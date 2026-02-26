Τα δύο σενάρια για την αύξηση του κατώτατου μισθού - Στο τέλος Μαρτίου η απόφαση

Τον Απρίλιο θα φανεί στη μισθοδοσία των εργαζομένων η νέα άυξηση αποδοχών σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Δικαιούχοι οι περίπου 550.000 υπάλληλοι του ιδιωτικού τομέα που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό, αλλά και το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων.

Η νέα αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού θα οριστικοποιηθεί στα τέλη Μαρτίου, με σκοπό να φτάσει τα 950 ευρώ το 2027.

Οι κοινωνικοί φορείς έχουν υποβάλει τις προτάσεις τους στο υπουργείο Εργασίας, το οποίο και θα εισηγηθεί το τελικό σχέδιο στο υπουργικό συμβούλιο που θα λάβει χώρα στα τέλη του επόμενου μήνα.

Ο κατώτατος μισθός βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα 880 ευρώ μεικτά και 744 ευρώ καθαρά, και η κυβέρνηση έχει θέση στόχο να φτάσει τα 950 ευρώ (792 καθαρά) έως το 2027.

«Τα 950 ευρώ είναι για το 2027. Παραμένει στο ακαίραιος αυτός ο στόχος. Σήμερα είμαστε στα 880 ευρώ, απέχουμε δηλαδή 70 ευρώ, και μεσολαβούν δύο αυξήσεις. Η φετινή αύξηση και αυτή του 2027», δήλωσε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως.

Τα δύο σενάρια που βρίσκονται στο τραπέζι για φέτος είναι 910€ μεικτά (765€ καθαρά) για εργαζόμενο άνω των 30 ετών χωρίς παιδιά, ή μεικτά 920€ με καθαρές αποδοχές 772€.

Από το 2028 η αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού θα βασίζεται σε μαθηματικό τύπο που θα λαμβάνει υπόψη την πορεία της οικονομίας και τον πληθωρισμό.