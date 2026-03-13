«Ο Διάβολος φοράει Prada 2»: Κυκλοφόρησε νέο teaser με τη «Vogue» της Μαντόνα

Νέο teaser κυκλοφόρησε για την πολυαναμενόμενη ταινία «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2», προσφέροντας μια πιο ολοκληρωμένη ματιά στην επιστροφή των πρωταγωνιστών της εμβληματικής ιστορίας μόδας.

Στο σύντομο βίντεο διάρκειας περίπου ενός λεπτού επιστρέφει στον ρόλο της αυστηρής και ισχυρής αρχισυντάκτριας Miranda Priestly η Μέριλ Στριπ, ενώ στο πλευρό της βρίσκονται ξανά η Αν Χάθαγουεϊ ως Andie Sachs, η Έμιλι Μπλαντ και ο Στάνλεϊ Τούτσι.

Fashion ατμόσφαιρα με τη «Vogue»

Το teaser που έδωσε στη δημοσιότητα η 20th Century Studios συνοδεύεται από το εμβληματικό τραγούδι Vogue της Μαντόνα, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο το fashion ύφος της ταινίας.

Το ρεκόρ του πρώτου τρέιλερ

Η κυκλοφορία του νέου teaser έρχεται μετά το εντυπωσιακό ρεκόρ που σημείωσε το πρώτο επίσημο τρέιλερ της ταινίας. Μέσα σε μόλις 24 ώρες συγκέντρωσε 222 εκατομμύρια προβολές, κατακτώντας την πρώτη θέση ως το πιο πολυθεαμένο τρέιλερ όλων των εποχών για τη 20th Century Studios.

Πλέον, οι προβολές του έχουν ήδη ξεπεράσει τα 10 εκατομμύρια, επιβεβαιώνοντας τον τεράστιο ενθουσιασμό του κοινού για τη συνέχεια της αγαπημένης ταινίας.

Η εταιρεία επιβεβαίωσε το εντυπωσιακό επίτευγμα με ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό της στο X, χαρακτηρίζοντας την ανταπόκριση του κοινού «ιστορική» και ευχαριστώντας τους θαυμαστές για την ενθουσιώδη υποδοχή.

The Devil Wears Prada, 2006 | 2026. pic.twitter.com/C3UQ9ibthQ — CINEMA 505 (@CINEMA505) February 2, 2026

Παράλληλα με το teaser, το στούντιο παρουσίασε και τη νέα επίσημη αφίσα της ταινίας, στην οποία εμφανίζονται οι βασικοί χαρακτήρες σε ένα εντυπωσιακό fashion σκηνικό.

Πότε κάνει πρεμιέρα

Η ταινία «Ο Διάβολος Φοράει Prada» είχε γνωρίσει τεράστια επιτυχία όταν κυκλοφόρησε το 2006 και πλέον επιστρέφει με τη συνέχειά της. Το «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες την 1η Μαΐου 2026.

