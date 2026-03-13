Σαν σήμερα 13 Μαρτίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 13 Μαρτίου

Σαν σήμερα 13 Μαρτίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 13 Μαρτίου.

  • 1900 - Γεννιέται στη Σμύρνη ο Έλληνας νομπελίστας ποιητής και διπλωμάτης Γιώργος Σεφέρης.
  • 1913 - Γεννιέται στο Κολωνάκι, o κορυφαίος Έλληνας ηθοποιός του θεάτρου και του κινηματογράφου, Λάμπρος Κωνσταντάρας.
  • 1992 - Στην ανατολική Τουρκία 500 άνθρωποι σκοτώνονται από σεισμό 6,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.
  • 1996 - Κρατώντας τέσσερα όπλα, ένας άνδρας σκοτώνει 16 μαθητές και τη δασκάλα τους σε σχολείο της Σκωτίας.
  • 2003 - Σε συναγερμό τίθεται η παγκόσμια ιατρική κοινότητα, καθώς μία θανατηφόρος επιδημία γρίπης και πνευμονίας, το SARS, έχει ξεσπάσει στην Ασία. Τα συμπτώματα του ιού είναι υψηλός πυρετός, βήχας και δύσπνοια.
  • 2013 - Ο Αρχιεπίσκοπος Μπουένος Άιρες Χόρχε Μάριο Μπεργκόλιο εκλέγεται Πάπας και λαμβάνει το όνομα Φραγκίσκος.
