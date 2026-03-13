Η προτελευταία αγωνιστική της Super League με αμέτρητες αγορές στα καταστήματα Allwyn

ΟΦΗ-Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ-Λεβαδειακός, Ατρόμητος-ΑΕΚ και Παναθηναϊκός-Παναιτωλικός με πολλά Bet Builder Ready από το Πάμε Στοίχημα  

Newsbomb

Η προτελευταία αγωνιστική της Super League με αμέτρητες αγορές στα καταστήματα Allwyn
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε για την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου της Super League. Στην προτελευταία αγωνιστική, το Σάββατο (17:00) ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στο Ηράκλειο τον ΟΦΗ και την Κυριακή ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις ΠΑΟΚ-Λεβαδειακός (18:00), Ατρόμητος-ΑΕΚ (19:30) και Παναθηναϊκός-Παναιτωλικός (21:00).

Πρωτοπόρος είναι η ΑΕΚ με 56 βαθμούς. Στη 2η θέση ισοβαθμούν ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός με 54 και στην 4η βρίσκεται ο Παναθηναϊκός με 45.

Μάχη για τον τίτλο γίνεται και στην Premier League. Η Άρσεναλ προηγείται με 67 βαθμούς και την κυνηγάει η Μάντσεστερ Σίτι η οποία έχει 60 πόντους και 1 ματς λιγότερο.

Το Σάββατο, στις 19:30 η Άρσεναλ υποδέχεται την Έβερτον και στις 22:00 η Μάντσεστερ Σίτι αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Γουέστ Χαμ.

Mε το Βet Lock * κλειδώνεις το στοίχημά σου & είσαι πιο κοντά στη νίκη

Αμέτρητες αγορές προσφέρει το Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα Allwyn για τη Super League και την Premier League. Προσφέρονται και οι προωθητικές ενέργειες «Στο Παρά 1»*, «Boost Νίκης» και «Βet Lock»*.

Με το «Bet Lock» κλειδώvεις την επιλογή σου μέσω του Allwyn Store App και φθάνεις πιο κοντά στη μεγάλη νίκη.

Στα καταστήματα Allwyn θα βρείτε και πολλά Bet Builder Ready για τα κορυφαία παιχνίδια του Σαββατοκύριακου.

Formula 1: Πλήθος αγορών, Βet Builder Ready και «10 & Καρό Σημαία»* για το Grand Prix της Κίνας

Στη Formula 1 διεξάγεται το δεύτερο Grand Prix της χρονιάς στη Σανγκάη της Κίνας. Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει την νέα προωθητική ενέργεια «10 & Καρό Σημαία»* και 50 + αγορές για τον αγώνα της Κυριακής μεταξύ των οποίων και τις εξής:

  • Νικητής αγώνα & Ταχύτερος γύρος
  • Τερματισμός στην πρώτη 3άδα
  • Πρώτο Pit Stop στον αγώνα
  • Νικητήριο αυτοκίνητο
  • Αυτοκίνητο ασφαλείας στον αγώνα

Πολλές ειδικές αγορές για τα Βραβεία Κινηματογράφου

Η μεγαλύτερη γιορτή του κινηματογράφου έρχεται την Κυριακή. Στο Dolby Theatre του Λος Άντζελες πραγματοποιείται η 98η απονομή των Βραβείων Κινηματογράφου.

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει πολλές ειδικές αγορές στα καταστήματα μεταξύ των οποίων και τις εξής:

  • Βραβείο Καλύτερης ταινίας
  • Βραβείο Α’ Ανδρικού/Γυναικείου ρόλου
  • Μια μάχη μετά την άλλη- Αριθμός Βραβείων
  • F1:H TAINIA- Αριθμός Βραβείων
  • Μια μάχη μετά την άλλη vs Aμαρτωλοί- Περισσότερα Βραβεία

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ. Η συμμετοχή σε τυχερά παίγνια επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Η συχνή συμμετοχή ενέχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης: 1114 ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Σκληρό ροκ» Ανδρουλάκη στο ΠΑΣΟΚ: Διαγραφές με μηνύματα σε Δούκα και... διαφωνούντες

11:01ΚΟΣΜΟΣ

Εxplainer: Tι σημαίνει η χαλάρωση των κυρώσεων στο ρωσικό πετρέλαιο - Η παγκόσμια αγορά ενέργειας παραπαίει χωρίς το πετρέλαιο, πανηγυρίζει το Κρεμλίνο

10:58ΕΛΛΑΔΑ

Η προτελευταία αγωνιστική της Super League με αμέτρητες αγορές στα καταστήματα Allwyn

10:55ΕΛΛΑΔΑ

Nova και NBCUniversal υπογράφουν νέα συμφωνία!

10:52ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Ο Διάβολος φοράει Prada 2»: Κυκλοφόρησε νέο teaser με τη «Vogue» της Μαντόνα

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Nissan: Το ανανεωμένο X-Trail είναι πιο δυναμικό και πιο ψηφιακό

10:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ποιοι παρέδωσαν τις βουλευτικές τους έδρες πριν από τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο

10:44ΕΛΛΑΔΑ

Όλη η αλήθεια για τον υποθαλάσσιο αγωγό υδροδότησης της Αίγινας - Τι λέει η Περιφέρεια Αττικής

10:42LIFESTYLE

Όσκαρ: Πόσο αξίζει πραγματικά το χρυσό αγαλματίδιο

10:42ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Στη φυλακή οδηγείται η Ελένη Ζαρούλια - Έφυγε από το ΑΤ Πεύκης

10:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γερουλάνος για διαγραφή Κωνσταντινόπουλου: «Θα κριθεί από το αποτέλεσμα»

10:06ΚΟΣΜΟΣ

«Υποψίες» προκαλούν χιλιάδες κινεζικά σκάφη σε σχηματισμούς ανοιχτά της Ταϊβάν

09:59LIFESTYLE

Ελένη Μενεγάκη: Απαντά στις φήμες για τον χωρισμό - «Απολύτως ψευδή και ανυπόστατα τα δημοσιεύματα»

09:57ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο από τη δολοφονική επίθεση στον 20χρονο - Η στιγμή που καταρρέει στο οδόστρωμα

09:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούκας για διαγραφή Κωνσταντινόπουλου: Με διαγραφές και απειλές δεν αντιμετωπίζονται τα προβλήματα και δε βελτιώνεται η εικόνα του ΠΑΣΟΚ

09:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ που παίρνει την έδρα του Κωνσταντινόπουλου και η σκληρή κόντρα στην Αρκαδία 

09:44ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Κατεστραμμένος, αλλά ζωντανός «σε κάποια μορφή» ο νέος ηγέτης του Ιράν 

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η VLE είναι το νέο μεγάλο πολυμορφικό βαν της Mercedes

09:37ΚΟΣΜΟΣ

Εμπρησμός σε συναγωγή στο Ρότερνταμ - Η σύνδεση με την φωτιά στην Λιέγη

09:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικές δηλώσεις 2026: Ανοίγει τη Δευτέρα το TAXISnet - Όλες οι αλλαγές και τι να προσέξετε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:57ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο από τη δολοφονική επίθεση στον 20χρονο - Η στιγμή που καταρρέει στο οδόστρωμα

20:56LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας: Τι ώρα θα βλέπουμε την αγαπημένη σειρά στον ALPHA;

19:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το «Super El Niño» έρχεται το φετινό καλοκαίρι - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

12:22ΚΟΣΜΟΣ

Ντουμπάι, Αμπού Ντάμπι - Πώς οι πύραυλοι του Ιράν έσκασαν τη χλιδάτη φούσκα των Εμιράτων

15:38ΕΘΝΙΚΑ

Αναφορές ότι η φρεγάτα «Ψαρά» εξουδετέρωσε ιρανικό σμήνος drones «Shahed» με το σύστημα «Κένταυρος» και χωρίς να εκτοξεύσει πύραυλο - Δεν ισχύει, απαντούν από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας

15:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Θα θυμίσει χειμώνα τις επόμενες ημέρες» - «Κλείδωσε» η αλλαγή

08:01ΚΟΣΜΟΣ

Τα λάθη στο πρώτο μήνυμα του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ εγείρουν ερωτήματα για την κατάστασή του

09:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ που παίρνει την έδρα του Κωνσταντινόπουλου και η σκληρή κόντρα στην Αρκαδία 

07:49ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νεκρός 20χρονος μετά από επίθεση με μαχαίρι

09:31ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Νέες επιθέσεις drones στο Ντουμπάι - Χτυπήματα στην Τεχεράνη, «πιο δυναμική» απάντηση υπόσχεται το Ιράν

20:09ΚΟΣΜΟΣ

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Έχει χάσει το ένα ή και τα δύο πόδια του και είναι σε κώμα, λέει η Sun

19:03WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες δημιούργησαν κύλινδρο γεμάτο σφαίρες από χάλυβα που μειώνει τον αντίκτυπο των σεισμών σε κτίρια και γέφυρες

08:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραδίδει την έδρα ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος μετά τη διαγραφή του

09:37ΚΟΣΜΟΣ

Εμπρησμός σε συναγωγή στο Ρότερνταμ - Η σύνδεση με την φωτιά στην Λιέγη

07:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μαφία των Ρομά: «Δεν θα φύγεις ζωντανή» - Πώς έδωσαν 20λεπτα για λίρες σε ένα από τα θύματα τους

05:48ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 13 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

09:44ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Κατεστραμμένος, αλλά ζωντανός «σε κάποια μορφή» ο νέος ηγέτης του Ιράν 

16:21WHAT THE FACT

Ο απίστευτος λόγος για τον οποίο δεν τρώμε τα αυγά της γαλοπούλας

09:09ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Το σημείο βρέθηκε νεκρός ο 20χρονος– «Ήταν αιμόφυρτος μπροστά στον κάδο» λέει αυτόπτης μάρτυρας

09:32ΕΛΛΑΔΑ

Άργος: Δραματική διάσωση κατοίκων μετά από φωτία σε πολυκατοικία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ