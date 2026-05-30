Μενδώνη για Δασκαλόπουλο: Η απώλειά του στερεί τα ελληνικά Γράμματα από έναν επιφανή εκπρόσωπό τους

Τη βαθιά της θλίψη για τον θάνατο του διακεκριμένου ανθρώπου των ελληνικών γραμμάτων, Δημήτρη Δασκαλόπουλου, εξέφρασε η Υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη. Σε δήλωσή της, η Υπουργός υπογράμμισε το πολυσχιδές έργο και την αφοσίωση του εκλιπόντος στη λογοτεχνία, αναφέροντας χαρακτηριστικά:

«Με θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του Δημήτρη Δασκαλόπουλου, η οποία στερεί τα ελληνικά Γράμματα από έναν από τους επιφανέστερους εκπροσώπους τους. Ο Δημήτρης Δασκαλόπουλος θεράπευσε, σχεδόν, όλα τα είδη της γραμματείας μας, καταλείποντάς μας ένα μεγάλο έργο στην ποίηση, την κριτική, την βιβλιογραφική τεκμηρίωση, το δοκίμιο, την επιφυλλιδογραφία. Ο Δημήτρης Δασκαλόπουλος συνδύασε, με σπάνιο τρόπο, την βαθιά γνώση και αγάπη για τη λογοτεχνία με την ακαταπόνητη δουλειά, χωρίς την παραμικρή επιδίωξη προβολής. Υπηρέτησε πολυσχιδώς τα Γράμματα, ως αντιπρόεδρος του τότε Εθνικού Κέντρου Βιβλίου, ως μέλος, επί σειρά ετών, των επιτροπών λογοτεχνικών βραβείων, αλλά και με την πολύχρονη και ουσιαστική συμβολή του στη διοργάνωση των Καβαφείων, από το 1984 μέχρι σήμερα, για την οποία είχα την ιδιαίτερη τιμή να του απονείμω το ειδικό βραβείο «Καβάφη», πριν από λίγους μόλις μήνες. Προσωπικότητα, με ιδιαίτερο κύρος, ο Δημήτρης Δασκαλόπουλος αφήνει ένα βαθύ και μεγάλο έργο, αλλά και ένα σπανιότατο και καθόλα αξιομίμητο παράδειγμα της διά βίου αφοσίωσης του, στα Γράμματα.

Στην οικογένειά του, τους ομοτέχνους του και τους πολλούς φίλους του απευθύνω ειλικρινέστατα συλλυπητήρια».

