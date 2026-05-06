Δολοφονία - Ηράκλειο: «Φύγε από την Κρήτη να γλιτώσεις» προέτρεπαν τον Νικήτα οι συγγενείς του

Ο Νικήτας δεν ήθελε με τίποτα να αποχωριστεί τον τόπο του και κυρίως τα αδέλφια του

Μιχάλης Παπαδάκος

  • Ο Γιώργος Παρασύρης απειλούσε τον Νικήτα Γεμιστό, με τους συγγενείς του τελευταίου να τον προτρέπουν να φύγει από την Κρήτη για να γλιτώσει.
  • Ο Νικήτας αρνιόταν να απομακρυνθεί από την οικογένειά του και πίστευε ότι η κατάσταση θα εκτονωνόταν με τον χρόνο.
  • Η οικογένεια του Νικήτα είχε λάβει μέτρα προστασίας, όπως αποψίλωση του περιβάλλοντα χώρου και τοποθέτηση καμερών ασφαλείας.
  • Τον Δεκέμβριο του 2024 ο Κώστας Παρασύρης είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά του Νικήτα.
  • Η κηδεία του Νικήτα Γεμιστού θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη στον Ιερό Ναό του χωριού Χώνος Μυλοποτάμου.
Γνωστό τοις πάσι ήταν το ότι ο πατέρας του Γιώργου Παρασύρη δεν θα ησύχαζε αν δεν σκότωνε τον Νικήτα Γεμιστό. Γι αυτό και οι οικείοι του, τον προέτρεπαν να φύγει από την Κρήτη για να γλιτώσει.

Εκείνος όμως, δεν ήθελε με τίποτα να αποχωριστεί τον τόπο του και κυρίως τα αδέλφια του. Του έλεγαν, να πάει στον τόπο όπου σπούδαζε η σύντροφός του, ώστε να βρίσκεται μακριά από το περιβάλλον που του προκαλούσε φόβο και τον έκανε να κοιτάζει συνεχώς πίσω του, μιας και οι απειλές είχαν γίνει μέρος της καθημερινότητάς του, αλλά και της οικογένειάς του.

Ωστόσο, όπως αναφέρει το cretalive.gr ο νεαρός δεν επιθυμούσε να απομακρυνθεί από την οικογένειά του και κυρίως από τα αδέλφια του, τα οποία ήθελε να βλέπει και να έχει κοντά του. Παράλληλα, φέρεται να πίστευε ότι με τον χρόνο ο 54χρονος πατέρας του 17χρονου θα «μαλάκωνε» και η κατάσταση θα εκτονωνόταν.

Είχαν κόψει τα δέντρα και είχαν βάλει κάμερες στο σπίτι

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ενώ η οικογένεια του 20χρονου είχε λάβει μέτρα προστασίας γύρω από το σπίτι της. Φέρεται να αποψίλωσαν τον περιβάλλοντα χώρο, κόβοντας δέντρα και καθαρίζοντας σημεία που θα μπορούσαν να περιορίζουν την ορατότητα, ενώ τοποθέτησαν και κάμερες ασφαλείας, προσπαθώντας να έχουν καλύτερη επίβλεψη της περιοχής.

«Τον έφαγαν εν ψυχρώ»

Με δάκρυα στα μάτια και φωνή λυγισμένη μίλησε ΚΡΗΤΗ ΤV η θεία του 21χρονου Νικήτα, ο οποίος δολοφονήθηκε το απόγευμα της Τρίτης στην Αμμουδάρα από τον 54χρονο, σε ένα έγκλημα που έχει συγκλονίσει την Κρήτη και το πανελλήνιο.

Η πρώτη απόπειρα το 2024

Τον Δεκέμβριο του 2024 ο Κώστας Παρασύρης είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους για την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά του 21χρονου Νικήστρατου, του φίλου και οδηγού του μοιραίου αυτοκινήτου στο οποίο επέβαινε ο 17χρονος μοναχογιός του.

Μεταξύ άλλων του είχε επιβληθεί ο όρος να μην προσεγγίζει με οποιονδήποτε τρόπο τον 19χρονο τότε νεαρό, τον οποίο σκότωσε στη μέση του δρόμου σχεδόν 1,5 χρόνο μετά. «Αφήστε με στο πένθος μου και στον πόνο μου» είχε υποστηρίξει τότε, αρνούμενος την κατηγορία. «Βγήκα από το σπίτι μόνο για να θυμιάσω το μνήμα του γιου μου» είχε ισχυριστεί τότε.

Το σημερινό θύμα τότε, που ήταν 19 ετών, φέρεται να υποστήριξε προανακριτικά ότι όλα ξεκίνησαν όταν επιστρέφοντας στο σπίτι του στο Γάζι, έπειτα από νυχτερινή διασκέδαση, κι ενώ ανέβαινε τη σκάλα της οικίας του δέχτηκε ένα χτύπημα στα πόδια, από πίσω, με ξύλο.

Όπως είπε δεν κατάφερε να διακρίνει ποιος ήταν. Ο δράστης τράπηκε σε φυγή καθώς άκουσε φωνές, μιας και είχαν βγει στο δρόμο ο πατέρας και η αδελφή του θύματος. Ο νεαρός τον κυνήγησε. Βρήκε ένα κοντάρι και τον καταδίωξε. Όπως υποστήριξε, τον έφτασε και τον χτύπησε κι εκείνος με τη σειρά του στα πλευρά και τα πόδια, με αποτέλεσμα να τον ρίξει κάτω και να βρεθεί από πάνω του.

Τότε, όπως αναφέρει το cretalive.gr έφτασε κοντά τους και η αδερφή του, η οποία τον τράβηξε και τον απομάκρυνε από τον δράστη, που βρήκε ευκαιρία να σηκωθεί και να αρχίσει και πάλι να τρέχει. Ο 19χρονος στη συνέχεια της κατάθεσής του ανέφερε ότι ο δράστης άρχισε να τρέχει και πάλι, ο ίδιος συνέχισε να τον κυνηγά και τότε - όπως καταγγέλλει – εκείνος έβγαλε ένα πιστόλι που ήταν κρυμμένο κάτω από τα ρούχα του, στην περιοχή της κοιλιάς, και πυροβόλησε εναντίον των δυο αδερφών, μια φορά σε ευθεία βολή! O νεαρός υποστηρίζει ότι τρόμαξε, τράβηξε κάτω την αδερφή του κι έπεσε πάνω της για να την προστατεύσει κι ο δράστης έφυγε. Ο 19χρονος στην προανακριτική του κατάθεση υποστήριξε ότι δεν είδε ποιος ήταν ο δράστης και δεν μπορούσε να φανταστεί ποιος θα ήθελε να τους κάνει κακό. Ωστόσο, η αδερφή του 19χρονου κατονόμαζε ως δράστη της επίθεσης τον 54χρονο σήμερα δολοφόνο του αδερφού της.

Την Πέμπτη η κηδεία

Συγγενείς, φίλοι και συγχωριανοί θα αποχαιρετήσουν τον Νικήτα Γεμιστό την Πέμπτη.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό του χωριού Χώνος Μυλοποτάμου στις 12:00, μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης.

