«Ο Διάβολος φοράει Prada»: Κυκλοφόρησε το τρέιλερ του σίκουελ της ταινίας

Η θρυλική ταινία θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους την 1η Μαΐου

Κυκλοφόρησε το επίσημο τρέιλερ για το σίκουελ της εμβληματικής ταινίας «Ο Διάβολος Φοράει Prada», σηματοδοτώντας την πολυαναμενόμενη επιστροφή των Αν Χάθαγουεϊ, Μέριλ Στριπ, Έμιλι Μπλαντ και Στάνλεϊ Τούτσι, σχεδόν δύο δεκαετίες μετά την πρώτη τους συνάντηση στη μεγάλη οθόνη.

Στο τρέιλερ, οι παλιοί γνώριμοι χαρακτήρες συναντιούνται ξανά, με τις μεταξύ τους αιχμές να δίνουν τον τόνο. Σε μια σκηνή μέσα σε αίθουσα συσκέψεων, η Έμιλι της σχολιάζει με δηκτικό ύφος την Άντι: «Έχεις αλλάξει. Έχεις πολύ περισσότερη αυτοπεποίθηση. Κράτησες όμως αυτά τα φρύδια, έτσι δεν είναι;».

Η αρχική ταινία, βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Λόρεν Γουάισμπεργκερ, αφηγούνταν την ιστορία της φιλόδοξης Άντι Σακς, η οποία προσλαμβάνεται ως βοηθός της αδίστακτης και πανίσχυρης Μιράντα Πρίσλεϊ, αρχισυντάκτριας ενός κορυφαίου περιοδικού μόδας. Η σχέση τους και οι απαιτήσεις του κόσμου της μόδας αποτέλεσαν τον άξονα μιας ταινίας που εξελίχθηκε σε σύγχρονο κινηματογραφικό σημείο αναφοράς.

Στη νέα ταινία, η Μιράντα Πρίσλεϊ βρίσκεται αντιμέτωπη με τις προκλήσεις της εποχής, προσπαθώντας να διατηρήσει την καριέρα και την επιρροή της σε έναν κλάδο που αλλάζει ραγδαία, καθώς η παραδοσιακή έντυπη έκδοση περιοδικών βρίσκεται σε παρακμή. Παράλληλα, καλείται να διαχειριστεί τη σύγκρουσή της με τον χαρακτήρα της Έμιλι Μπλαντ, η οποία πλέον κατέχει υψηλόβαθμη θέση σε έναν ισχυρό όμιλο πολυτελείας, ελέγχοντας πολύτιμα διαφημιστικά κονδύλια που η Πρίσλεϊ χρειάζεται απεγνωσμένα.

Στο καστ του σίκουελ προστίθενται, μεταξύ άλλων, οι Κένεθ Μπράνα, Λούσι Λιου, Τζάστιν Θερού, Μπ. Τζέι. Νόβακ, Πολίν Σαλαμέ, Πάτρικ Μπράμαλ, Κέιλεμπ Χίρον, Έλεν Τζ. Σεν και Κόνραντ Ρικαμόρα. Την επιστροφή τους κάνουν επίσης ο σκηνοθέτης της πρώτης ταινίας, Ντέιβιντ Φράνκελ, και η σεναριογράφος Αλίν Μπρος ΜακΚένα.

Η νέα κινηματογραφική συνέχεια του «Ο Διάβολος Φοράει Prada» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες την 1η Μαΐου.

