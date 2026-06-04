Βρετανία: O Ίντρις Έλμπα χρίστηκε «ιππότης» από τον βασιλιά Κάρολο

Snapshot Ο Ίντρις Έλμπα τιμήθηκε με τον τίτλο του ιππότη από τον βασιλιά Κάρολο σε τελετή στο Κάστρο του Ουίνδσορ για την προσφορά του στην τέχνη και στους νέους.

Η βράβευση αναγνώρισε την καλλιτεχνική του πορεία και τη δράση του στην εκπαίδευση, την ενδυνάμωση κοινοτήτων και τη στήριξη της νεολαίας.

Το 2022 ίδρυσε μαζί με τη σύζυγό του το Elba Hope Foundation, που εστιάζει στην εκπαίδευση, τα δικαιώματα των νέων και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Ο Έλμπα είχε λάβει υποτροφία από το Prince’s Trust σε νεαρή ηλικία και συνεργάζεται με τον βασιλιά Κάρολο σε ντοκιμαντέρ για τα 50 χρόνια του King's Trust.

Στην ίδια τελετή τιμήθηκαν επίσης οι Ολυμπιονίκες Τζέιν Τόρβιλ και Κρίστοφερ Ντιν και η ηθοποιός Μίρα Σιάλ για τις καλλιτεχνικές και φιλανθρωπικές τους δράσεις. Snapshot powered by AI

Ο Ίντρις Έλμπα βρέθηκε στο Κάστρο του Ουίνδσορ, όπου έλαβε τιμητική διάκριση από τον βασιλιά Κάρολο για την προσφορά του στην τέχνη αλλά και για το έργο του υπέρ των νέων.

Ο Βρετανός ηθοποιός, γνωστός από τις σειρές «The Wire» και «Luther», έλαβε τον τίτλο του ιππότη σε τελετή στο Κάστρο του Ουίνδσορ, στο πλαίσιο των διακρίσεων με τις οποίες είχε τιμηθεί στη λίστα της Πρωτοχρονιάς.

Η βράβευσή του δεν αφορούσε μόνο την πορεία του στον κινηματογράφο και την τηλεόραση, αλλά και τη δράση του σε ζητήματα εκπαίδευσης, ενδυνάμωσης κοινοτήτων και στήριξης των νέων.

Idris Elba #Knighted by King Charles – Inspiring Moment for Youth Worldwide@seundevz pic.twitter.com/zCcHX5Kphz

— Salone Messenger (@Salonemessenger) June 3, 2026



Το 2022, ο Έλμπα ίδρυσε μαζί με τη σύζυγό του, Σαμπρίνα, το Elba Hope Foundation, οργανισμό που έχει στόχο την ενίσχυση κοινοτήτων, την εκπαίδευση, την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των νέων και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Η σχέση του ηθοποιού με το βασιλικό ίδρυμα έχει προσωπική διαδρομή. Σε ηλικία 18 ετών είχε λάβει υποτροφία από το Prince’s Trust, το σημερινό King’s Trust, για να φοιτήσει στο Εθνικό Μουσικό Θέατρο Νέων στο Λονδίνο. Πέρυσι έγινε γνωστό ότι θα συνεργαστεί με τον βασιλιά Κάρολο για τη δημιουργία ντοκιμαντέρ με αφορμή τα 50 χρόνια από την ίδρυση του King’s Trust, το οποίο αναμένεται να προβληθεί στο Netflix το φθινόπωρο.

Στην ίδια τελετή τιμήθηκαν επίσης οι χρυσοί Ολυμπιονίκες Τζέιν Τόρβιλ και Κρίστοφερ Ντιν για την προσφορά τους στο καλλιτεχνικό πατινάζ και τη φιλανθρωπική τους δράση, καθώς και η ηθοποιός και κωμικός Μίρα Σιάλ για την προσφορά της στη λογοτεχνία, το θέατρο και τη φιλανθρωπία.