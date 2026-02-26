Τα δύο σενάρια για την αύξηση του κατώτατου μισθού - Στο τέλος Μαρτίου η απόφαση

Αύξηση στις αποδοχές θα δουν εργαζόμενοι τον Απρίλιο

Newsbomb

Τα δύο σενάρια για την αύξηση του κατώτατου μισθού - Στο τέλος Μαρτίου η απόφαση
Unsplash
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τον Απρίλιο θα φανεί στη μισθοδοσία των εργαζομένων η νέα άυξηση αποδοχών σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Δικαιούχοι οι περίπου 550.000 υπάλληλοι του ιδιωτικού τομέα που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό, αλλά και το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων.

Η νέα αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού θα οριστικοποιηθεί στα τέλη Μαρτίου, με σκοπό να φτάσει τα 950 ευρώ το 2027.

Οι κοινωνικοί φορείς έχουν υποβάλει τις προτάσεις τους στο υπουργείο Εργασίας, το οποίο και θα εισηγηθεί το τελικό σχέδιο στο υπουργικό συμβούλιο που θα λάβει χώρα στα τέλη του επόμενου μήνα.

Ο κατώτατος μισθός βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα 880 ευρώ μεικτά και 744 ευρώ καθαρά, και η κυβέρνηση έχει θέση στόχο να φτάσει τα 950 ευρώ (792 καθαρά) έως το 2027.

«Τα 950 ευρώ είναι για το 2027. Παραμένει στο ακαίραιος αυτός ο στόχος. Σήμερα είμαστε στα 880 ευρώ, απέχουμε δηλαδή 70 ευρώ, και μεσολαβούν δύο αυξήσεις. Η φετινή αύξηση και αυτή του 2027», δήλωσε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως.

Τα δύο σενάρια που βρίσκονται στο τραπέζι για φέτος είναι 910€ μεικτά (765€ καθαρά) για εργαζόμενο άνω των 30 ετών χωρίς παιδιά, ή μεικτά 920€ με καθαρές αποδοχές 772€.

Από το 2028 η αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού θα βασίζεται σε μαθηματικό τύπο που θα λαμβάνει υπόψη την πορεία της οικονομίας και τον πληθωρισμό.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:46ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (26/2) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:41ΕΛΛΑΔΑ

Σταθμός Πανεπιστήμιο: Κλειστός από τις 10 το πρωί με εντολή της ΕΛ.ΑΣ.

07:36ΚΟΣΜΟΣ

Μετά τον πόλεμο τι; Τα 4 σενάρια-φωτιά για την επόμενη ημέρα του Ιράν και το δίλημμα Τραμπ

07:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα δύο σενάρια για την αύξηση του κατώτατου μισθού - Στο τέλος Μαρτίου η απόφαση

07:25ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία το Σάββατο για τα τρία χρόνια από την τραγωδία των Τεμπών

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Σοβαρές παραλείψεις στην τοποθέτηση του αγωγού «βλέπει» το πόρισμα του ΕΜΠ

07:20ΕΛΛΑΔΑ

ΑΔΕΔΥ: Στάση εργασίας στις 27 Φεβρουαρίου – 24ωρη απεργία στις 28 Φεβρουαρίου

07:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Σήμερα η αντιπαράθεση για τα πορίσματα των κομμάτων

07:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μήνυμα Μητσοτάκη στους πολίτες του Έβρου: «Ξέρω τα προβλήματά σας, να μας έχετε εμπιστοσύνη»

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: «Δεν είναι κάτι σοβαρό μας έλεγε», λέει η μητέρα - «Ήμουν σε άδεια», είπε η παιδίατρος

07:00ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Διαπραγματεύσεις Τεχεράνης - Ουάσιγκτον υπό τη σκιά δύο αεροπλανοφόρων - Τι δυνάμεις συγκεντρώνουν οι ΗΠΑ γύρω από το Ιράν

06:56ΕΛΛΑΔΑ

Νηπιαγωγεία και Δημοτικά: Όσα πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς για τις εγγραφές

06:52ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Πέμπτη (26/2) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:48LIFESTYLE

Αλαλούμ στη βραδινή ζώνη - Survivor και σειρές αλλάζουν ξανά ημέρες και ώρες προβολής

06:44ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 26 Φεβρουαρίου

06:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League: Όλα για όλα σε «πράσινο» και «ασπρόμαυρο» φόντο

06:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Λοταρία αποδείξεων: Δείτε ΕΔΩ αν κερδίσατε μέχρι 50.000 ευρώ αφορολόγητα (53η κλήρωση)

06:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με λίγες τοπικές βροχές και πτώση της θερμοκρασίας η Πέμπτη – Με ψύχρα θα μας υποδεχτεί ο Μάρτιος

05:58ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 26 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:36ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Μπαράζ εκρήξεων στο Κίεβο και σε άλλες μεγάλες πόλεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:06ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: «Δεν είναι κάτι σοβαρό μας έλεγε», λέει η μητέρα - «Ήμουν σε άδεια», είπε η παιδίατρος

05:58ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 26 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

21:15ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Υπάλληλος με πλαστό πτυχίο καλείται να επιστρέψει 230.000 ευρώ

04:24ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνικό: Θανατηφόρο τροχαίο – 69χρονος παρασύρθηκε από όχημα στη Λεωφόρο Ποσειδώνος

18:28ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: «Με πυροβόλησαν, με βασάνισαν, έκανα ότι πέθανα», λέει ο κτηνοτρόφος που του έκοψαν τη γλώσσα

04:00ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση Τραμπ στις μουσουλμάνες βουλεύτριες που διέκοψαν την ομιλία του: «Μπείτε σε μια βάρκα μαζί με τον Ντε Νίρο και γυρίστε από εκεί που ήρθατε»

22:08ΜΠΑΣΚΕΤ

Έξαλλος ο Μπαρτζωκας με Φουρνιε, απειλήθηκε επεισόδιο

06:48LIFESTYLE

Αλαλούμ στη βραδινή ζώνη - Survivor και σειρές αλλάζουν ξανά ημέρες και ώρες προβολής

21:34ΚΟΣΜΟΣ

Οργή στην Τουρκία για Νετανιάχου - Μόντι: Η αναφορά στους Ινδούς λογχοφόρους που κατατρόπωσαν τους Οθωμανούς - Τι έγινε στην μάχη της Χάιφα

21:42ΕΛΛΑΔΑ

Πύργος: 23χρονος έβαλε «ακουαφόρτε» στις τουαλέτες του πρώην σχολείου του

07:00ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Διαπραγματεύσεις Τεχεράνης - Ουάσιγκτον υπό τη σκιά δύο αεροπλανοφόρων - Τι δυνάμεις συγκεντρώνουν οι ΗΠΑ γύρω από το Ιράν

23:46ΕΛΛΑΔΑ

Πρέβεζα: Κλειστός επ' αόριστον ο δρόμος στην Κλεισούρα μετά τις συνεχείς κατολισθήσεις

06:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League: Όλα για όλα σε «πράσινο» και «ασπρόμαυρο» φόντο

07:20ΕΛΛΑΔΑ

ΑΔΕΔΥ: Στάση εργασίας στις 27 Φεβρουαρίου – 24ωρη απεργία στις 28 Φεβρουαρίου

20:23ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Σφίγγουν τον κλοίο γύρω από το Ιράν - Εγκατέλειψε το λιμάνι του Μπαχρέιν ο 5ος στόλος - Το ίδιο είχε κάνει και πριν τα χτυπήματα του καλοκαιριού

06:56ΕΛΛΑΔΑ

Νηπιαγωγεία και Δημοτικά: Όσα πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς για τις εγγραφές

06:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με λίγες τοπικές βροχές και πτώση της θερμοκρασίας η Πέμπτη – Με ψύχρα θα μας υποδεχτεί ο Μάρτιος

06:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Λοταρία αποδείξεων: Δείτε ΕΔΩ αν κερδίσατε μέχρι 50.000 ευρώ αφορολόγητα (53η κλήρωση)

18:50ΕΛΛΑΔΑ

Γεωργιάδης για βρέφος 5 μηνών με μηνιγγίτιδα: Συγγνώμη από τους γονείς, η παιδίατρος στη Ζάκυνθο δεν πήγε στην εφημερία

07:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μήνυμα Μητσοτάκη στους πολίτες του Έβρου: «Ξέρω τα προβλήματά σας, να μας έχετε εμπιστοσύνη»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ