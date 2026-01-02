Κίνηση τώρα: Τροχαίο με τέσσερα οχήματα στον Κηφισό - Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Πειραιά

Τεράστιο κομφούζιο προκλήθηκε στη Λεωφόρο Κηφισού λίγο μετά τις 20:30, όταν σημειώθηκε τροχαίο με τέσσερα οχήματα στο ύψος της οδού Λασκαράτου, στο ρεύμα προς Πειραιά, στην περιοχή του Περιστερίου.

