Στην Κόρινθο η κηδεία του Νίκου Ταγαρά - Παρών και ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Σύμφωνα με επιθυμία της οικογένειας, αντί στεφάνων, όσοι επιθυμούν μπορούν να ενισχύσουν τον Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Η Φλόγα», μέσω ειδικού κυτίου που υπάρχει στον Ιερό Ναό, στη μνήμη του
Στην κηδεία θα δώσουν το παρών μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Αντώνης Σαμαράς
Ο Νίκος Ταγαράς διετέλεσε υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη από τις 5 Αυγούστου 2020 έως το θάνατό του, ενώ διετέλεσε επίσης αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στην κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά
Από νωρίς το πρωί συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες, εκπρόσωποι της πολιτικής ζωής και απλοί πολίτες προσέρχονται στον ναό για να αποτίσουν φόρο τιμής στον Νίκο Ταγαρά.
Το φέρετρο του υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι σκεπασμένο με την ελληνική σημαία.