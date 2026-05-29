«Πωλητής δηλητηρίων» πουλούσε τοξικές χημικές ουσίες στο ίντερνετ και «συνέδραμε σε αυτοκτονίες»

Ο Law αντιμετωπίζει ποινές έως 14 χρόνια φυλάκισης για συνέργεια σε αυτοκτονία, καθώς αποσύρθηκαν οι κατηγορίες ανθρωποκτονίας στο πλαίσιο συμφωνίας με τους εισαγγελείς.

Ένας άνδρας παραδέχθηκε την ενοχή του για 14 κατηγορίες περί συνέργειας σε αυτοκτονίες στον Καναδά, με την πώληση τοξικών ουσιών μέσω διαδικτύου.

Ο Κένεθ Λο, 60 ετών, δήλωσε ένοχος στο δικαστήριο του Οντάριο την Παρασκευή για υποθέσεις που αφορούν καναδικά θύματα, στο πλαίσιο συμφωνίας με τους εισαγγελείς, οι οποίοι απέσυραν πιο σοβαρές κατηγορίες ανθρωποκτονίας.

Οι αρχές ανέφεραν ότι ο πρώην σεφ πούλησε περίπου 1.200 πακέτα τοξικών ουσιών σε παραλήπτες, τους οποίους εντόπιζε σε διαδικτυακά φόρουμ αυτοκτονίας, σε 40 χώρες.

Οι οικογένειες Βρετανών θυμάτων έχουν δηλώσει ότι είναι οργισμένες με τους Βρετανούς εισαγγελείς επειδή δεν άσκησαν δίωξη στον Law, ο οποίος συνδέεται με τον θάνατο 79 Βρετανών. Η Εισαγγελία του Στέμματος (CPS) ανέφερε ότι το καναδικό νομικό σύστημα θα λάβει υπόψη τις απώλειες των οικογενειών από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Σε επιστολή της CPS, που είδε το BBC, αναφέρεται ότι ο Law δεν θα διωχθεί στη Βρετανία λόγω νομικών πολυπλοκοτήτων.

Ο ειδικός εισαγγελέας της CPS Andrew Hudson δήλωσε ότι η συμπερίληψη των Βρετανών θυμάτων στη διαδικασία καταδίκης στον Καναδά ήταν ο «πιο γρήγορος και αποτελεσματικός δρόμος» για να αποδοθεί δικαιοσύνη.

Ο Hudson είπε ότι μια επιτυχής έκδοση δεν θα ήταν «εγγυημένη και θα χρειαζόταν χρόνια», ενώ υπήρχε κίνδυνος η δίωξη «να μπορούσε να μπλοκαριστεί λόγω αρχών διπλής δίωξης (double jeopardy)».

Πρόσθεσε: «Όρος της συμφωνίας μας με τον Καναδό εισαγγελέα ήταν η ποινή του Kenneth Law να αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι άνθρωποι πέθαναν στην Αγγλία και την Ουαλία ως άμεσο αποτέλεσμα της χρήσης προϊόντων που τους προμήθευσε».

Ο Law συνδέεται επίσης με τον θάνατο πέντε ανθρώπων στη Σκωτία και ενός στη Βόρεια Ιρλανδία.

Στο δικαστήριο ακούστηκε ότι έστειλε 330 πακέτα σε 286 παραλήπτες στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο 19χρονος Οντάριο Ashtyn Prosser-Blake ήταν ένα από τα θύματα του Law που πέθανε από αυτοκτονία τον Μάρτιο του 2023.

Η μητέρα του, Kim Prosser, δήλωσε στο BBC ότι η ψυχική του υγεία επιδεινώθηκε μετά την περίοδο του κορονοϊού και ότι, μετά το τέλος των σπουδών του, πήγε στο Τορόντο και αργότερα επέστρεψε σπίτι του, όπου συνέχισε να δυσκολεύεται μέχρι τον θάνατό του.

«Ο πόνος από την απώλεια του γιου μου δεν μειώνεται επειδή κάποιος βρίσκεται στη φυλακή», είπε. «Δεν υπάρχει παρηγοριά στο πένθος μου βλέποντας κάποιον άλλον να υποφέρει.»

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο David Parfett, του οποίου ο 22χρονος γιος Thomas χρησιμοποιούσε την ουσία που φέρεται να πωλούσε ο Law, δήλωσε:

«Ο Tom ήταν κάποιος που έβλεπε πραγματικά τη χαρά στη ζωή… Μου λείπει η ευκαιρία να ζήσω μαζί του το Μουντιάλ του 2026».

Ο Thomas αγόρασε την ουσία έναντι περίπου 50 λιρών (67 δολάρια, 92 καναδικά δολάρια). Το σώμα του βρέθηκε σε ξενοδοχείο στο Sunbury-on-Thames, στο Surrey, το 2021.

Ο Parfett είπε: «Ήθελα ο Law να δικαστεί και στο Ηνωμένο Βασίλειο… έπρεπε να αντιμετωπίσει τη δικαιοσύνη εδώ». Ζητά επίσης δημόσια έρευνα στο Ηνωμένο Βασίλειο για τους θανάτους. «Χρειαζόμαστε δράση από πολλά υπουργεία και δεν βλέπουμε τον απαραίτητο συντονισμό», είπε.

«Η κυβέρνηση αποτυγχάνει θεμελιωδώς στο καθήκον της να προστατεύει τη ζωή».

Η βρετανική κυβέρνηση δεν σχολίασε άμεσα.

Ο Law αντιμετώπιζε αρχικά 14 κατηγορίες συνέργειας σε αυτοκτονία και 14 κατηγορίες ανθρωποκτονίας στον Καναδά, μετά τη σύλληψή του το 2023.

Η σύλληψή του ακολούθησε πολύπλοκη έρευνα από τουλάχιστον 11 υπηρεσίες επιβολής του νόμου και τη συμμετοχή περίπου δώδεκα χωρών.

Σύμφωνα με έρευνα των Times, δημοσιογράφος που προσποιήθηκε τον πελάτη ισχυρίζεται ότι ο Law τον συμβούλεψε για το πώς να χρησιμοποιήσει τα προϊόντα του ώστε «να διασφαλιστεί ο θάνατος».

Οι καναδικές αρχές ανέφεραν ότι ο Law διατηρούσε πολλαπλές ιστοσελίδες που προσέφεραν ουσίες και εξοπλισμό για αυτοκτονία.

Ο δικηγόρος του επιβεβαίωσε ότι ο πελάτης του θα δηλώσει ένοχος σε συμφωνία με τους εισαγγελείς, με αντάλλαγμα την απόσυρση των κατηγοριών ανθρωποκτονίας.

Σε περίπτωση καταδίκης για συνέργεια σε αυτοκτονία στον Καναδά, οι ποινές μπορούν να φτάσουν έως και 14 χρόνια φυλάκισης.