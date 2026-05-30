Τσιμτσιλή για Μεσσαροπούλου: «Νομίζω ότι είναι καλύτερα, ευχόμαστε σύντομα να βρίσκεται κοντά μας»

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή αναφέρθηκε στα επαγγελματικά της, επισημαίνοντας πως νιώθει χαρούμενη και ευγνώμων για τις ευκαιρίες που της δόθηκαν, αλλά και τους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα της, ενώ, στάθηκε και στην περιπέτεια υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη, συζύγου της συνεργάτιδάς της στο «Happy Day», Τίνας Μεσσαροπούλου.

«Η Τίνα μας νομίζω ότι είναι καλύτερα και ευχόμαστε σύντομα να είναι κοντά μας» απάντησε για την Τίνα Μεσσαροπούλου, η οποία βρίσκεται στο πλευρό του Γιώργου Μυλωνάκη από την πρώτη στιγμή μετά το εγκεφαλικό ανεύρυσμα που υπέστη.

Τις προηγούμενες ημέρες, η Σταματίνα Τσιμτσιλή είχε πει ότι ο Γιώργος Μυλωνάκης, μετά τη μεταφορά του σε κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία, έχει πλέον επιστρέψει στην Ελλάδα. Σύμφωνα με όσα είχε αναφέρει, η πορεία της υγείας του είναι αισθητά καλύτερη, ενώ υπάρχει αισιοδοξία πως πολύ σύντομα μπορεί να ξεπεράσει κάθε πρόβλημα.

