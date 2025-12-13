Μπλόκα αγροτών: Η ώρα των αποφάσεων ενόψει της συνάντησης με Μητσοτάκη - Ο χάρτης των κινητοποιήσεων

Σήμερα οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της χώρας αντιμετωπίζουν μια κρίσιμη στιγμή για τον αγώνα τους επιβίωσης, καθώς οι δεκάδες αποκλεισμοί και μπλόκα που έχουν οργανώσει σε όλη την Ελλάδα συνεχίζουν να δοκιμάζουν τις αντοχές τους.

Στις 12:00 το μεσημέρι, οι Συντονιστικές Επιτροπές των μπλόκων όλης της χώρας θα βρεθούν στη Νίκαια Λάρισας, σε μια πανελλαδική σύσκεψη που αναμένεται να καθορίσει την πορεία των κινητοποιήσεων. Στη συνάντηση θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι από περισσότερα από 45 μεγάλα μπλόκα, ενώ δεκάδες μικρότερες συγκεντρώσεις με τρακτέρ παραμένουν ενεργές σε διάφορα σημεία της χώρας.

Η πρόσκληση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη προς τους αγρότες να συναντηθεί μαζί τους τη Δευτέρα (15/12) το απόγευμα, φαίνεται ότι δεν επηρέασε τη στάση τους. Οι αγρότες ξεκαθαρίζουν ότι θα συνεχίσουν τον αγώνα τους, απαιτώντας δεσμεύσεις για μείωση του κόστους παραγωγής, πριν καθίσουν σε διάλογο με την κυβέρνηση. Πολλοί εκπρόσωποί τους προκρίνουν μάλιστα την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων εάν δεν υπάρξει σαφές πλαίσιο λύσεων.

Η πρώτη απάντηση στο κάλεσμα του πρωθυπουργού καταγράφηκε με τον μαζικό αποκλεισμό του λιμανιού της Θεσσαλονίκης την Παρασκευή, όπου οι αγρότες διαδήλωσαν με μικροφωνική και ενημέρωσαν το κοινό για τις θέσεις τους. Ο Κώστας Ανεστίδης, μέλος της Πανελλήνιας Επιτροπής Μπλόκων, τόνισε από μπλόκο αγροτών: «Πρώτα θέλουμε να αποσυρθούν οι δυνάμεις καταστολής από τους δρόμους. Μόνο τότε θα δούμε πότε και πώς θα καθίσουμε στο τραπέζι του διαλόγου».

Αγροτικό συλλαλητήριο μπροστά από την κεντρική πύλη επιβατικού σταθμού στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, 12 Δεκεμβρίου 2025. SOOC

Οι μαζικές κινητοποιήσεις την Παρασκευή σε Θεσσαλονίκη, Λάρισα, διόδια Αφιδνών και άλλες περιοχές της χώρας αποτυπώνουν τη μαχητική διάθεση των αγροτών. Όπως υπογραμμίζουν, δεν πρόκειται να υποχωρήσουν μπροστά σε προσπάθειες διαίρεσης ή επιφανειακών υποσχέσεων, επιμένοντας στον αγώνα για επιβίωση και βιώσιμη παραγωγή.

Η σύσκεψη της Νίκαιας θεωρείται καθοριστική, καθώς θα καθοριστεί αν οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν με ενισχυμένη ένταση ή θα ανοίξει ο δρόμος για διάλογο με την κυβέρνηση υπό σαφείς προϋποθέσεις. Οι αγρότες δηλώνουν έτοιμοι να πάρουν τις αποφάσεις τους με συνέπεια, ενότητα και αποφασιστικότητα.

Ο χάρτης των κινητοποιήσεων σε όλη την Ελλάδα

Αγρότες και κτηνοτρόφοι συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα, με δεκάδες μπλόκα να παραμένουν ενεργά σε κομβικά σημεία των εθνικών και επαρχιακών οδών. Από τη Μακεδονία και τη Θράκη μέχρι τη Δυτική Ελλάδα, οι παραγωγοί κλείνουν δρόμους και παρακαμπτήριες, ενώ διατηρούν ανοιχτές μόνο ειδικές διόδους για οχήματα έκτακτης ανάγκης.

Σημεία όπως οι κόμβοι Κουλούρας, Νησελίου, Γυψοχωρίου, Μπράλου, Φιλώτα και η περιοχή των Πράσινων Φαναριών καταγράφουν αυξημένη παρουσία τρακτέρ και αγροτικών οχημάτων, με τους παραγωγούς να μοιράζουν τοπικά προϊόντα στους διερχόμενους οδηγούς και να προετοιμάζονται για την πανελλαδική σύσκεψη της Νίκαιας Λάρισας σήμερα.

Λαϊκό γλέντι διοργανώνουν σήμερα Σάββατο οι αγρότες της ΕΟΑΣ Χανίων στο μπλόκο στα Μεγάλα Χωράφια επί του ΒΟΑΚ.

Όπως ανακοίνωσαν, “Όλοι στο μπλόκο το Σάββατο 13/12 στις 3 μ.μ. Πιλάφι βραστό και κρασί πάνω στην Εθνική Οδό!!! Χορηγία της κυβέρνησης και της ΕΕ.

Οποιος οδηγός ταλαιπωρηθεί αύριο να γνωρίζει ότι εμείς δεν φταίμε. Φταίει μια πολιτική που μας οδηγεί στο ξεκλήρισμα.”

