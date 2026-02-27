Ταξιδιωτική οδηγία από ΥΠΕΞ στους Έλληνες: Αποφύγετε επισκέψεις σε Ισραήλ και Ιράν

Το υπουργείο Εξωτερικών, λαμβάνοντας υπόψη τη διαμορφούμενη κατάσταση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, συνιστά στους Έλληνες πολίτες την αποφυγή επισκέψεων, εκτός των απολύτως απαραίτητων, στο Ισραήλ, τα Παλαιστινιακά εδάφη και το Ιράν.

Σε κόκκινο συναγερμό το Ισραήλ για χτύπημα στο Ιράν: Ανοίγουν καταφύγια

Επί ποδός βρίσκονται οι αρχές στο Ισραήλ και δυτικές κυβερνήσεις για ένα ενδεχόμενο χτύπημα των Αμερικανών κατά του Ιράν.

Σύμφωνα με αναφορές, η πόλη Μπερ Σεβά και το Ασκελόν άνοιξαν τα καταφύγια για τους πολίτες προκειμένου να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση βομβαρδισμών. Ωστόσο ο εκπρόσωπος των ισραηλινών Ένοπλων Δυνάμεων, Έφι Ντεφρίν τόνισε ότι δεν υπάρχει προς το παρόν καμία αλλαγή στις οδηγίες που δίνεται στο κοινό στο Ισραήλ.

«Είμαι ενήμερος για το αίσθημα αβεβαιότητας και την ένταση που επικρατεί στο κοινό ενόψει των εξελίξεων στην περιοχή. Οι IDF παρακολουθεί στενά την κατάσταση στο Ιράν και είναι σε ετοιμότητα και έτοιμος να σας υπερασπιστεί», είπε ο Ντεφρίν.

Παράλληλα υπογράμμισε ότι οι IDF «λειτουργούν σε πλήρη συντονισμό με τους εταίρους μας, με στόχο την ενίσχυση της άμυνας».

Αμερικανός πρέσβης: «Εάν θέλετε να φύγετε πρέπει να το κάνετε σήμερα», είπε στο αμερικανικό προσωπικό της πρεσβείας

Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ άναψε σήμερα το «πράσινο φως» προκειμένου να αποχωρήσει από το Ισραήλ ότο το μη απαραίτητο προσωπικό και τα μέλη των οικογενειών τους που υπηρετούν στην αμερικανική αποστολή. Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας Times of Israel, ο Αμερικανός πρέσβης στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι φέρεται να είπε στα μέλη του προσωικού της της αμερικανικής πρεσβείας ότι εάν θέλουν να φύγουν από τη χώρα θα πρέπει να το κάνουν σήμερα.

«Επικεντρωθείτε στο να βρείτε θέση σε οποιαδήποτε πτήση από την οποία θα μπορείτε να συνεχίσετε το ταξίδι σας προς την Ουάσινγκτον, αλλά η πρώτη προτεραιότητα θα είναι να βγείτε γρήγορα από τη χώρα», φέρεται να έγραψε ο Χάκαμπι σε email που έστειλε στο προσωπικό της πρεσβείας.

Και συνέχισε: «Δεν υπάρχει λόγος να πανικοβληθείτε αλλά για όσους επιθυμούν να φύγουν, είναι σημαντικό να κάνουν σχέδια για να αναχωρήσουν το συντομότερο δυνατόν».

Η μία μετά την άλλη οι χώρες ζητούν από τους πολίτες τους να εκκενώσουν την περιοχή

Ο Καναδάς κάλεσε όλους τους πολίτες του που βρίσκονται στο Ιράν να εγκαταλείψουν τη χώρα το συντομότερο δυνατό. «Καναδοί στο Ιράν: Λόγω των συνεχιζόμενων εντάσεων, οι εχθροπραξίες στην περιοχή ενδέχεται να ξαναρχίσουν χωρίς προειδοποίηση ή με ελάχιστη προειδοποίηση. Εγκαταλείψτε το Ιράν τώρα, αν μπορείτε να το κάνετε με ασφάλεια», δήλωσε η κυβέρνηση.

Από την πλευρά της και η Κίνα προειδοποίησε τους πολίτες της να αποφύγουν τα ταξίδια στο Ιράν και κάλεσε τους Κινέζους υπηκόους που βρίσκονται στη χώρα να ενισχύσουν τα μέτρα ασφαλείας και να εκκενώσουν την χώρα.

Επιπλέον η κινεζική πρεσβεία στο Ισραήλ ζήτησε από τους πολίτες της που ζουν στη χώρα να ενισχύσουν τα μέτρα ασφαλείας και την ετοιμότητά τους για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, επικαλούμενη «αυξανόμενους κινδύνους για την ασφάλεια στη Μέση Ανατολή». Επίσης τους ζητά να αποφεύγουν τα ταξίδια εκτός Ισραήλ.

Οι Κινέζοι υπήκοοι που διαμένουν στο Ισραήλ πρέπει να παρακολουθούν στενά τις νέες εξελίξεις και τις πληροφορίες που δημοσιεύονται από τις ισραηλινές αρχές, αναφέρει η πρεσβεία σε δήλωσή της. Οι πολίτες πρέπει επίσης να αποφεύγουν τα ταξίδια εκτός της χώρας, εκτός αν είναι απαραίτητο, προσθέτει.

Η Βρετανία ανακοίνωσε σήμερα την προσωρινή απόσυρση του διπλωματικού προσωπικού της από το Ιράν εξαιτίας της κατάστασης ασφαλείας. «Η πρεσβεία μας συνεχίζει να λειτουργεί εξ αποστάσεως», ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών της Βρετανίας.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η Αυστραλία ανακοίνωσε ότι έδωσε εντολή στα μέλη των οικογενειών των διπλωματών της που είναι τοποθετημένοι στο Ισραήλ και το Λίβανο να εγκαταλείψουν τη χώρα και ότι οι πολίτες της σε οποιαδήποτε από τις δύο χώρες θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο να φύγουν πριν να είναι πολύ αργά.

Η Πολωνία, η Σουηδία, η Ινδία και άλλες χώρες έχουν επίσης καλέσει τους πολίτες τους να εγκαταλείψουν το Ιράν, καθώς η περιοχή κρατά την ανάσα της για μια πιθανή κλιμάκωση της έντασης.

