BBC: Ισραηλινοί στρατιώτες πυροβόλησαν 14χρονο Παλαιστίνιο και περίμεναν να πεθάνει από αιμορραγία

Snapshot Ισραηλινοί στρατιώτες πυροβόλησαν τον 14χρονο Παλαιστίνιο Τζαντ Τζαντάλα στη Δυτική Όχθη και τον άφησαν να αιμορραγεί αβοήθητος για τουλάχιστον 45 λεπτά.

Οι στρατιώτες εμπόδισαν δύο παλαιστινιακά ασθενοφόρα να προσεγγίσουν τον τραυματία και δεν παρείχαν ιατρική βοήθεια παρά την εκπαίδευσή τους.

Βίντεο δείχνουν στρατιώτη να πετάει αντικείμενο δίπλα στον Τζαντ μετά τον πυροβολισμό, ενέργεια που η οικογένεια θεωρεί προσπάθεια παγίδευσης.

Ο ισραηλινός στρατός αρνείται να επιστρέψει τη σορό του Τζαντ και να δώσει λεπτομέρειες για τις συνθήκες του θανάτου του.

Ο θάνατος του Τζαντ εντάσσεται σε ευρύτερο πλαίσιο βίας στη Δυτική Όχθη, όπου πέρυσι σκοτώθηκαν από ισραηλινές δυνάμεις 55 παιδιά. Snapshot powered by AI

Τον περασμένο Νοέμβριο, ένας 14χρονος Παλαιστίνιος ονόματι Τζαντ Τζαντάλα πυροβολήθηκε από κοντινή απόσταση από Ισραηλινούς στρατιώτες σε έναν καταυλισμό προσφύγων στη Δυτική Όχθη. Καθώς ο Τζαντ κειτόταν σε ένα σοκάκι, οι στρατιώτες δημιούργησαν κλοιό γύρω του και εμπόδισαν δύο παλαιστινιακά ασθενοφόρα να τον φτάσουν.

Σύμφωνα με βίντεο και μαρτυρίες αυτόπτων μαρτύρων, οι στρατιώτες - συνολικά 14 - στάθηκαν στη συνέχεια γύρω από τον Τζαντ αδιάφορα για τουλάχιστον 45 λεπτά, ενώ εκείνος αιμορραγούσε από ένα ή περισσότερα τραύματα από πυροβολισμούς.

Όλοι οι Ισραηλινοί στρατιώτες εκπαιδεύονται στην αντιμετώπιση τραυμάτων και κάθε ισραηλινή μονάδα μάχης θα πρέπει να περιλαμβάνει έναν ειδικά εκπαιδευμένο ιατρό, αλλά κανένας από τους στρατιώτες δεν φάνηκε να παρέχει στον Τζαντ ιατρική βοήθεια που θα του έσωζε τη ζωή. Κατά καιρούς, φάνηκαν να αγνοούν τις επανειλημμένες προσπάθειές του τραβήξει την προσοχή τους.

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) δήλωσαν στο BBC ότι οι στρατιώτες είχαν παράσχει «αρχική ιατρική περίθαλψη», αλλά ένας εκπρόσωπος αρνήθηκε να δώσει λεπτομέρειες σχετικά με τη φύση ή το χρονοδιάγραμμα της περίθαλψης. Οι IDF έχουν επίσης κατηγορήσει τoν έφηβο ότι έριξε πέτρα, κάτι που, σύμφωνα με τους κανόνες εμπλοκής τους, μπορεί να επιτρέψει στους στρατιώτες να χρησιμοποιήσουν θανατηφόρα βία.

«Κάποια μέρα θα πάρουμε πίσω τη σορό του« λέει η μητέρα του 14χρονου

Αλλά το βίντεο του περιστατικού δείχνει έναν στρατιώτη των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων να πετάει ένα αντικείμενο δίπλα στον Τζαντ αφού πυροβολήθηκε και στη συνέχεια να το φωτογραφίζει - μια ενέργεια που η οικογένεια του Τζαντ και μια κορυφαία ομάδα ανθρωπίνων δικαιωμάτων λένε ότι φαίνεται να αποτελεί προσπάθεια να τον παγιδεύσουν.

Οι στρατιώτες τελικά φόρτωσαν τον Τζαντ στο πίσω μέρος ενός ισραηλινού στρατιωτικού οχήματος, αλλά κάποια στιγμή, είτε πριν είτε μετά, πέθανε. Δεν είναι ακόμη σαφές σε ποιο σημείο του σώματός του ή πόσες φορές πυροβολήθηκε, επειδή ο ισραηλινός στρατός αρνήθηκε να επιστρέψει τη σορό του στην οικογένεια και αρνήθηκε να απαντήσει σε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τα τραύματά του.

Ο Τζαντ γεννήθηκε και μεγάλωσε στην αλ-Φαρά, έναν καταυλισμό προσφύγων στη Δυτική Όχθη που φιλοξενεί περίπου 10.000 Παλαιστίνιους. Μαζί με άλλους παρόμοιους καταυλισμούς στα κατεχόμενα εδάφη, δέχεται συχνές ισραηλινές στρατιωτικές επιδρομές, τις οποίες το Ισραήλ λέει ότι είναι απαραίτητες για την αντιμετώπιση ένοπλων ομάδων που δρουν εκεί.

West Bank | The boy Jad Jihad Jadallah was killed by Israeli occupation forces during a raid on Al-Far’a camp south of Tubas, and the occupation is detaining his body. pic.twitter.com/DCC4fbbe4g — Eye on Palestine (@EyeonPalestine) November 16, 2025

Από πολλές απόψεις, ο θάνατος του Τζαντ δεν ήταν ασυνήθιστος. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ , 55 παιδιά σκοτώθηκαν από τις ισραηλινές δυνάμεις στη Δυτική Όχθη πέρυσι και 227 έχουν σκοτωθεί εκεί από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Αλλά δύο πράγματα ξεχωρίζουν σε αυτήν την υπόθεση. Το πρώτο είναι ότι ο Τζαντ έμεινε στο έδαφος χωρίς θεραπεία για τόσο πολύ ώρα, με τόσους πολλούς στρατιώτες γύρω του, ενώ πέθαινε. Το δεύτερο είναι η εμφάνιση ενός σημαντικού αριθμού βίντεο από το περιστατικό, τα οποία έχει επαληθεύσει το BBC.

Η ακριβής στιγμή των πυροβολισμών καταγράφηκε από κάμερα κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης στο στρατόπεδο. Το βίντεο δείχνει τρία αγόρια να στέκονται στη γωνία ενός στενού. Πρώτα κοιτάζουν προς τα δεξιά τους, όπου, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ισραηλινά στρατιωτικά οχήματα είχαν απομακρύνει λίγο νωρίτερα προς την έξοδο του στρατοπέδου.

Ένας από τους δύο φίλους που ήταν με τον Τζαντ εκείνη τη στιγμή είπε στο BBC ότι τα αγόρια είχαν βγει έξω μετά από μια ανάρτηση σε μια ομάδα ανταλλαγής μηνυμάτων για το στρατόπεδο που ανέφερε ότι οι ισραηλινές μονάδες έφευγαν και ότι τα αγόρια κρυφοκοιτούσαν στη γωνία για να ελέγξουν.

They let him bleed to death. Video footage documents the first moments after the boy, Jad Jihad Jadallah, was shot by occupation forces in Al-Far'a camp, south of Tubas, a few days ago.



Shame Us.... ????

Innalilahi wa Inna ilaihi Raji'un

Al Fatihah ?? pic.twitter.com/D6K5l0FiRA — Mikhail ?️?☝? (@doyanjannah) November 20, 2025

Χωρίς να το γνωρίζουν ο Τζαντ και οι φίλοι του, μια ομάδα τεσσάρων Ισραηλινών στρατιωτών περίμενε από πίσω και στέκονταν λίγα μέτρα μακριά, στα αριστερά τους, κρυμμένοι πίσω από τον τοίχο. Οι φίλοι του Τζαντ εντόπισαν πρώτοι τους στρατιώτες και έφυγαν τρέχοντας στο σοκάκι. Ο Τζαντ είτε δεν τους είδε είτε τους είδε πολύ αργά.

Το υλικό από το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης δείχνει τον στρατιώτη να μπαίνει στο κάδρο σε απόσταση μικρότερη των τριών μέτρων από τον Τζαντ, και στη συνέχεια φαίνεται να σηκώνει το τουφέκι του και να ανοίγει πυρ. Ο Τζαντ κάνει μια κίνηση που υποδηλώνει ότι αυτή είναι η στιγμή που τον χτυπούν. Στο στρατόπεδο, τρύπες από σφαίρες μπορούν να βρεθούν σε αυτό ακριβώς το σημείο.

Ο Τζαντ, πιθανώς ήδη τραυματισμένος, τρέχει στο σοκάκι και ο Ισραηλινός στρατιώτης φαίνεται να γυρίζει, σημαδεύοντας με το τουφέκι του τον Τζαντ. Το υλικό από το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης δείχνει σκόνη να σηκώνεται στο σοκάκι μπροστά, γεγονός που υποδηλώνει ότι ο στρατιώτης των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων συνέχισε να πυροβολεί τον Τζαντ από πίσω καθώς αυτός έφευγε τρέχοντας.

Στο βίντεο, ο Τζαντ καταρρέει μετά από λίγα μόλις μέτρα, εξαφανιζόμενος από το κάδρο καθώς πέφτει. Λίγο αργότερα, πλάνα από περαστικούς, διακριτικά βιντεοσκοπημένα από έναν κάτοικο του καταυλισμού, καταγράφονται από την άλλη κατεύθυνση στο κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης. Αυτό το βίντεο κατέγραψε μερικές από τις τελευταίες στιγμές της ζωής του Τζαντ.

Δείχνει ότι ο έφηβος φαίνεται να κάνει επανειλημμένες προσπάθειες να τραβήξει την προσοχή των στρατιωτών, κουνώντας τα χέρια του και πετώντας το καπέλο του προς το μέρος τους. Οι στρατιώτες φαίνεται να αγνοούν τις προσπάθειές του και να κλωτσούν το καπέλο προς τα πίσω.

Όταν η μητέρα του Τζαντ ειδοποιήθηκε για τους πυροβολισμούς, προσπάθησε να τον προσεγγίσει με τα πόδια, αλλά την εμπόδισαν Ισραηλινοί στρατιώτες, όπως δήλωσαν η ίδια και άλλοι αυτόπτες μάρτυρες. Ένας άλλος κάτοικος έκανε μια κλήση έκτακτης ανάγκης και ένα ασθενοφόρο εστάλη αμέσως, φτάνοντας στο σημείο οκτώ λεπτά αργότερα, σύμφωνα με αρχεία καταγραφής κλήσεων που παρείχε στο BBC η Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος.

Ο Χασάν Φούχα

Ο επικεφαλής διασώστης, Χασάν Φούχα, είπε ότι η ομάδα του σταμάτησε Ισραηλινοί στρατιώτες υπό την απειλή όπλου και τους εμπόδισαν να φτάσουν στον Τζαντ, ο οποίος βρισκόταν μόλις εκατό μέτρα μακριά, στο οπτικό τους πεδίο. Το πλήρωμα του ασθενοφόρου αναγκάστηκε στη συνέχεια να παρακολουθεί αβοήθητο τον Τζαντ καθώς αιμορραγούσε από τις πληγές του. Ο διασώστης είπε ότι παρακολουθούσαν για τουλάχιστον 35 λεπτά, ανίκανοι να κάνουν τίποτα. Ο Φούχα κάλεσε ένα δεύτερο ασθενοφόρο να έρθει από διαφορετική κατεύθυνση, αλλά και αυτό σταμάτησε από τους στρατιώτες.

«Προσπαθήσαμε να προχωρήσουμε αρκετές φορές, προσπαθήσαμε να τους κάνουμε σήματα να μας αφήσουν να φτάσουμε στο παιδί, αλλά μας εμπόδισαν εντελώς», είπε. «Θα μπορούσαμε να τον είχαμε φτάσει και να του είχαμε παράσχει ιατρική βοήθεια, αλλά μας εμπόδισαν. Δεν γνωρίζουμε τον σκοπό αυτού, αλλά αυτό συνέβη».

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) έχουν δηλώσει ότι ο Τζαντ πέταξε μια πέτρα και ήταν «τρομοκράτης» που «επιχείρησε να επιτεθεί στις δυνάμεις». Αλλά η οικογένεια της Τζαντ κατηγόρησε τους στρατιώτες ότι προσπάθησαν να παγιδεύσουν τον γιο της, μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο που έδειχνε έναν από τους στρατιώτες να μπαίνει στο σημείο από εκτός πλάνου, να πετάει ένα βαρύ αντικείμενο δίπλα στον Τζαντ και στη συνέχεια να φωτογραφίζει το αντικείμενο δίπλα του.

The Israeli army killed yesterday another Palestinian young boy in Faraa refugee camp in the North of the West Bank. The 15 year old boy Jad Jadallah was shot with live ammunition by the Israeli soldiers and left to bleed to death. pic.twitter.com/xXs4soHAGR — Mustafa Barghouti @Mustafa_Barghouti (@MustafaBarghou1) November 17, 2025

«Έριξαν μια πέτρα δίπλα του για να τον παγιδεύσουν και να τον κάνουν να φαίνεται σαν να τους πέταξε πέτρες», είπε η μητέρα του Τζαντ, η Σάφα. «Μπορείτε να το δείτε στο βίντεο», είπε. «Όποιος δει το βίντεο θα το καταλάβει».

Ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων λένε ότι οι Ισραηλινοί στρατιώτες στη Δυτική Όχθη λειτουργούν με μια πολιτική «ανοιχτών πυρών», βάσει της οποίας συχνά πυροβολούν ανθρώπους που δεν αποτελούν άμεση απειλή για τη ζωή τους, συμπεριλαμβανομένων παιδιών που πετούν πέτρες προς την κατεύθυνσή τους.

Οι ακριβείς συνθήκες θανάτου του Τζαντ όπως το πόσες φορές πυροβολήθηκε και πότε και πού πέθανε, παραμένουν ασαφείς, επειδή οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις αρνήθηκαν να επιστρέψουν τη σορό και να απαντήσουν σε λεπτομερείς ερωτήσεις σχετικά με το περιστατικό.

Δεν είναι ασυνήθιστο για το Ισραήλ να αρνείται να επιστρέψει τις σορούς ανθρώπων που σκοτώθηκαν από τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις - σύμφωνα με πληροφορίες, οι ισραηλινές αρχές παρακρατούν επί του παρόντος τις σορούς 776 Παλαιστινίων ή άλλων υπηκόων που κατηγορούνται ή είναι ύποπτοι για διάπραξη επιθέσεων.

Η μητέρα του Τζαντ είπε ότι ο ισραηλινός στρατός είτε προσπαθούσε να κρύψει κάτι είτε απλώς ασκούσε μια μορφή σκόπιμης σκληρότητας. «Ίσως είναι μόνο για να μας προκαλέσει, να μας εξαντλήσει, να σκοτώσει την υπομονή μας», είπε. «Αλλά είμαστε υπομονετικοί, έχουμε ελπίδα και θα συνεχίσουμε να περιμένουμε. Σήμερα, αύριο ή μετά από εκατό χρόνια, θα τον πάρουμε πίσω. Αν θέλει ο Θεός, θα τον πάρουμε πίσω».

