Αίγινα: Το μαρτύριο της σταγόνας περνούν οι κάτοικοι- Ακατάλληλο για κάθε χρήση το νερό στο νησί

Απελπιστική είναι η κατάσταση για τους κατοίκους της Αίγινας, οι οποίοι εδώ και τρεις μήνες ζουν το μαρτύριο της σταγόνας.

Το νερό που φτάνει στις βρύσες σπιτιών και επιχειρήσεων έχει κριθεί ακαταλλήλο για οποιασδήποτε προσωπική ή οικιακή χρήση.

Η ταλαιπωρία είναι καθημερινή, καθώς οι κάτοικοι αναγκάζονται τόσο για το μαγείρεμα όσο και για την καθαριότητα να χρησιμοποιούν εμφιαλωμένα νερά είτε εναλλακτικά βράζουν νερό για ορισμένες δουλειές.

Η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη και «ακουμπά» όλα τα νοικοκυριά του νησιού αλλά και τις επιχειρήσεις.

Υπενθυμίζεται ότι στις 17 Δεκεμβρίου ο υποθαλάσσιος αγωγός υδροδότησης του νησιού υπέστη νέα βλάβη και έκτοτε το νησί ξεκίνησε να παίρνει νερό από παλιές γεωτρήσεις. Ωστόσο, από τις χημικές αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν για την ποιότητα του νερού, αυτό κρίθηκε ακατάλληλο για κάθε χρήση.

Το νησί έχει κηρυχθεί από τις 10 Φεβρουαρίου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Δείτε το βίντεο του Mega:

