Αυτός ήταν ο πιθανότερος στόχος του ουκρανικού θαλάσσιου drone - Ρωσική νηοπομπή νότια της Κρήτης
Σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Τα σενάρια για το πώς βρέθηκε το ουκρανικό drone σε σπηλιά της Λευκάδας δεν έχουν ξεκαθαρίσει ακόμα, και πιθανότατα κατέληξε εκεί από αστοχία υλικού.
Το ερώτημα είναι και η πιθανή αποστολή του στρατιωτικού αυτού drone, το οποίο ήταν έμφορτο με εκρηκτικά. Δορυφορικές εικόνες που ανέλυσε το STAR δείχνουν μια ρωσική νηοπομπή να πλέει νότια της Κρήτης, κι αυτός ήταν ο πιθανός στόχος του ουκρανικού drone.
Τα πλοία, συνοδευόμενα από ρωσική φρεγάτα, είχαν προορισμό το λιμάνι της Ταρτούς στη Συρία.
Δείτε το ρεπορτάζ:
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:37 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Νέα επιχείρηση διάσωσης μεταναστών νότια της Κρήτης
15:09 ∙ LIFESTYLE
Η Άννα Βίσση απόλαυσε τους Metallica στο κατάμεστο ΟΑΚΑ
11:25 ∙ WHAT THE FACT