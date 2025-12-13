Παπασταύρου: Το νέο «πορτοκαλί» τιμολόγιο δίνει φθηνότερο ρεύμα τις μεσημεριανές ώρες

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου σε συνέντευξη που παραχώρησε αναφέρθηκε στις αγροτικές κινητοποιήσεις. Οι αγρότες συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους, με εκατοντάδες μπλόκα να παραμένουν σε κομβικά σημεία της χώρας, ενώ η ένταση του κινήματος εντείνεται από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Από την πλευρά της, η κυβέρνηση υπογραμμίζει ότι ο πρωτογενής τομέας αποτελεί θεμέλιο της οικονομίας και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί βρίσκονται στο επίκεντρο της πολιτικής της.

«Έχουν παρθεί σημαντικά μέτρα για τη στήριξή τους, όπως μείωση του ΦΠΑ στα αγροτικά μηχανήματα, στα λιπάσματα και στις ζωοτροφές, και ειδικός φόρος κατανάλωσης στο πετρέλαιο», δήλωσε στο MEGA o υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.

Μεταξύ άλλων ο Σταύρος Παπασταύρου τόνισε πως η κυβέρνηση έχει ανοιχτές τις πόρτες για διάλογο με τους αγρότες.

«Ο πρωθυπουργός άνοιξε την πόρτα του διαλόγου, κάλεσε τους αγρότες. Ανοίγει δρόμο για να υπάρχει συντεταγμένος διάλογος μέσα στα στενά δημοσιονομικά του κράτους. Εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν, αλλά για να βρεθούν λύσεις πρέπει να υπάρχει οργανωμένη και συντεταγμένη συζήτηση», ανέφερε.

«Οι αγρότες έχουν απόλυτο δίκιο να έχουν αυτή την ανησυχία γιατί έχει αυξηθεί το κόστος παραγωγής. Αυτή τη στιγμή οι κοινοτικές επιδοτήσεις θα είναι πολύ παραπάνω σε σχέση με πέρυσι. Υπήρχε μεγάλη αγωνία, δικαιολογημένη, ότι λόγω αυτής της κακοδιαχείρισης η Ευρώπη δεν θα μας επέτρεπε να γίνουν πληρωμές», συμπλήρωσε.

Για τα ενεργειακά, ο Σταύρος Παπασταύρου υπογράμμισε πως οι ενεργειακές συμφωνίες μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ βάζουν τη χώρα μας στο επίκεντρο της διατλαντικής ενεργειακής αρχιτεκτονικής.

«Η ενέργεια αποκτά μία ιδιαίτερη γεωπολιτική διάσταση», σημείωσε. Οι συμφωνίες αυτές θα φέρουν αύξηση του εθνικού πλούτου, γεγονός που οδηγεί στην αύξηση των δημοσίων εσόδων.

Για τα νέα τιμολόγια ρεύματος, το νέο πορτοκαλί τιμολόγιο θα ξεκινήσει την 1η Φεβρουαρίου για τις μεγάλες επιχειρήσεις και την 1η Απριλίου για μικρές επιχειρήσεις και νοικοκυριά, με εγκατάσταση έξυπνου μετρητή.

«Θα σου δίνουν τη δυνατότητα με μήνυμα την προηγούμενη ημέρα να δεις εάν μπορείς να κάνεις χρήση του πολύ φθηνού κόστους που υπάρχει για την ενέργεια τις μεσημεριανές ώρες. Ήταν μία σημαντική πρωτοβουλία, γιατί δίνει την ικανότητα στους καταναλωτές να έχουν τη μεγάλη τους κατανάλωση τις μεσημεριανές ώρες αξιοποιώντας το φτηνό τιμολόγιο», εξήγησε ο υπουργός.