Πότε τελειώνουν οι επιτυχημένες σειρές της TV – Από τον «Άγιο Έρωτα» στη «Γη της ελιάς»

Η μυθοπλασία είναι η μεγάλη πρωταγωνίστρια της τρέχουσας σεζόν, με αρκετές σειρές να σημειώνουν υψηλά ποσοστά και να βρίσκονται στη λίστα με τα πιο επιτυχημένα προγράμματα. Ωστόσο, τις επόμενες εβδομάδες, τα σίριαλ θα ρίχνουν σταδιακά αυλαία και οι πρωταγωνιστές θα εύχονται καλό καλοκαίρι!

Συγκεκριμένα, στο μέτωπο του ALPHA που σάρωσε τη φετινή χρονιά με τις παραγωγές του, το «Να μ’αγαπάς» θα ολοκληρωθεί στις 25 Ιουνίου. Η σειρά ξεχώρισε, ωστόσο οι συντελεστές αποφάσισαν να μην υπάρξει συνέχεια. Ο «Άγιος Έρωτας», που έκανε πρεμιέρα το 2024, θα αποχαιρετήσει οριστικά τους τηλεθεατές με επικρατέστερη ημερομηνία την 22η Ιουνίου. Για το «Σόι σου» ακόμη δεν έχει αποφασισθεί πότε θα δούμε το φινάλε της φετινής σεζόν, ενώ η τρυφερή κωμωδία «Μπαμπά σ’αγαπώ» θα τελειώσει στις 2 Ιουλίου. Οι δύο τελευταίες σειρές έχουν πάρει ήδη το πράσινο φως για του χρόνου, καθώς ομάδα που κερδίζει… δεν αλλάζει.

Το MEGA «χτίζει» τη δική του κληρονομιά στον τομέα της μυθοπλασίας. Οι δύο σειρές του, «Μια νύχτα μόνο» και «Γη της ελιάς», θα ολοκληρωθούν στις αρχές Ιουλίου και θα δώσουν σκυτάλη στις ενδιαφέρουσες ιστορίες της νέας τηλεοπτικής σεζόν.

Στον ΑΝΤ1, το «Grand Hotel» κράτησε παρέα στους τηλεθεατές για δύο χρονιές όμως φέτος ολοκληρώνεται. Η Αλίκη και ο Πέτρος, το κεντρικό ζευγάρι της ιστορίας που αγαπήθηκε ιδιαίτερα, κλείνει τον κύκλο του και το φινάλε αναμένεται καθηλωτικό.

Και τα τρία κανάλια ετοιμάζουν ήδη τις σειρές της σεζόν 2026-2027, ενώ στο παιχνίδι πλέον μπαίνει δυναμικά και ο ΣΚΑΪ μετά το δυνατό deal με τον Αντρέα Γεωργίου. Η μυθοπλασία θα συνεχίσει να αποτελεί τον βασικό πυλώνα της prime time ζώνης, με σειρές δραματικού περιεχομένου, αλλά και με κωμωδίες που κρατούν ευχάριστη παρέα στο κοινό.

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