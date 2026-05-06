Δολοφονία στο Ηράκλειο: Το μοιραίο τροχαίο και το χρονικό της εκδίκησης - Οι χαροκαμένοι γονείς

Ενέδρα θανάτου έστησε 54χρονος στην περιοχή Αμουδάρα στο Ηράκλειο της Κρήτης. 54χρονος πατέρας έκλεισε τον δρόμο με το αυτοκίνητο του σε 20χρονο οδηγό, τον κυνήγησε και τον πυροβόλισε, θεωρώντας τον υπεύθυνο για τον θάνατο του γιού του σε τροχαίο, καθώς το 20χρονο θύμα οδηγούσε τότε το αυτοκίνητο

Snapshot Ο 20χρονος δολοφονήθηκε εν ψυχρώ στο Ηράκλειο από 54χρονο, που θεωρούσε υπεύθυνο τον νεαρό για το τροχαίο που σκότωσε τον γιο του το 2023.

Η οικογένεια του θύματος είχε καταγγείλει τέσσερις φορές απειλητικές ενέργειες του δράστη στις Αρχές, χωρίς να αποτραπεί η δολοφονία.

Ο δράστης βίωνε ψυχολογική κατάρρευση λόγω του θανάτου του γιου του και της καθυστέρησης στην δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης.

Το 2024 είχε προηγηθεί απόπειρα ανθρωποκτονίας από τον 54χρονο προς τον 20χρονο, με χρήση ξύλου και πυροβολισμού, που δεν είχε οδηγήσει σε σύλληψη.

Η μητέρα του θύματος βρέθηκε σε κατάσταση σοκ και απελπισίας στο σημείο της δολοφονίας, εκφράζοντας το βαθύ πένθος της. Snapshot powered by AI

Σε κατάσταση σοκ βρίσκονται συγγενείς και φίλοι του 20χρονου στο Ηράκλειο της Κρήτης, μετά την εν ψυχρώ δολοφονία του από τον 54χρονο δράστη, το απόγευμα της Τρίτης στο Γάζι.

Το έγκλημα αυτό αποτελεί την τραγική κατάληξη ενός χρονικού που είχε ξεκινήσει με τον θάνατο του γιου του δράστη σε τροχαίο δυστύχημα το 2023, για το οποίο ο πατέρας θεωρούσε υπεύθυνο τον 20χρονο.

Ο 20χρονος, γνωρίζοντας πως βρισκόταν στο στόχαστρο, έζησε τον τελευταίο καιρό υπό το καθεστώς απόλυτου τρόμου. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Cretalive, η πλευρά του θύματος είχε απευθυνθεί τέσσερις φορές στις Αρχές, καταγγέλλοντας τις κατ’ επανάληψη απειλητικές κινήσεις του 54χρονου. Ο νεαρός φοβόταν ξεκάθαρα για τη ζωή του, όμως οι εκκλήσεις του δεν στάθηκαν ικανές να αποτρέψουν το μοιραίο.

Η ψυχολογική κατάρρευση που όπλισε το χέρι του δράστη

Την ίδια ώρα, η πλευρά του 54χρονου δράστη βίωνε μια παρατεταμένη και επώδυνη ψυχολογική δοκιμασία μετά την απώλεια του 17χρονου γιου της στο τροχαίο. Τα τελευταία χρόνια, η καθημερινότητα του πατέρα εξαντλούνταν σε μια διαρκή διαδρομή μεταξύ νεκροταφείου και δικαστηρίων. Πήγαινε σχεδόν κάθε εβδομάδα αναζητώντας απαντήσεις για την εξέλιξη της υπόθεσης του παιδιού του. Όπως αναφέρουν άνθρωποι του περιβάλλοντός τους, οι γονείς «είχαν πια κουραστεί να περιμένουν».

Το όπλο της δολοφονίας

Η απόγνωση γιγαντώθηκε από το γεγονός ότι, εδώ και έναν χρόνο, η υπόθεση παραμένει στο στάδιο της προκαταρκτικής έρευνας. Χαρακτηριστικό της απογοήτευσης είναι ένα περιστατικό που εκτυλίχθηκε πριν από λίγες ημέρες: Η σύζυγος του δράστη βρέθηκε στα δικαστήρια για να συμπαρασταθεί σε μια άλλη χαροκαμένη μητέρα. Όταν άλλοι γονείς τη ρώτησαν πώς προχωρά η δική τους υπόθεση, η απάντησή της ήταν ενδεικτική της απελπισίας τους: «Τίποτα. Το απόλυτο τίποτα». Αυτή η συσσωρευμένη οργή και η αίσθηση αδικίας φέρεται να ήταν η σπίθα που οδήγησε στη χθεσινή δολοφονία.

Το μνημόσυνο στη μνήμη του γιου τους έναν χρόνο μετά την τραγωδία



Έναν χρόνο μετά την τραγωδία οι γονείς του 17χρονου που έφυγε από την ζωή, στο τροχαίο στην παραλιακή λεωφόρο στο Ηράκλειο, στο ύψος του Καράβολα συγκεντρώθηκαν στο σημείο που έχασε τη ζωή του.

Στο μήνυμα της η οικογένεια ανέφερε: «Ένας χρόνος χωρίς τον μονάκριβο γιο μας. Στη μνήμη του παιδιού μας η οικογένεια και οι φίλοι του θα συγκεντρωθούμε την Κυριακή 10 Νοεμβρίου στη 13.00, στην παραλιακή λεωφόρο Ηρακλείου.

Στο σημείο που έγινε το τροχαίο έγκλημα που έχασε τη ζωή του άδικα ο Γιώργος… Αυτή η συγκέντρωση για εμάς είναι το μνημόσυνο που θέλουμε για το παιδί μας.

Για να αφυπνίσουμε την πολιτεία και όλη την κοινωνία. Για να σώσουμε τα παιδιά μας από τους δρόμους… Για να δούμε να αλλάζει κάτι στις συμπεριφορές των ανθρώπων. Για να πούμε ότι σε μια στιγμή χάνεται ο κόσμος όλος…».

Το άγνωστο επεισόδιο του 2024

Η ένταση μεταξύ των δύο πλευρών είχε κορυφωθεί ήδη από τα Χριστούγεννα του 2024, όταν ο 54χρονος κατηγορήθηκε για απόπειρα ανθρωποκτονίας εναντίον του νεαρού. Όπως είχε καταθέσει τότε το 19χρονο θύμα, επιστρέφοντας σπίτι του από νυχτερινή έξοδο, δέχτηκε ξαφνικό χτύπημα με ξύλο στα πόδια, ενώ ανέβαινε τις σκάλες.

Στο σημείο πετάχτηκαν ο πατέρας και η αδερφή του, τρέποντας τον δράστη σε φυγή. Ο νεαρός τον καταδίωξε κρατώντας ένα κοντάρι. Τον πρόλαβε και, έπειτα από συμπλοκή, κατάφερε να τον ρίξει στο έδαφος. Όταν έφτασε η αδερφή του για να τον απομακρύνει, ο δράστης σηκώθηκε και άρχισε ξανά να τρέχει. Κατά την καταδίωξη που ακολούθησε, ο δράστης φέρεται να έβγαλε ένα πιστόλι από τα ρούχα του και να πυροβόλησε μία φορά ευθεία προς τις δύο αδερφές του θύματος. Ο νεαρός τις προστάτευσε πέφτοντας πάνω τους και ο ένοπλος διέφυγε.

Αν και το θύμα ισχυρίστηκε προανακριτικά πως δεν είχε αναγνωρίσει το πρόσωπο του επιτιθέμενου, η αδερφή του κατονόμασε ξεκάθαρα τον 54χρονο. Εκείνος, από την πλευρά του, είχε αρνηθεί την κατηγορία, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε βγει από το σπίτι παρά μόνο για να πάει στο νεκροταφείο.

Ο σπαραγμός της μάνας

Η τραγωδία έκλεισε τον κύκλο της το απόγευμα της Τρίτης, με σκηνές αρχαίας τραγωδίας. Όταν η μητέρα του 20χρονου έφτασε στον τόπο της δολοφονίας και αντίκρισε το άψυχο σώμα του γιου της, ξέσπασε σε λυγμούς και φωνές, αρνούμενη να πιστέψει την άγρια δολοφονία του παιδιού της.

Διαβάστε επίσης