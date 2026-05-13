Απάντηση Άδωνι Γεωργιάδη σε πολίτη που εξαπέλυε ύβρεις προς τον ίδιο και το κρατικό της Νίκαιας

Snapshot Το σύστημα διαχείρισης των επειγόντων στο κρατικό νοσοκομείο Νικαίας παρουσίασε βλάβη για περίπου 15 λεπτά.

Ένας πολίτης εξέφρασε με ύβρεις και υπερβολές τη δυσαρέσκειά του για το περιστατικό μέσω βίντεο στα social media.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης χαρακτήρισε το ξέσπασμα αυτό ως ένδειξη της τοξικότητας που επικρατεί στα social media σήμερα.

Ο υπουργός Υγείας τόνισε την ανάγκη προστασίας των θεσμών από την συνεχή απαξίωση και εξευτελισμό μέσω τέτοιων συμπεριφορών.

Ο κ. Γεωργιάδης ευχήθηκε περαστικά στον πολίτη, επισημαίνοντας την έλλειψη σεβασμού προς τους θεσμούς. Snapshot powered by AI

Ο Άδωνις Γεωργιάδης ανάρτησε ένα βίντεο στον λογαριασμό του στο X με το... ξέσπασμα ενός ασθενούς, που κατηγορούσε το σύστημα, την κυβέρνηση, τον «Άδωνι της βλακείας», για το γεγονός ότι έπεσε το σύστημα διαχείρισης στα επείγοντα του κρατικού Νικαίας για περίπου 15 λεπτά.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο υπουργός Υγείας, το ξέσπασμα με τις ύβρεις από τον εν λόγω κύριο, αποτελεί μέρος ενός μεγαλύτερου προβλήματος, που δεν είναι άλλο από την τοξικότητα που διέπει τα social media.

Ο κ. Γεωργιάδης συνοδεύει το βίντεο με το ξέσπασμα του πολίτη αναφέροντας πως: «ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα του Δυτικού Κόσμου σήμερα είναι η τοξικότητα που εκπέμπουν τα social που κάνουν τον καθένα να νομίζει ότι μπορεί να υβρίζει και να κάνει θόρυβο με το οτιδήποτε άνευ συνεπειών.

Θεσμοί κλπ δεν έχουν πλέον κανένα κύρος και σεβασμό. Δείτε ως παράδειγμα το βίντεο, στο Νοσοκομείο της Νικαίας κόλλησε το σύστημα διαχείρισης των επειγόντων για 15’ (συγκεκριμένα από τις 10:30-10:45).

Ο "κύριος" αυτός θεώρησε σωστό να ανεβάσει αυτό το βίντεο με ύβρεις προς εμένα και υπερβολές για το Νοσοκομείο για αυτά τα 15’….πραγματικά πρέπει να εξετάσουμε πώς θα προστατεύσουμε τους θεσμούς μας από την συνεχή απαξίωση και εξευτελισμό. Του εύχομαι πολλά περαστικά».

Η ανάρτηση Γεωργιάδη