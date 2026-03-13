Οι ΗΠΑ αίρουν για ένα μήνα τις κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο

Snapshot Οι ΗΠΑ άρουν προσωρινά για έναν μήνα τις κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο που βρίσκεται ήδη στη θάλασσα, έως τις 11 Απριλίου, για να περιορίσουν τις αυξημένες τιμές ενέργειας λόγω της σύγκρουσης με το Ιράν.

Η κίνηση αυτή επιτρέπει τη μεταφορά εκατοντάδων εκατομμυρίων βαρελιών ρωσικού πετρελαίου σε αγοραστές παγκοσμίως, αν και ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε ότι το οικονομικό όφελος για τη Ρωσία θα είναι περιορισμένο και βραχυπρόθεσμο.

Η άρση των κυρώσεων αποτελεί σημαντική αλλαγή στην προσπάθεια των ΗΠΑ να τιμωρήσουν τη Ρωσία για τον πόλεμο στην Ουκρανία και έχει προκαλέσει αντιδράσεις από κορυφαίους Δημοκρατικούς στη Γερουσία.

Η κίνηση μπορεί να διχάσει τις ΗΠΑ και την Ευρώπη, που διατηρεί επιφυλακτική στάση απέναντι στην επίθεση του Τραμπ στο Ιράν και επιθυμεί να συνεχίσει την οικονομική πίεση στη Ρωσία.

Ειδικοί εκφράζουν ανησυχίες ότι η χαλάρωση των κυρώσεων ενδέχεται να αποδυναμώσει σημαντικά το πλαίσιο των κυρώσεων κατά του ρωσικού πετρελαίου, χωρίς όμως να μειώσει άμεσα τις τιμές.

Οι ΗΠΑ αποφάσισαν να άρουν προσωρινά την Πέμπτη τις κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη θάλασσα, επιτρέποντάς του να μεταφερθεί σε αγοραστές σε όλο τον κόσμο, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ αγωνίζεται να περιορίσει τις τιμές της ενέργειας που έχουν εκτοξευθεί λόγω του πολέμου στο Ιράν.

Οι εξαιρέσεις, οι οποίες εκδόθηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών, θα ισχύσουν έως τις 11 Απριλίου. Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ εκτίμησε ότι η απελευθέρωση του ρωσικού πετρελαίου θα μπορούσε να προσθέσει εκατοντάδες εκατομμύρια βαρέλια αργού στις παγκόσμιες αγορές, περιορίζοντας τις τιμές που κυμαίνονται κοντά στα 100 δολάρια ανά βαρέλι ως αποτέλεσμα της σύγκρουσης με το Ιράν. Η απόφαση είναι ένα σημαντικό σημείο καμπής στην προσπάθεια της Αμερικής να τιμωρήσει τη Ρωσία για τον πόλεμό της στην Ουκρανία.

Η Ρωσία έχει αντιμετωπίσει κυρώσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις υπόλοιπες χώρες της Ομάδας των 7 προηγμένων οικονομιών (G-7) από την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία το 2022. Αυτές οι κυρώσεις περιλαμβάνουν ένα ανώτατο όριο τιμών στο ρωσικό πετρέλαιο και μια καταστολή του «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας από πλοία χωρίς διακριτικά που οι εξαγωγείς πετρελαίου έχουν χρησιμοποιήσει για να αποφύγουν τις κυρώσεις.

Καθώς ο πόλεμος του προέδρου Τραμπ με το Ιράν εξελίσσεται, η Ουάσινγκτον αναζητά τρόπους για να μετριάσει τον οικονομικό πόνο. Η κυβέρνησή του απελευθέρωσε προσωρινά ρωσικό πετρέλαιο την περασμένη εβδομάδα που βρισκόταν στη θάλασσα και επρόκειτο να παραδοθεί στην Ινδία. Πρότεινε επίσης έναν μηχανισμό θαλάσσιας αντασφάλισης (backstop) ύψους 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσω του US International Development Finance Corporation, ενός οργανισμού που γενικά δανείζει και επενδύει σε εταιρείες και έργα του εξωτερικού.

Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ υποστήριξε την Πέμπτη ότι η Ρωσία δεν θα ωφεληθεί σημαντικά από την άρση των κυρώσεων, αλλά αναγνώρισε ότι η Μόσχα θα δει κάποιο οικονομικό όφελος. «Για να αυξηθεί η παγκόσμια εμβέλεια της υπάρχουσας προσφοράς, το Υπουργείο Οικονομικών παρέχει προσωρινή άδεια που επιτρέπει στις χώρες να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη θάλασσα», έγραψε σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Αυτό το στενά προσαρμοσμένο, βραχυπρόθεσμο μέτρο ισχύει μόνο για το πετρέλαιο που βρίσκεται ήδη σε διαμετακόμιση και δεν θα προσφέρει σημαντικό οικονομικό όφελος στη ρωσική κυβέρνηση, η οποία αντλεί το μεγαλύτερο μέρος των ενεργειακών της εσόδων από φόρους που επιβάλλονται στο σημείο εξόρυξης».

Σε μια συνέντευξη σε podcast την Πέμπτη, ο Μπέσεντ δήλωσε ότι ήταν «ατυχές» που η Ρωσία θα ωφελούνταν οικονομικά από τη σύγκρουση στο Ιράν, αλλά ότι ήλπιζε ότι θα ωφελούνταν μόνο για μια «μικρή περίοδο». Κορυφαίοι Δημοκρατικοί στη Γερουσία επιτέθηκαν στην κυβέρνηση Τραμπ για την χαλάρωση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας, λέγοντας ότι έγινε για να μετριαστεί ένας πόλεμος που έχει ξεκινήσει ο ίδιος ο Τραμπ.

«Αυτός ο πόλεμος έχει οδηγήσει σε τεράστιες αυξήσεις στις τιμές της βενζίνης για τους Αμερικανούς, οι οποίοι τώρα πληρώνουν περισσότερα στο πρατήριο από οποιαδήποτε στιγμή σε οποιαδήποτε από τις δύο θητείες του προέδρου Τραμπ», έγραψαν σε κοινή τους δήλωση. Η άρση των κυρώσεων για το πετρέλαιο αντιπροσωπεύει μια απότομη ανατροπή από το περασμένο καλοκαίρι, όταν η κυβέρνηση διπλασίασε τους δασμούς στην Ινδία ως τιμωρία για τις αγορές πετρελαίου από τη Ρωσία.

«Με μια κίνηση, αναιρέσαμε μια τεράστια πίεση στη Ρωσία», δήλωσε ο Έντουαρντ Φίσμαν, ανώτερος συνεργάτης και διευθυντής του Κέντρου Γεωοικονομικών Σπουδών Maurice R. Greenberg στο Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων. Περίπου 130 εκατομμύρια βαρέλια ρωσικού πετρελαίου βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη θάλασσα, σύμφωνα με την υπηρεσία παρακολούθησης δεδομένων εμπορευμάτων Kpler.

Η κίνηση της κυβέρνησης Τραμπ θα μπορούσε να διχάσει περαιτέρω τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη, η οποία διατηρεί επιφυλακτική στάση απέναντι στην επίθεση του Τραμπ στο Ιράν και έχει εκφράσει την επιθυμία να συνεχίσει να ασκεί οικονομική πίεση στη Ρωσία.

Ο Φίσμαν δήλωσε ότι δεν πιστεύει ότι η χαλάρωση των κυρώσεων κατά του πετρελαίου στη Ρωσία θα μειώσει τις τιμές, σημειώνοντας ότι η κίνηση της περασμένης εβδομάδας να επιτραπεί η παράδοση ρωσικού πετρελαίου στην Ινδία δεν είχε αντίκτυπο. Σημείωσε ότι η τιμή του ρωσικού πετρελαίου αυξάνεται από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος στο Ιράν και ότι είναι πιθανό η άρση των κυρώσεων να παραταθεί επ' αόριστον. «Ανησυχώ ότι αυτό ουσιαστικά αποτελεί την καταστροφή των κυρώσεων για το πετρέλαιο κατά της Ρωσίας», δήλωσε ο κ. Φίσμαν, συγγραφέας του βιβλίου «Chokepoints: American Power in the Age of Economic Warfare».

