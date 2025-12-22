Η ρευματοκλοπή τείνει να πάρει διαστάσεις κοινωνικής μάστιγας

Κλείνει το 2025 και δυστυχώς το ποσοστό της ρευματοκλοπής παραμένει ακόμα σε υψηλά επίπεδα. Πάντα μιλάμε για την τεκμηριωμένη ρευματοκλοπή, ακόμα κι αυτή που γίνεται εν αγνοία πολλών καταναλωτών, αλλά κατηγορούνται οι ίδιοι ως υπαίτιοι, ανεξάρτητα εάν μετά αθωώνονται στα δικαστήρια.

Φυσικά υπάρχουν πλείστες καταγγελίες για άδικους καταλογισμούς ρευματοκλοπής σε ανυποψίαστους πολίτες που τεχνικά δεν τεκμηριώνονται, αλλά καταλογίζονται λόγω ασυνείδητων, ερασιτεχνών, κακόβουλων και πολλές φορές δόλιων εργολάβων. Αυτό όμως δεν αναιρεί και την πραγματική διάπραξη της ρευματοκλοπής που γίνεται συνειδητά από καταναλωτές, κυρίως από εμπορικούς, με ζημιά πολλών εκατομμυρίων ευρώ τον χρόνο, που δυστυχώς την πληρώνουν όλοι οι υπόλοιποι.

Σύμφωνα με στοιχεία, το ποσό της ρευματοκλοπής αντιστοιχεί περίπου στα 450 εκατ. ευρώ ετησίως, ενώ το ποσοστό από τις συνολικές απώλειες του δικτύου ΜΤ και ΥΤ (κανονικές και μη) ξεπερνάει το 11%, όπου από αυτό, το 5% περίπου αντιστοιχεί σε μη κανονικές απώλειες, δηλαδή σε κλοπή.

Η ρευματοκλοπή αποτελεί έναν από τους λιγότερο ορατούς, αλλά ιδιαίτερα επιβαρυντικούς παράγοντες για την τελική τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας. Αν και αφορά ένα μικρό ποσοστό της συνολικής κατανάλωσης, το οικονομικό της βάρος μετακυλίεται στο σύνολο των συνεπών καταναλωτών μέσω της τιμής της κιλοβατώρας.

Συγκεκριμένα, όταν το 5% της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας δεν τιμολογείται στον πραγματικό καταναλωτή της, αλλά διαχέεται οικονομικά, δυστυχώς σε όλους, οι συνέπειες είναι μετρήσιμες. Με ετήσια παραγωγή 50 TWh, στην Ελλάδα περίπου 2,5 TWh ηλεκτρικής ενέργειας καταναλώνονται χωρίς να πληρωθούν. Αν ληφθεί υπόψη ότι το μέσο κόστος παραγωγής τα τελευταία χρόνια ανέρχεται κοντά στα 180 ευρώ ανά MWh, το συνολικό κόστος της μη τιμολογούμενης ενέργειας τελικά φτάνει τα 450 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Το ποσό αυτό καλύπτεται από τους υπόλοιπους καταναλωτές, καθώς ενσωματώνεται στην ενέργεια που τελικά τιμολογείται, δηλαδή στο 95% της συνολικής παραγωγής (47,5 TWh). Έτσι, προκύπτει μια επιπλέον επιβάρυνση περίπου 0,95 λεπτών του ευρώ ανά κιλοβατώρα.

Με δεδομένο ότι η μέση τιμή πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας είναι στα 22 λεπτά ανά kWh, η ρευματοκλοπή οδηγεί σε αύξηση της τελικής τιμής του ρεύματος κατά περίπου 4,3%. Δηλαδή σε έναν μηνιαίο λογαριασμό ρεύματος που κάποιο νοικοκυριό καταναλώνει 500 Kwh και πληρώνει για το ρεύμα μόνο (με τους φόρους) 110 ευρώ , τα 4,75 ευρώ τα πληρώνει λόγω της ρευματοκλοπής, δηλαδή τον χρόνο πληρώνει αδίκως 57 ευρώ, γιατί κάποιοι άλλοι τον κλέβουν.

Το συμπέρασμα είναι ξεκάθαρο: Η ρευματοκλοπή δεν αποτελεί απλώς μια παράνομη πρακτική μεμονωμένων ατόμων, αλλά ένα κοινωνικό πρόβλημα που πλήττει άμεσα το σύνολο των πολιτών. Η αντιμετώπισή της είναι αναγκαία όχι μόνο για τη βιωσιμότητα του ενεργειακού συστήματος, αλλά και για τη διασφάλιση μιας δικαιότερης κατανομής του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας.

Μιχάλης Χριστοδουλίδης

Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΑΠΘ

Ενεργειακός Αναλυτής

