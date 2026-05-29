Ιρανικά μέσα ενημέρωσης: «Μέχρι στιγμής δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία με τις ΗΠΑ»

Ένας άνδρας κυματίζει μια σημαία του Ιράν, κάτω από μια πινακίδα που απεικονίζει τα Στενά του Ορμούζ και τα ραμμένα χείλη του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ

«Δεν έχει επιτευχθεί τελική συμφωνία μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών αυτή τη στιγμή», ανέφερε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Σύμφωνα με το πρακτορείο, οι δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την άρση του ναυτικού αποκλεισμού κατά της Τεχεράνης θα πρέπει να γίνουν δεκτές «με σκεπτικισμό» και αποτελούν μέρος του «συνήθους μοτίβου μονομερών και αυτοεπαινετικών ανακοινώσεών του».

Σύμφωνα με το Tasnim, οποιαδήποτε άρση του αποκλεισμού θα αποτελούσε απλώς «το τέλος μιας από τις πολυάριθμες παραβιάσεις της εκεχειρίας», καθώς τέτοια μέτρα «δεν έπρεπε ποτέ να είχαν επιβληθεί». Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων υποστηρίζει επίσης ότι οι ισχυρισμοί του Τραμπ και των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης σχετικά με το πυρηνικό ζήτημα είναι «αβάσιμοι», διευκρινίζοντας ότι δεν βρίσκονται επί του παρόντος σε εξέλιξη λεπτομερείς συζητήσεις για το θέμα.

Το Tasnim προσθέτει ότι η επιμονή της Αμερικής να μην απελευθερώσει παγωμένα ιρανικά κεφάλαια τροφοδοτεί τις αμφιβολίες της Τεχεράνης σχετικά με την πραγματική προθυμία της Ουάσιγκτον να διαπραγματευτεί.

Η Ισλαμική Δημοκρατία, καταλήγει το πρακτορείο, έχει επανειλημμένα επαναλάβει ότι το ζήτημα των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων πρέπει να επιλυθεί πριν επιτευχθεί οποιαδήποτε προκαταρκτική συμφωνία.

«Οι δηλώσεις του Τραμπ ήταν μια προσπάθεια να παρουσιαστεί μια τεχνητή νίκη»

Οι ισχυρισμοί του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με μια πιθανή συμφωνία με το Ιράν είναι «ένα μείγμα αλήθειας και ψεμάτων» και δεν αντικατοπτρίζουν το σχέδιο συμφωνίας που εξετάζεται επί του παρόντος στην Τεχεράνη, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Fars, το οποίο πρόσκειται στους Φρουρούς της Επανάστασης, επικαλούμενο ενημερωμένες πηγές.

Το πρακτορείο δηλώνει ότι το σχέδιο, που παρουσιάστηκε ως «αμοιβαία δέσμευση», βρίσκεται στα τελικά στάδια έγκρισης στο Ιράν, αλλά δεν έχει ακόμη ληφθεί τελική απόφαση. Σύμφωνα με το Fars, ο Τραμπ ισχυρίστηκε νίκη παρουσιάζοντας σημεία που έρχονται σε αντίθεση με το κείμενο του σχεδίου, ενώ εξακολουθεί να ισχυρίζεται ότι ο αποκλεισμός των ΗΠΑ θα αρθεί. Το πρακτορείο αρνείται επίσης ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ χωρίς διόδια ή όρους, δηλώνοντας ότι μια τέτοια ρήτρα δεν υπάρχει στο σχέδιο.

Η Τεχεράνη θα ανοίξει ξανά το στενό μετά την άρση του αποκλεισμού, βάσει των δικών της συμφωνιών, οι οποίες θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν παρακολούθηση, επιθεωρήσεις, υπηρεσίες και μέτρα ασφαλείας.

Απορρίπτει επίσης τον ισχυρισμό του Τραμπ ότι το Ιράν έχει αποσυναρμολογήσει ή καταστρέψει το πυρηνικό του υλικό, δηλώνοντας ότι ενημερωμένες πηγές έχουν χαρακτηρίσει αυτόν τον ισχυρισμό αβάσιμο και απουσιάζει από το μνημόνιο. Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων αναφέρει ότι το πιο σημαντικό μέρος του σχεδίου είναι η άμεση καταβολή 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε παγωμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη δεν θα προχωρήσει σε κανένα επόμενο στάδιο των διαπραγματεύσεων μέχρι να αποδεσμευτούν τα κεφάλαια. Ανέφερε επίσης ότι μια πλήρης κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο, σύμφωνα με τη θέση της Χεζμπολάχ, είναι ένα άλλο βασικό σημείο.

Το Fars ανέφερε ότι το Ιράν θα προχωρήσει στο επόμενο στάδιο των συνομιλιών, το οποίο περιλαμβάνει την χαλάρωση των κυρώσεων και το πυρηνικό ζήτημα, μόνο εάν πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, και ότι οποιαδήποτε τελική συμφωνία θα βασίζεται στις κόκκινες γραμμές της Ισλαμικής Δημοκρατίας και στην «πλήρη δυσπιστία» προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αραγτσί: «Οι ΗΠΑ πρέπει να αποκηρύξουν τις υπερβολικές απαιτήσεις για να καταλήξουν σε συμφωνία»

Σε τηλεφωνική συνομιλία, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε στον Ομανό ομόλογό του Μπαντρ Αλμπουσάιντι ότι η τελική συμφωνία με τις ΗΠΑ εξαρτάται από το αν η Ουάσινγκτον θα σταματήσει τις «υπερβολικές» απαιτήσεις και τις «μεταβλητές και αντιφατικές» θέσεις της στις διαπραγματεύσεις. Αυτό αναφέρει το Iran International. Ο Αραγτσί δήλωσε επίσης ότι η Τεχεράνη παραμένει «σοβαρή και σταθερή» στην επιδίωξη αυτών που αποκαλεί «νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντά» της.

Τραμπ: Αίρεται ο ναυτικός αποκλεισμός στο Ιράν - Σήμερα η τελική απόφαση για τη συμφωνία

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι θα πραγματοποιήσει συνάντηση την Παρασκευή στην Αίθουσα Επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου (Situation Room), προκειμένου να λάβει την τελική απόφαση σχετικά με μια συμφωνία με το Ιράν. Ο Τραμπ ανέφερε ότι η συνάντηση θα είναι καθοριστική για την τελική έγκριση ή απόρριψη της συμφωνίας, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο έντονων διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Η εξέλιξη έρχεται σε μια περίοδο όπου οι δύο πλευρές εξετάζουν ένα πλαίσιο συμφωνίας που αφορά την αποκλιμάκωση των εντάσεων και τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, χωρίς ωστόσο να έχει υπάρξει ακόμη οριστική έγκριση από τις δύο κυβερνήσεις. «Ο αποκλεισμός μας θα αρθεί και τα ακινητοποιημένα πλοία θα πρέπει να προετοιμαστούν για την επιστροφή τους στην πατρίδα τους» Τα πλοία που έχουν εγκλωβιστεί στο Στενό του Ορμούζ «λόγω του έκτακτου και άνευ προηγουμένου ναυτικού αποκλεισμού μας, ο οποίος τώρα θα αρθεί, μπορούν να ξεκινήσουν τη διαδικασία επιστροφής στην πατρίδα τους. Πείτε γεια στις συζύγους σας, στους συζύγους σας, στους γονείς σας και στις οικογένειές σας, στον αγαπημένο σας Πρόεδρο!», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ στον λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Η πυρηνική σκόνη του Ιράν θα καταστραφεί» «Η πυρηνική σκόνη, η οποία βρίσκεται θαμμένη βαθιά στο υπέδαφος, θα ανακαλυφθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες (η μόνη χώρα, μαζί με την Κίνα, που διαθέτει τη μηχανική δυνατότητα να το πράξει), σε στενό συντονισμό και συνεργασία με το Ιράν και τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας, και θα καταστραφεί», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στην εκπομπή του «Κοινωνική Αλήθεια», αναφερόμενος στο ιρανικό ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού. Tο Ιράν πρέπει να αποδεχτεί ότι δεν θα έχει πυρηνικά όπλα «Το Ιράν πρέπει να αποδεχτεί ότι δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο ή βόμβα. Το Στενό του Ορμούζ πρέπει να ανοίξει αμέσως, χωρίς χρέωση, στην απεριόριστη θαλάσσια κυκλοφορία και προς τις δύο κατευθύνσεις», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στον λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Truth. «Όλες οι νάρκες, εάν υπάρχουν, θα καθαριστούν. Το Ιράν θα ολοκληρώσει την άμεση απομάκρυνση ή/και πυροδότηση όλων των υπολοίπων ναρκών, οι οποίες δεν θα είναι πολλές», πρόσθεσε ο πρόεδρος. «Το Ιράν πρέπει να δεσμευτεί ότι δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο ή βόμβα. Τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να ανοίξουν αμέσως, χωρίς διόδια, για την απρόσκοπτη ναυτιλιακή κυκλοφορία και προς τις δύο κατευθύνσεις. Όλες οι υποβρύχιες νάρκες (βόμβες), αν υπάρχουν, θα εξουδετερωθούν (έχουμε ήδη απομακρύνει, μέσω ανατίναξης, πολλές τέτοιες νάρκες με τα εξαιρετικά υποβρύχια ναρκαλιευτικά μας. Το Ιράν θα ολοκληρώσει την άμεση απομάκρυνση και/ή την ανατίναξη των όποιων ναρκών έχουν απομείνει, οι οποίες δεν θα είναι πολλές!). Τα πλοία που έχουν παγιδευτεί στα Στενά λόγω του εκπληκτικού και άνευ προηγουμένου Ναυτικού Αποκλεισμού μας, ο οποίος τώρα θα αρθεί, μπορούν να ξεκινήσουν τη διαδικασία της «επιστροφής στο σπίτι!» Πείτε ΓΕΙΑ στις συζύγους, τους συζύγους, τους γονείς και τις οικογένειές σας εκ μέρους μου, του αγαπημένου σας Προέδρου! Το εμπλουτισμένο υλικό, που μερικές φορές αναφέρεται ως «πυρηνική σκόνη», το οποίο είναι θαμμένο βαθιά υπόγεια με σχεδόν καταρρακωμένα βουνά, που προκλήθηκαν από την ισχυρή επίθεση των βομβαρδιστικών B2 μας πριν από 11 μήνες, τα οποία βρίσκονται από πάνω του, θα ανασυρθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες (οι οποίες, όπως έχει συμφωνηθεί, είναι η μόνη χώρα, μαζί με την Κίνα, με τη μηχανική ικανότητα να το πράξει!), σε στενή συνεργασία και συντονισμό με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, καθώς και με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας, και θα ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΙ. Δεν θα ανταλλαγούν χρήματα, μέχρι νεωτέρας. Έχουν συμφωνηθεί και άλλα θέματα, πολύ μικρότερης σημασίας. Θα συναντηθώ τώρα, στην Αίθουσα Επιχειρήσεων, για να λάβω την τελική απόφαση. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα» έγραψε σε ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος.

