Στην Κόρινθο η κηδεία του Νίκου Ταγαρά - Παρών και ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Έξω από τον ιερό ναό βρίσκονται αγήματα για να αποτίσουν φόρο τιμής στον Νίκο Ταγαρά

Η εξόδιος ακολουθία για τον εκλιπόντα υφυπουργό Περιβάλλοντος, Νίκο Ταγαρά θα

τελεστεί στις 13:00 στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αποστόλου Παύλου, ενώ η σορός βρίσκεται στον ναό από τις 10:00 το πρωί.

Μετά την τελετή, η ταφή θα πραγματοποιηθεί στην ιδιαίτερη πατρίδα του, στο Χιλιομόδι Κορινθίας.

Στην κηδεία θα δώσουν το παρών μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Αντώνης Σαμαράς

Ο Νίκος Ταγαράς διετέλεσε υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη από τις 5 Αυγούστου 2020 έως το θάνατό του, ενώ διετέλεσε επίσης αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στην κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά

Από νωρίς το πρωί συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες, εκπρόσωποι της πολιτικής ζωής και απλοί πολίτες προσέρχονται στον ναό για να αποτίσουν φόρο τιμής στον Νίκο Ταγαρά.

Το φέρετρο του υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι σκεπασμένο με την ελληνική σημαία.

Σκεπασμένο με την ελληνική σημαία το φέρετρο του Νίκου Ταγαρά INTIME NEWS

Σκεπασμένο από την ελληνική σημαία το φέρετρο του Νίκου Ταγαρά Korinthostv

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης Eurokinissi

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης INTIME NEWS

Ο πρώην Πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς Eurokinissi

Ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Eurokinissi

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης Eurokinissi

Έξω από τον ιερό ναό βρίσκονται αγήματα για να αποτίσουν φόρο τιμής στον Νίκο Ταγαρά Eurokinissi

Ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας στην κηδεία του Νίκου Ταγαρά Eurokinissi

Ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας στην κηδεία του Νίκου Ταγαρά Eurokinissi

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοϊδης Eurokinissi

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου Eurokinissi

Η Ντόρα Μπακογιάννη με τον σύζυγό της Ισίδωρο Κούβελο Eurokinissi

Η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως Eurokinissi

Η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη Eurokinissi

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης INTIME NEWS

Ο βουλευτής της ΝΔ Στέλιος Πέτσα Eurokinissi

Ο βουλευτής της ΝΔ, Νότης Μηταράκης Eurokinissi

Ο βουλευτής της ΝΔ Χρήστος Σταϊκούρας Eurokinissi

Η εκπρόσωπος τύπου της ΝΔ, Αλεξάνδρα Σδούκου Eurokinissi

Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης INTIME NEWS

Ο υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Κώτσηρας Eurokinissi

Ο πρώην υπουργός Κώστας Σκρέκας Eurokinissi

Ο υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης Eurokinissi

Ο Σταύρος Δήμας Eurokinissi

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης INTIME NEWS

Στεφάνι από την Ντόρα Μπακογιάννη για την κηδεία του Νίκου Ταγαρά Eurokinissi

Στεφάνι από τον υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, Αθανάσιο Δαβάκη για την κηδεία του Νίκου Ταγαρά Eurokinissi