Κίνηση τώρα: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός - Πού αλλού εντοπίζονται προβλήματα

Αυξημένη είναι και σήμερα η κίνηση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες του λεκανοπεδίου, καθώς παρουσιάζονται προβλήματα στον Κηφισό, την Αττική Οδό, την Κηφισίας και τη Μεσογείων.

Συγκεκριμένα, στον Κηφισό η κίνηση στο ρεύμα της καθόδου ξεκινά από το ύψος της Μεταμόρφωσης και φτάνει μέχρι το Περιστέρι, ενώ ίδια είναι και η εικόνα στην άνοδο, με το κομμάτι από τη Λένορμαν μέχρι το ύψος της Νέας Ιωνίας να είναι εντελώς «φρακαρισμένο».

Στην Αττική Οδό η κίνηση στο ρεύμα προς αεροδρόμιο ξεκινά από το Ζεφύρι και φτάνει μέχρι το Μαρούσι.

Στο «κόκκινο» και η άνοδος της Συγγρού μέχρι το Σύνταγμα, ενώ και η Αρδηττού είναι μποτιλιαρισμένη από την συμβολή με την Ηλιουπόλεως μέχρι το Χίλτον.

