Πρόκειται για μία ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα σχετικά με το περιστατικό από το Γενικό Επιτελείο. Όταν θα ολοκληρωθεί η έρευνα και θα εξαχθούν τα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά, θα υπάρξει αντίδραση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης με τα αναγκαία διαβήματα.

Θα ήθελα πάντως να τονίσω ότι η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και ιδιαιτέρως προς την πλευρά της Ελλάδας. Αυτό δημιουργεί έναν τεράστιο κίνδυνο σε ό,τι αφορά την ελευθερία της ναυσιπλοΐας αλλά και την ασφάλεια των πολιτών και του περιβάλλοντος. Η Ελλάδα θα κάνει όλα τα αναγκαία βήματα έτσι ώστε να διασφαλιστεί απολύτως ότι η Μεσόγειος δεν θα καταστεί θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων. Σας ευχαριστώ.

