Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή (13/3) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Παρασκευή 13 Μαρτίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή (13/3) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Παρασκευή, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

13/3/2026 6:30:00 πμ

13/3/2026 5:30:00 μμ

ΙΛΙΟΥ

ΝΙΚΗΤΑΡΑ - ΠΥΡΓΟΥ - ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ - ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ - ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ - ΑΕΤΟΡΑΧΗΣ - ΛΕΩΦ.ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ - ΓΡΑΒΙΑΣ - ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ - ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ - ΕΛΠΙΔΟΣ - ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ - ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ - ΑΡΚΑΔΙΑΣ - ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ - ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ - ΣΥΡΟΥ - ΓΥΘΕΙΟΥ - ΤΕΙΡΕΣΙΟΥ - ΤΡΟΙΑΣ

157

Συντήρηση

13/3/2026 8:00:00 πμ

13/3/2026 10:30:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΘΕΟΔΑΜΑΝΤΟΣ απο κάθετο: ΕΥΡΥΝΟΜΗΣ έως κάθετο: ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ Ζυγά οδός:ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΘΕΟΔΑΜΑΝΤΟΣ έως κάθετο: ΖΗΝΟΔΟΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ

281

Λειτουργία

13/3/2026 8:00:00 πμ

13/3/2026 12:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΜΙΛΩΝΟΣ απο κάθετο: ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΥ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΥ απο κάθετο: ΜΙΛΩΝΟΣ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΠΛΗΘ. ΓΕΜΙΣΤΟΥ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:Α. ΠΑΝΤΟΥ απο κάθετο: ΒΑΛΕΣΤΡΑ έως κάθετο: ΠΛΗΘ. ΓΕΜΙΣΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΛΗΘ. ΓΕΜΙΣΤΟΥ απο κάθετο: ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: Α. ΠΑΝΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ απο κάθετο: ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ έως κάθετο: ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

222

Κατασκευές

13/3/2026 8:00:00 πμ

13/3/2026 12:00:00 μμ

ΒΑΡΗΣ

Ζυγά οδός:ΘΑΣΟΥ απο κάθετο: ΣΕΡΙΦΟΥ έως κάθετο: ΡΟΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

240

Κατασκευές

13/3/2026 8:00:00 πμ

13/3/2026 12:30:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΑΛΩΠΕΚΗΣ απο κάθετο: ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ έως κάθετο: ΜΑΡΑΣΛΗ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

280

Λειτουργία

13/3/2026 8:00:00 πμ

13/3/2026 1:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΠΕΡΤΣΕΜΛΗ απο κάθετο: ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ έως κάθετο: ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά οδός:ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ απο κάθετο: ΠΕΡΤΣΕΜΛΗ έως κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά οδός:ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ απο κάθετο: ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ έως κάθετο: ΓΛΕΜΙΓΚ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

282

Λειτουργία

13/3/2026 8:00:00 πμ

13/3/2026 1:00:00 μμ

ΜΑΡΑΘΩΝΑ

ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ ΚΑΤΩ ΣΟΥΛΙ - ΡΑΜΝΟΥΝΤΟΣ - ΣΚΡΑ - Λ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ - ΑΓ ΜΑΡΙΝΑΣ - ΕΛΥΤΗ - ΟΛΟΙ ΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΔΕΞΙΑ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΤΗΣ Λ ΡΑΜΝΟΥΝΤΟΣ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΥΡΑΣ - ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - ΛΑΡΝΑΚΑΣ - ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ - ΝΙΣΥΡΟΥ - ΔΙΣΤΟΜΟΥ - ΔΟΛΙΑΝΩΝ - ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ - ΣΠΟΡΑΔΩΝ - ΚΑΒΑΦΗ - ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ - ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ - ΦΩΚΑΙΑΣ - ΦΡΙΞΟΥ - ΒΥΣΣΑΝΗΣ - ΒΟΛΟΥ - ΣΚΡΑ - ΑΙΓΙΝΗΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ - ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ - ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ - ΚΑΛΑΒΡΙΑΣ - ΙΟΝΙΟΥ - ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ - ΤΡΙΧΩΝΙΔΟΣ - ΔΟΛΙΑΝΩΝ - ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ - ΠΑΦΟΥ - ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ ΣΤΑΣΗ - ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ - ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΟΔΩΝ.

1257

Λειτουργία

13/3/2026 8:00:00 πμ

13/3/2026 4:00:00 μμ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΚΑΛΥΒΙΑ - ΣΠΕΛΙΖΑ - ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ - ΜΥΣΤΡΑ - Λ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ

386

Λειτουργία

13/3/2026 8:00:00 πμ

13/3/2026 5:00:00 μμ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΚΟΥΒΑΡΑΣ - ΚΟΠΡΟΤΟΠΟΣ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ - ΙΠΠΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΒΑΡΑ - ΑΓ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΟΔΟΙ.

1592

Λειτουργία

13/3/2026 8:00:00 πμ

13/3/2026 5:00:00 μμ

ΡΑΦΗΝΑΣ

ΡΑΦΗΝΑ( ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΝΤΑΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΣΕ ΔΗΜΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ) - ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΑΣΑΜΑΡΙ - ΚΛΕΙΤΟΥ - ΑΠΟΛΛΟΔΩΡΟΥ - ΦΡΥΓΙΑΣ - ΚΡΑΤΕΡΟΥ - Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ - ΠΑΡΜΕΝΙΩΝΟΣ - ΒΑΣ.ΦΛΙΠΠΟΥ - ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ - ΑΝΤΙΟΧΟΥ - ΑΣΣΑΝΔΡΟΥ - ΑΜΥΝΤΑ - ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ - ΣΕΛΕΥΚΙΔΩΝ - ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ - ΜΟΛΟΣΣΩΝ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ - ΕΟΡΔΑΙΑΣ - ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ - ΠΥΘΩΝΟΣ - ΠΕΥΚΑΣΤΑ - ΗΡΩΩΝ ΙΜΙΩΝ - ΗΡΟΔΟΤΟΥ - ΟΝΕΙΡΩΝ - ΚΛΕΙΤΑΡΧΟΥ - ΑΡΙΣΤΩΝΟΣ - ΒΕΡΓΙΝΑΣ - ΑΞΙΟΥ - ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΡΩΜΥΛΙΑΣ - ΙΕΡΟΥ ΛΟΧΟΥ - ΑΡΕΤΗ - ΚΑΣΑΝΔΡΟΥ - ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΟΥΣ - ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ - ΔΑΦΝΗΣ - ΔΑΣΟΥΣ - ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ - ΗΦΑΙΣΤΙΩΝΟΣ - ΚΟΡΟΝΑΣ - ΘΕΟΚΡΙΤΟΥ - ΑΝΑΞΙΚΡΑΤΗ - ΑΓ.ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ - ΑΡΙΧΩΝΟΣ - ΕΒΡΟΥ - ΡΟΔΟΠΗΣ - ΛΙΑΛΗ - ΓΛΑΥΚΙΑ - ΚΛΕΟΠΑΤΡΑΣ - ΕΥΡΥΔΙΚΗΣ - ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ - ΙΕΡΟΧΙΤΩΝ - ΜΟΝΗ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ - ΑΛ.ΥΨΗΛΑΝΤΗ - ΑΝΔΡΙΩΤΟΥ - ΝΤΑΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ - ΑΝΑΤΟΛΗΣ

1593

Λειτουργία

13/3/2026 8:00:00 πμ

13/3/2026 5:00:00 μμ

ΡΑΦΗΝΑΣ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΔΙΩΝΗ - ΝΤΑΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΡΑΦΗΝΑ - ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ Ο ΟΙΚΙΣΜΟΣΤΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΥΠΟΛΗΣ - ΠΡΕΤΕΝΤΕΡΗ - ΟΡΦΕΩΣ - ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ - ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ - ΓΡ.ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΤΣΙΦΟΡΟΥ - ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΣΤΡ.ΜΥΡΙΒΗΛΗ - ΣΑΚΕΛΑΡΙΔΗ - ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΛΟΥ - ΡΟΊΔΗ - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ - ΟΡΦΕΩΣ - ΘΕΑΤΡΟΥ - ΒΕΑΚΗ - ΚΥΒΕΛΗΣ - ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣ. - ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΒΕΑΚΗ - ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗΣ - ΕΛΛΗΣ ΛΑΜΠΕΤΗ - ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ - ΑΙΣΧΥΛΟΥ - ΑΤΤΙΚ - ΒΑΡΒΟΓΛΗ - ΓΙΑ ΝΝΙΔΗ Κ. - ΜΑΤΖΑΡΟΥ - ΚΑΖΑΣΟΓΛΟΥ - ΒΑΡΝΑΛΗ - ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ - ΜΑΒΙΛΗ - ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ - ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ - ΛΑΥΡΑΓΚΑ - ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ - ΒΕΜΠΟ - ΣΕΦΕΡΗ - ΣΟΛΩΜΟΥ - ΣΟΥΡΗ - ΚΑΛΒΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ

1593

Λειτουργία

13/3/2026 8:30:00 πμ

13/3/2026 11:30:00 πμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Ζυγά οδός:ΑΡΑΠΑΚΗ απο κάθετο: ΧΡΥΣΗΪΔΟΣ έως κάθετο: ΜΑΝΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Ζυγά οδός:ΑΡΑΠΑΚΗ ΝΟ 74 απο κάθετο: ΜΑΝΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ έως κάθετο: ΧΡΥΣΗΪΔΟΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

244

Κατασκευές

13/3/2026 9:00:00 πμ

13/3/2026 12:00:00 μμ

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΛΑΥΡΙΟ - ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ - ΟΥΡΑΝΙΑΣ - - ΚΑΔΜΟΥ - ΚΕΚΡΟΠΟΣ - ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ - ΚΑΚΑΒΑ Ι. - ΗΦΑΙΣΤΟΥ - ΚΑΛΛΙΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ

5

Λειτουργία

13/3/2026 9:00:00 πμ

13/3/2026 4:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά/Ζυγά οδός:Ι. ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΚΕΑΣ έως κάθετο: ΙΠΠΟΛΥΤΟΥ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΑΞΟΥ απο κάθετο: ΚΥΘΝΟΥ έως κάθετο: ΙΠΠΟΛΥΤΟΥ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΠΠΟΛΥΤΟΥ απο κάθετο: Ι. ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΝΑΞΟΥ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΥΘΝΟΥ απο κάθετο: ΠΑΤΗΣΙΩΝ έως κάθετο: ΠΙΝΔΟΥ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ

279

Λειτουργία

13/3/2026 11:00:00 πμ

13/3/2026 1:30:00 μμ

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΝΕΟΛΑΙΑΣ απο κάθετο: ΠΑΡ. ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ έως κάθετο: ΜΑΡΙΝΟΥ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ από: 11:00 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΙΛΙΑΤΩΝ απο κάθετο: ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΑΡΑΦΗ έως κάθετο: ΝΕΟΛΑΙΑΣ από: 11:00 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΡΙΝΟΥ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ απο κάθετο: ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΑΡΑΦΗ έως κάθετο: ΗΛΕΚΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ από: 11:00 πμ έως: 01:30 μμ

223

Κατασκευές

13/3/2026 11:00:00 πμ

13/3/2026 2:00:00 μμ

ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΛΟΧΑΓΟΥ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ απο κάθετο: ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΛΟΧΑΓΟΥ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ απο κάθετο: ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ έως κάθετο: ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ απο κάθετο: ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ έως κάθετο: ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ

205

Κατασκευές

13/3/2026 11:30:00 πμ

13/3/2026 2:30:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΑΧΑΡΝΩΝ απο κάθετο: ΣΜΥΡΝΗΣ έως κάθετο: ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ από: 11:30 πμ έως: 02:30 μμ Μονά οδός:ΣΜΥΡΝΗΣ απο κάθετο: ΑΧΑΡΝΩΝ έως κάθετο: ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ από: 11:30 πμ έως: 02:30 μμ

283

Λειτουργία

13/3/2026 12:00:00 μμ

13/3/2026 3:30:00 μμ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΡΗΤΗΣ απο κάθετο: ΑΧΑΪΑΣ έως κάθετο: ΠΑΡΟΥ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΗΝΟΥ απο κάθετο: ΗΠΕΙΡΟΥ έως κάθετο: ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΡΟΥ απο κάθετο: ΚΡΗΤΗΣ έως κάθετο: ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ απο κάθετο: ΤΗΝΟΥ έως κάθετο: ΠΑΡΟΥ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ

220

Κατασκευές

