«Γουρούνα» έπεσε σε αρδευτικό κανάλι στη Χαλκιδική: Ανασύρθηκε τραυματισμένος ο οδηγός

Ατύχημα σημειώθηκε στο δήμο Κασσάνδρας Χαλκιδικής, όταν 30χρονος έχασε τον έλεγχο της «γουρούνας» την οποία οδηγούσε και έπεσε σε αρδευτικό κανάλι.

Στο σημείο σύμφωνα με το thestival.gr, έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες προχώρησαν στον απεγκλωβισμό και την ανάσυρση του τραυματία από το κανάλι.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν τέσσερις πυροσβέστες, εθελοντές και δύο πυροσβεστικά οχήματα.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.