Αυτός ήταν ο πιθανότερος στόχος του ουκρανικού θαλάσσιου drone - Ρωσική νηοπομπή νότια της Κρήτης

Τα σενάρια για το πώς βρέθηκε το ουκρανικό drone σε σπηλιά της Λευκάδας δεν έχουν ξεκαθαρίσει ακόμα, και πιθανότατα κατέληξε εκεί από αστοχία υλικού.

Το ερώτημα είναι και η πιθανή αποστολή του στρατιωτικού αυτού drone, το οποίο ήταν έμφορτο με εκρηκτικά. Δορυφορικές εικόνες που ανέλυσε το STAR δείχνουν μια ρωσική νηοπομπή να πλέει νότια της Κρήτης, κι αυτός ήταν ο πιθανός στόχος του ουκρανικού drone.

Τα πλοία, συνοδευόμενα από ρωσική φρεγάτα, είχαν προορισμό το λιμάνι της Ταρτούς στη Συρία.

