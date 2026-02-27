ΗΠΑ και Βρετανία αποσύρουν το προσωπικό των πρεσβειών τους εν αναμονή πιθανών επιθέσεων Τραμπ

Μια ιρανική σημαία κρέμεται σε ένα κτίριο που χτυπήθηκε από ισραηλινό χτύπημα την περασμένη εβδομάδα, στην Τεχεράνη, Ιράν, Τετάρτη 25 Ιουνίου 2025.

Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου επιβεβαίωσε ότι το προσωπικό της βρετανικής πρεσβείας στο Ιράν έχει αποσυρθεί.

«Λάβαμε το προληπτικό μέτρο για την προσωρινή απόσυρση του βρετανικού προσωπικού από το Ιράν. Η πρεσβεία μας συνεχίζει να λειτουργεί εξ αποστάσεως», ανέφερε η κυβέρνηση στη σελίδα της στον ιστότοπο ταξιδιωτικών συμβουλών για το Ιράν.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Βρετανίας δήλωσε ότι η ικανότητά του να βοηθά τους Βρετανούς υπηκόους ήταν πλέον εξαιρετικά περιορισμένη, καθώς η πρεσβεία λειτουργεί εξ αποστάσεως και δεν υπάρχει διαθέσιμη προξενική υποστήριξη αυτοπροσώπως ακόμη και σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Νωρίτερα, στην αμερικανική πρεσβεία στην Ιερουσαλήμ, το μη έκτακτο προσωπικό των ΗΠΑ και οι οικογένειές τους έχουν ενημερωθεί να εγκαταλείψουν το Ισραήλ λόγω κινδύνων για την ασφάλειά τους.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε συνοπτικά τα επιχειρήματά του για μια πιθανή επίθεση στο Ιράν στην ομιλία του για την Κατάσταση της Ένωσης την Τρίτη, υπογραμμίζοντας ότι ενώ προτιμά μια διπλωματική λύση, δεν θα επιτρέψει στην Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Το Ιράν αποθηκεύει ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού σε υπόγεια εγκατάσταση, σύμφωνα με έκθεση της IAEA

Αυτό έρχεται σε μια στιγμή που μια έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας ανέφερε ότι το Ιράν αποθήκευε ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού σε υπόγειες εγκαταστάσεις, κοντά σε όπλα ποιότητας.

Μέρος του πιο εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, κοντά σε επίπεδο οπλικής ποιότητας, φυλασσόταν σε υπόγειο χώρο του πυρηνικού του εργοστασίου στο Ισφαχάν, ανέφερε η πυρηνική αρχή του ΟΗΕ σε εμπιστευτική έκθεση που απεστάλη στα κράτη μέλη την Παρασκευή και την οποία είδε το Reuters.

Είναι η πρώτη φορά που ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας αναφέρει πού έχει αποθηκευτεί ουράνιο εμπλουτισμένο σε καθαρότητα έως και 60%, κοντά στο 90% της ποιότητας όπλων.

Η είσοδος του συγκροτήματος των σηράγγων χτυπήθηκε από αμερικανικές και ισραηλινές στρατιωτικές επιδρομές τον Ιούνιο, αλλά οι εγκαταστάσεις φαίνεται να έχουν σε μεγάλο βαθμό υποστεί ζημιές, λένε διπλωμάτες.

