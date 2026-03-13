UEFA: Ανάσα από Παναθηναϊκό και ΑΕΚ για την 10η θέση

Παναθηναϊκός και ΑΕΚ σημείωσαν σπουδαίες νίκες σε Europa League και Conference League, φέρνοντας την Ελλάδα πολύ κοντά στη 10η θέση της βαθμολογίας της UEFA.

Η βραδιά εξελίχθηκε ιδανικά για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο Παναθηναϊκός ήταν ο πρώτος που έδωσε βαθμούς, επικρατώντας της Μπέτις στο ΟΑΚΑ με 1-0 και προσθέτοντας 400 πολύτιμους πόντους στη συγκομιδή της χώρας. Λίγο αργότερα, η ΑΕΚ πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση στη Σλοβενία, συντρίβοντας την Τσέλιε με 4-0 και χαρίζοντας άλλους 400 βαθμούς στην Ελλάδα.

Την ίδια στιγμή, η Τσεχία που βρίσκεται στη 10η θέση της κατάταξης, δεν είχε την ίδια επιτυχία. Η Σπάρτα Πράγας ηττήθηκε από την Άλκμααρ με 2-1, ενώ η Σίγμα Όλομουτς έμεινε στο 0-0 εντός έδρας με τη Μάιντς, προσφέροντας ελάχιστους βαθμούς στη χώρα τους.

Έτσι, η Ελλάδα έφτασε τους 47.912 βαθμούς και χρειάζεται ακόμη 600 για να φτάσει τους Τσέχους. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να προστεθούν κι άλλοι βαθμοί, με την ΑΕΚ να έχει ισχυρό προβάδισμα πρόκρισης, ενώ με θετικά αποτελέσματα τόσο από τον Παναθηναϊκό όσο και από την Ένωση, η χώρα μας μπορεί να ανέβει απ’ ευθείας στη 10η θέση της κατάταξης της UEFA.

Η βαθμολογία:

9. Τουρκία — 51.475

10. Τσεχία — 48.525

11. Ελλάδα — 47.912

12. Πολωνία — 46.250

13. Δανία — 42.106

14. Νορβηγία — 41.237

15. Κύπρος — 35.693

Πώς… μεταφράζονται τα ευρωπαϊκά εισιτήρια ανάλογα με την κατάταξη:

10η θέση

Πρωταθλητής: Απευθείας στο League Stage του Champions League
Κυπελλούχος: Playoffs Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League
Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

11-12η θέση

Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
Κυπελλούχος: Playoffs Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League
Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

13η-14η θέση

Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League
Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

15η θέση

Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League
Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

16η-22η Θέση

Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
Κυπελλούχος: 1ος προκριματικός Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Conference League
Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League
Τέταρτος: -

