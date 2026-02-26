Κίνηση τώρα: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός - Πού αλλού εντοπίζονται προβλήματα
Μποτιλιάρισμα σε αρκετά σημεία του λεκανοπεδίου - Σε ποια σημεία η κυκλοφορία είναι αυξημένη
Αυξημένη είναι και σήμερα η κίνηση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες του λεκανοπεδίου, καθώς παρουσιάζονται προβλήματα στον Κηφισό, την Αττική Οδό, την Κηφισίας και τη Μεσογείων.
Συγκεκριμένα, στον Κηφισό η κίνηση στο ρεύμα της καθόδου ξεκινά από το ύψος της Μεταμόρφωσης και φτάνει μέχρι το Περιστέρι, ενώ ίδια είναι και η εικόνα στην άνοδο, με το κομμάτι από τη Λένορμαν μέχρι το ύψος της Νέας Ιωνίας να είναι εντελώς «φρακαρισμένο».
Στην Αττική Οδό η κίνηση στο ρεύμα προς αεροδρόμιο ξεκινά από το Ζεφύρι και φτάνει μέχρι το Μαρούσι.
Στο «κόκκινο» και η άνοδος της Συγγρού μέχρι το Σύνταγμα, ενώ και η Αρδηττού είναι μποτιλιαρισμένη από την συμβολή με την Ηλιουπόλεως μέχρι το Χίλτον.