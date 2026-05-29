Μάστιγα οι ρευματοκλοπές - 400.000 σπίτια ηλεκτροδοτούνται παράνομα

Διαστάσεις μάστιγας λαμβάνουν πλέον οι ρευματοκλοπές σε ολόκληρη τη χώρα, με περιστατικά να καταγράφονται από τη Μεσσηνία μέχρι τις Σέρρες και από την Κρήτη μέχρι την Ηλεία, αλλά και τη Μακεδονία, καθώς και σε περιοχές της Αττικής.

Σύμφωνα με αυτοψία της εκπομπής «Live News» του MEGA, οι ρευματοκλοπές ολοένα και αυξάνονται, όπως και οι χρεώσεις στους λογαριασμούς των νόμιμων καταναλωτών, την ώρα που οι θανάσιμοι κίνδυνοι πολλαπλασιάζονται.

Τα καλώδια θάβονται κάτω από το έδαφος για να μην φαίνονται και κάποιες φορές όταν η παρανομία εντοπίζεται ξηλώνονται, όπως συνέβη τον περασμένο Μάρτιο στη Νέα Πέραμο, δίπλα από καταυλισμό Ρομά.

Σε κατοικημένες περιοχές ρισκάρουν ζωές με αυτοσχέδιες πατέντες για να ηλεκτροδοτήσουν παράνομα τα σημεία που επιθυμούν. Σε όλες τις περιπτώσεις περνούν καλώδια από την πηγή τα οποία καταλήγουν στο μέρος που θέλουν. Άλλες φορές αυτό γίνεται από κολώνες στην ύπαιθρο και άλλες από ρολόγια της ΔΕΗ σε σπίτια και πολυκατοικίες.

Παρά τα παράπονα ορισμένων, το πρόβλημα όχι μόνο δεν λύνεται αλλά δείχνει να μεγαλώνει στο πέρασμα των χρόνων. Είναι χαρακτηριστικό ότι το ποσό της ενέργειας που χανόταν το 2012, ήταν οριακά πάνω από το 1%, ενώ σήμερα έχει φτάσει το 6%, μετά από μία συνεχή ανοδική πορεία.

Τα 450 εκατ. ευρώ αγγίζει η ετήσια ζημιά

Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι η ετήσια οικονομική ζημία αγγίζει τα 450 εκατομμύρια ευρώ, με τις εκτιμώμενες παράνομες ή πειραγμένες συνδέσεις στη χώρα να φτάνουν τις 400.000.

Παρά τους ελέγχους και τις προσπάθειες έστω για περιορισμό των ρευματοκλοπών, η κατάσταση φαίνεται να πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Η πρόσφατη τραγωδία στις Σέρρες, έδειξε με τον πιο τραγικό τρόπο, τον θανάσιμο κίνδυνο.

Μία άλλη επίπτωση είναι οι φωτιές που εκδηλώνονται από βραχυκυκλώματα. Από τους 54.000 τεχνικούς ελέγχους που έγιναν την τελευταία χρονιά, διαπιστώθηκαν 9.000 παραβάσεις. 58,5 εκατ. ευρώ ήταν τα συνολικά πρόστιμα που επιβλήθηκαν στους παραβάτες.

Τα χρήματα που χάνονται κάθε χρόνο από τις ρευματοκλοπές πληρώνουν διαχρονικά οι νόμιμοι. Σε ετήσια βάση, η σχετική έξτρα χρέωση είναι 60 ευρώ.

Ρευματοκλοπές παρατηρούνται και σε περιοχές με έντονη τουριστική δραστηριότητα. Το νησί της Ικαρίας προηγήθηκε το 2025 με 41,7% διαπιστωμένων ρευματοκλοπών σε σχέση με τους ελέγχους που έγιναν, και ακολούθησαν η Μύκονος με 37,8% και η Ρόδος με 22,3%.

Για τις ρευματοκλοπές προβλέπονται ποινές φυλάκισης που ξεκινούν από 3 μήνες έως 2 χρόνια, ενώ σε πιο σοβαρές περιπτώσεις οι ποινές μπορεί να είναι μεγαλύτερες.

Στόχος του ΔΕΔΔΗΕ είναι η μείωση των ρευματοκλοπών κατά 50% την επόμενη τετραετία. Για την ώρα πάντως το πρόβλημα όχι μόνο δεν περιορίζεται αλλά δείχνει να απλώνεται όλο και περισσότερο.

