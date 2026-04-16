Δακρυσμένη η Σταματίνα Τσιμτσιλή για τον Μυλωνάκη: «Με την Τίνα είναι δεύτερη οικογένεια για εμάς»

Συναισθηματικά φορτισμένη ήταν η Σταματίνα Τσιμτσιλή κατά την έναρξη του «Happy Day» το πρωί της Πέμπτης 16 Απριλίου, αναφερόμενη στην απουσία της Τίνας Μεσσαροπούλου από την εκπομπή.

Η παρουσιάστρια μίλησε για την περιπέτεια υγείας του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργου Μυλωνάκη που παραμένει διασωληνωμένος στη ΜΕΘ σε σοβαρή αλλά ελεγχόμενη κατάσταση με ρήξη ανευρύσματος στον εγκέφαλο προσθέτοντας ότι η σύζυγός του και συνεργάτης της εκπομπής, Τίνα Μεσσαροπούλου βρίσκεται από το πρώτο λεπτό στο πλευρό του.

«Είναι μια δύσκολη ημέρα για το Happy Day και για εμάς γιατί ένας από τα μέλη της ομάδας μας δεν είναι σήμερα μαζί μας. Η Τίνα. Έχετε σίγουρα δει στις ειδήσεις για ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο σύζυγός της, ο Γιώργος Μυλωνάκης. Δίνει μια πολύ σοβαρή μάχη για τη ζωή του και η Τίνα μας είναι στο πλευρό του. Είμαστε από το πρώτο λεπτό κοντά της και συναισθηματικά και ουσιαστικά και πνευματικά. Σήμερα που είμαστε εδώ μας λείπει και θέλουμε να της ευχηθούμε ταχεία ανάρρωση. Να ευχηθούμε και στην ίδια καλή δύναμη γιατί και εκείνη περνάει πολύ δύσκολες ώρες.

Εχθές ήμασταν εδώ, κατά τη διάρκεια της εκπομπής χτύπησε το τηλέφωνο της και έφυγε κατευθείαν, ενώ δεν είχαμε καταλάβει ακριβώς τι συμβαίνει. Προσπαθήσαμε να μην φανεί η απουσία της, μέχρι να καταλάβουμε τι έχει συμβεί. Ήμασταν στο πλευρό της στον Ευαγγελισμό, αλλά δεν θέλω να μπω σε καμία λεπτομέρεια για την κατάσταση της υγείας του Γιώργου για αυτές είναι λεπτομέρειες πολύ προσωπικές. Θα αρκεστώ στο να πω περαστικά, και καλή δύναμη. Και τον Γιώργο τον ξέρω προσωπικά γιατί όπως ξέρετε είμαστε μια δεύτερη οικογένεια.

Είναι ένας πολύ δυνατός άνθρωπος και αυτό που ελπίζουμε είναι να τα καταφέρει και να βγει νικητής από αυτή τη μάχη που δίνει. Η Τίνα είναι πολύ δικός μας άνθρωπος και εύχομαι πραγματικά να είναι δυνατή και να σταθεί στο πλευρό του άντρα της και των παιδιών της. Ας κάνουμε όλοι μαζί μια προσευχή να ξεπεραστεί όλο αυτό σύντομα», ανέφερε η παρουσιάστρια του «Happy Day».

