Κίνηση τώρα: Τροχαίο με τέσσερα οχήματα στον Κηφισό - Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Πειραιά
Λόγω σύγκρουσης τεσσάρων αυτοκινήτων στη λεωφόρο Κηφισού παρατηρείται έντονη δυσκολία στην κυκλοφορία
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Τεράστιο κομφούζιο προκλήθηκε στη Λεωφόρο Κηφισού λίγο μετά τις 20:30, όταν σημειώθηκε τροχαίο με τέσσερα οχήματα στο ύψος της οδού Λασκαράτου, στο ρεύμα προς Πειραιά, στην περιοχή του Περιστερίου.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:00 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Δύο άτομα επιτέθηκαν σε γιατρό στο Κέντρο Υγείας Αχαΐας
21:11 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Παναθηναϊκός: Αποφάσισε να πάρει από τώρα και τον Παύλο Παντελίδη
20:28 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΑΕΚ: Έρχεται ο Βάργκα, «όχι» σε Ρέιντζερς για Πενράις - Τα δεδομένα για χαφ
20:15 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Πάτρα: Συνελήφθη 19χρονος που επιτέθηκε στον 12χρονο
18:51 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Έφεσος: Απρόσμενη ανακάλυψη από τους αρχαιολόγους
11:43 ∙ WHAT THE FACT
Ερεύνησαν την Ανταρκτική και βρήκαν 300 υποβρύχιες κατασκευές σε βάθος έως 4.000 μέτρων
08:54 ∙ WHAT THE FACT