Ηλεία: Μπλόκο αγροτών στον Πύργο - Μπήκαν με τα τρακτέρ στο κέντρο της πόλης - Βίντεο
Οι αγρότες άφησαν ακινητοποιημένα τα τρακτέρ τους στην οδό Πατρών
Κινητοποίηση εντός της πόλης του Πύργου πραγματοποίησαν το βράδυ της Παρασκευής (12/12) οι αγρότες της Ηλείας, οδηγώντας τα τρακτέρ τους στους κεντρικούς δρόμους της πόλης.
Οι αγρότες απέκλεισαν το στολισμένο για τα Χριστούγεννα κέντρο του Πύργου στην οδό Πατρών, όπου άφησαν ακινητοποιημένα για πολλή ώρα τα τρακτέρ τους.
*Με πληροφορίες από patrisnews.com
