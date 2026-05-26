Γενικό Κρατικό Νίκαιας: Έκλεψαν μηχάνημα υπερήχων καρδιάς €25.000 και το άφησαν μέσα στο νοσοκομείο
Οι δράστες δεν άφησαν εμφανή ίχνη παραβίασης
Άγνωστοι δράστες κατάφεραν να μπουν σε γραφείο του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Νίκαιας χωρίς να αφήσουν εμφανή ίχνη παραβίασης.
Αφαίρεσαν ένα εξειδικευμένο μηχάνημα υπερήχων καρδιάς, η χρηματική αξία του οποίου εκτιμάται στις 25.000 ευρώ.
Το ιατρικό μηχάνημα εντοπίστηκε εγκαταλελειμμένο μέσα στο εκκλησάκι που βρίσκεται στον προαύλιο χώρο του νοσοκομείου.
