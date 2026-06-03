Tη νύχτα που ο πρίγκιπας διάδοχος ξεκλήρισε τη βασιλική οικογένεια του Νεπάλ σε 15 λεπτά

Snapshot Τη νύχτα της 1ης Ιουνίου 2001, ο πρίγκιπας διάδοχος Ντιπέντρα δολοφόνησε εννέα μέλη της βασιλικής οικογένειας του Νεπάλ, μεταξύ αυτών τους γονείς και τα αδέλφια του.

Ο Ντιπέντρα, υπό την επήρεια αλκοόλ και ναρκωτικών, αυτοκτόνησε μετά τη σφαγή και παρέμεινε βασιλιάς ενώ βρισκόταν σε κώμα για τρεις ημέρες σύμφωνα με το Σύνταγμα.

Η σφαγή προκλήθηκε από την άρνηση της βασιλικής οικογένειας να εγκρίνει τον γάμο του Ντιπέντρα με τη Ντεβιάνι Ράνα, γυναίκα που αγαπούσε ο πρίγκιπας.

Μετά το θάνατο του Ντιπέντρα, ο θρόνος πέρασε στον θείο του Γκιανέντρα, αλλά η τραγωδία προκάλεσε σοβαρή κρίση νομιμοποίησης της μοναρχίας.

Η σφαγή επιτάχυνε την κατάργηση της μοναρχίας στο Νεπάλ, που έγινε επίσημα δημοκρατία το 2008. Snapshot powered by AI

Τη νύχτα της 1ης Ιουνίου 2001, γράφτηκε η αρχή του τέλους για μία από τις ισχυρότερες μοναρχίες στην Ασία, που σημαδεύτηκε από ένα μακελειό με δράστη τον πρίγκιπα διάδοχο του θρόνου, ο οποίος ξεκλήρισε τη βασιλική οικογένεια.

Μεθυσμένος και υπό την επήρεια ναρκωτικών, ο πρίγκιπας Ντιπέντρα του Νεπάλ δολοφόνησε εννέα μέλη της βασιλικής οικογένειας, μεταξύ των οποίων, τους γονείς του και τα μικρότερα αδέλφια του.

Ο Dipendra Bir Bikram Shah Dev - ο μόνος μονάρχης στην καταγεγραμμένη ιστορία που κυβέρνησε μια ολόκληρη χώρα ενώ βρισκόταν σε κώμα

Για πάνω από δύο αιώνες, η δυναστεία των Σαχ του Νεπάλ κυβέρνησε ως ζωντανοί θεοί. Οι Νεπαλέζοι Ινδουιστές τιμούσαν τον μονάρχη τους ως επίγεια ενσάρκωση του Θεού Βισνού.

Μέχρι το 2001, το βασίλειο βρισκόταν ήδη υπό πίεση από μια μαοϊκή εξέγερση στην ύπαιθρο και τις πολιτικές τριβές στην πρωτεύουσα.

Σε αυτό το εύθραυστο τοπίο, μέσα στα τείχη του παλατιού Ναραγιανχίτι στο Κατμαντού θα ξεσπούσε ένα δολοφονικό αμόκ που θα τερμάτιζε την τελευταία ινδουιστική μοναρχία στον κόσμο και θα μετέτρεπε το Νεπάλ σε δημοκρατία.

Η βασίλισσα Αϊσβάρια, ο Βρετανός πρίγκιπας Κάρολος και ο βασιλιάς Μπιρέντρα στέκονται μαζί στην Ποκάρα του Νεπάλ, στις 8 Φεβρουαρίου 1998, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του πρίγκιπα της Ουαλίας στη χώρα. Ο Νεπαλέζος πρίγκιπας Ντιπέντρα, 30 ετών, άνοιξε πυρ στο βασιλικό παλάτι του βασιλείου των Ιμαλαΐων την Παρασκευή, 1 Ιουνίου 2001, σκοτώνοντας τον βασιλιά, τη βασίλισσα, έναν πρίγκιπα και πέντε ακόμη άτομα, πριν αυτοκτονήσει, σύμφωνα με υψηλόβαθμο στρατιωτικό αξιωματούχο POOL THE SUN/Arthur Edwards

Η επίσημη έρευνα και οι ιατροδικαστικές εκθέσεις αποκάλυψαν ότι ο ύποπτος ήταν μεθυσμένος και βρισκόταν υπό την επήρεια μαριχουάνας. Ντυμένος με ρούχα παραλλαγής, ο 29χρονος πρίγκιπας κρατούσε στα χέρια του ένα τουφέκι M16.

Με αυτό το όπλο πυροβόλησε πρώτα τον πατέρα του, τον βασιλιά Μπιρέντρα, και στη συνέχεια σκότωσε τη μητέρα του, τη βασίλισσα Αϊσβάρια, τον αδελφό του Νιρατζάν, την αδελφή του Σρούτι και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς του. Τέλος, πυροβόλησε τον εαυτό του.

Η βασίλισσα Αϊσβάρια του Νεπάλ σε φωτογραφία του Φεβρουαρίου 1986. Σύζυγος του βασιλιά Μπιρέντρα και μητέρα του πρίγκιπα Ντιπέντρα AP/ Peter Kemp)

Οι υπεύθυνοι της έρευνας κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η αφορμή για τη σφαγή ήταν η σύγκρουση με τους γονείς του λόγω της επιθυμίας του να παντρευτεί τη Ντεβιάνι Ράνα, μέλος μιας αριστοκρατικής οικογένειας με επιρροή.

Μετά την επίθεση, ο Ντιπέντρα έπεσε σε μη αναστρέψιμο κώμα και, σύμφωνα με το Σύνταγμα, ανακηρύχθηκε βασιλιάς του Νεπάλ μετά το θάνατο του Μπιρέντρα.

Για τρεις ημέρες, η χώρα είχε ως μονάρχη έναν άνδρα που βρισκόταν σε κώμα, ενώ η δημόσια αναταραχή τροφοδοτούσε φήμες, εικασίες και θεωρίες συνωμοσίας σχετικά με τη σφαγή.

Όταν ο Ντιπέντρα πέθανε, στις 4 Ιουνίου , ο θρόνος πέρασε στα χέρια του θείου του, Γκιανέντρα. Ωστόσο, η σφαγή είχε προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημιά στην εικόνα της μοναρχίας. Η τραγωδία επιτάχυνε την απώλεια νομιμοποίησης του θεσμού και ενέτεινε μια κρίση που εξελισσόταν εν μέσω εμφυλίου πολέμου και αυξανόμενης πολιτικής αστάθειας. Επτά χρόνια αργότερα, το 2008, το Νεπάλ κατάργησε επίσημα τη μοναρχία και μετατράπηκε σε δημοκρατία.

Το τελευταίο δείπνο της τελευταίας μοναρχίας

Το βράδυ της 1ης Ιουνίου 2001, στη βασιλική κατοικία ήταν σε εξέλιξη μία οικογενειακή συγκέντρωση.

Ο βασιλιάς Μπιρέντρα και η βασίλισσα Αϊσβάρια είχαν καλέσει διάφορα μέλη της οικογένειας. Ανάμεσά τους, ο 29χρονος διάδοχος πρίγκιπας Ντιπέντρα. Εκείνο το βράδυ ήταν διαφορετικός και φαινόταν ενοχλημένος, ανήσυχος. Σύμφωνα με μεταγενέστερες αναφορές για την υπόθεση, είχε πιει αρκετά κατά τη διάρκεια της βραδιάς και επέδειξε ασταθή συμπεριφορά, η οποία είχε αρχίσει να προκαλεί βαθιά αμηχανία στο υπόλοιπο της οικογένειας. Σε κάποιο σημείο, ξέσπασε μια διαμάχη σχετικά με έναν από τους καλεσμένους, γεγονός που προκάλεσε την άμεση παρέμβαση του ίδιου του μονάρχη. Ο Μπιρέντρα, επιδιώκοντας να διατηρήσει το πρωτόκολλο, διέταξε τον γιο του να εγκαταλείψει τη συνάντηση. Η σκηνή, τεταμένη αλλά συγκρατημένη υπό το βάρος της βασιλικής εθιμοτυπίας, κατέληξε με τον Ντιπέντρα να συνοδεύεται έξω από την αίθουσα από τον αδελφό του, τον πρίγκιπα Νιρατζάν, και τον ξάδελφό του, τον πρίγκιπα Πάρας.

Ο πρωθυπουργός του Νεπάλ, Γκιρίτζα Πρασάντ Κοϊράλα, ρίχνει λουλούδια στην πυρά του πρώην βασιλιά Ντιπέντρα κατά τη διάρκεια της αποτέφρωσής του στο Κατμαντού του Νεπάλ, τη Δευτέρα 4 Ιουνίου 2001. Ο Ντιπέντρα και οκτώ μέλη της βασιλικής οικογένειας σκοτώθηκαν την Παρασκευή, σύμφωνα με τις πληροφορίες, από τον πρίγκιπα Ντιπέντρα, ο οποίος στη συνέχεια αυτοκτόνησε AP/John McConnico

Στη συνέχεια, η βραδιά φαινόταν να ανακτά τη συνήθη ηρεμία της και οι ψίθυροι των αυλικών επανήλθαν. Όμως η ανακούφιση ήταν μια απλή ψευδαίσθηση. Περίπου μία ώρα αργότερα, ο Ντιπέντρα επανεμφανίστηκε στο παλάτι φορώντας ρούχα καμουφλάζ και οπλισμένος με αυτόματα όπλα. Μπήκε στην κεντρική αίθουσα και, χωρίς να πει λέξη, πυροβόλησε προς την οροφή. Ο θόρυβος έσπασε οριστικά την ηρεμία και προκάλεσε χάος.

Πρώτα πυροβόλησε τον πατέρα του, τον βασιλιά Μπιρέντρα, προκαλώντας μια χαοτική αντίδραση μεταξύ των συγγενών και των συνοδών που προσπάθησαν να βρουν καταφύγιο ή να παρέμβουν χωρίς επιτυχία. Η σύγχυση εντάθηκε όταν η επίθεση μεταφέρθηκε στους κήπους, όπου η βασίλισσα Αϊσβάρια προσπαθούσε να ξεφύγει από την καταστροφή. Σύμφωνα με μεταγενέστερες μαρτυρίες, ο Ντιπέντρα προχώρησε σε διάφορα δωμάτια του παλατιού, γεγονός που δυσχέρανε κάθε προσπάθεια να τον σταματήσουν. Σε λίγα λεπτά, η βία εξαπλώθηκε σε όλο το κτίριο, πολλαπλασιάζοντας τον αντίκτυπό της και βυθίζοντας το Ναραγιανχίτι σε μια ατμόσφαιρα παγωμένου χρόνου.

Μια φωτογραφία του δολοφονημένου βασιλιά του Νεπάλ Μπιρέντρα και της βασίλισσας Αϊσβάρια είναι καλυμμένη με λουλούδια και μαντίλια στο Βασιλικό Παλάτι στο Κατμαντού του Νεπάλ, την Κυριακή 3 Ιουνίου 2001. Ο πρίγκιπας Γκιανέντρα, αδελφός του δολοφονημένου βασιλιά, δήλωσε την Κυριακή ότι οι δολοφονίες των 8 μελών της βασιλικής οικογένειας του Νεπάλ οφείλονταν σε «τυχαία εκπυρσοκρότηση αυτόματου όπλου» από τον πρίγκιπα Ντιπέντρα, ο οποίος παραμένει σε μηχανική υποστήριξη στο νοσοκομείο, αφού αυτοπυροβολήθηκε AP Photo/John McConnico

Στον εξωτερικό χώρο, η βασίλισσα Αϊσβάρια προσπάθησε να ανασυνταχθεί όταν άκουσε τους πυροβολισμούς και να βγει από το κτήριο. Εκεί συνέβη η πιο κρίσιμη αναμέτρηση της νύχτας. Συνοδευόταν από τον μικρότερο γιο της, τον πρίγκιπα Νιρατζάν, ο οποίος προσπάθησε να την προστατεύσει στους κήπους, αλλά δεν τα κατάφερε. Όμως, ο επιτιθέμενος πρίγκιπας τους είδε και οι δύο έπεσαν νεκροί. Άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας, έκπληκτα και συγκλονισμένα από τα γεγονότα, προσπάθησαν να βρουν καταφύγιο ή να παρέμβουν, αλλά αρκετοί σκοτώθηκαν μέσα και έξω από το κτίριο, επηρεάζοντας πολλές γενιές της δυναστείας των Σαχ.

Επικρατούσε πανδαιμόνιο. Ο πρίγκιπας Παράς τραυματίστηκε ενώ βοηθούσε άλλα μέλη της οικογένειας, φτάνοντας στο σημείο να σύρει έναν καναπέ για να καλύψει διάφορα παιδιά και να τους προσφέρει προστασία εν μέσω των πυροβολισμών.

Ο ανθρώπινος απολογισμός επιδεινωνόταν κάθε λεπτό: κεντρικές μορφές της μοναρχίας και ολόκληροι κλάδοι της βασιλικής οικογένειας παγιδεύτηκαν σε μια ακολουθία γεγονότων που θόλωσε τα όρια μεταξύ μοναρχίας και επιβίωσης.

In Kathmandu, funerals are held for the slain Nepalese Royal Family. pic.twitter.com/oeNHYxCjiK — 2001 Live (@25YearsAgoLive) June 2, 2026

Μετά την επίθεση, ο πρίγκιπας Ντιπέντρα πυροβόλησε τον εαυτό του στο κεφάλι. Τα όσα ακολούθησαν ήταν ανεπανάληπτα αλλά μέρος του πρωτοκόλλου.

Ο διάδοχος του θρόνου, που είχε κατηγορηθεί ως δράστης της σφαγής, παρέμενε ζωντανός αλλά αναίσθητος, και ανακηρύχθηκε βασιλιάς σύμφωνα με τη σειρά διαδοχής, αν και χωρίς να ασκεί καμία λειτουργία.

Στις 4 Ιουνίου 2001, ο Ντιπέντρα απεβίωσε χωρίς να έχει ανακτήσει τις αισθήσεις του. Το στέμμα πέρασε τότε στον θείο του, Γκιανέντρα Μπιρ Μπικράμ Σαχ Ντεβ, ο οποίος απουσίαζε κατά τη διάρκεια του δείπνου, σε ένα κλίμα εθνικής συγκίνησης και αυξανόμενης πολιτικής αστάθειας.

Ο νέος βασιλιάς του Νεπάλ, Γκιανέντρα, στέκεται προσοχή μετά την ενθρόνισή του στο Παλάτι Χανουμαντόκα στην Κατμαντού του Νεπάλ, τη Δευτέρα 4 Ιουνίου 2001. Ο βασιλιάς Γκιανέντρα, αδελφός του δολοφονημένου βασιλιά Μπιρέντρα, ορκίστηκε μετά τον θάνατο του πρίγκιπα Ντιπέντρα το πρωί της Δευτέρας. Οκτώ μέλη της βασιλικής οικογένειας σκοτώθηκαν την Παρασκευή από τον πρίγκιπα Ντιπέντρα, ο οποίος στη συνέχεια αυτοκτόνησε. AP/John McConnico

Μία απόρριψη, αιτία της σφαγής

Η επίσημη εκδοχή απέδωσε τα γεγονότα σε μια προσωπική κρίση που συνδέονταν με οικογενειακές εντάσεις και συναισθηματικές συγκρούσεις, σε συνδυασμό με επεισόδια κατανάλωσης αλκοόλ. Ωστόσο, η εξήγηση αυτή αποτέλεσε αντικείμενο δημόσιας συζήτησης και τροφοδότησε διάφορες ερμηνείες εντός και εκτός της χώρας.

Στο παρασκήνιο του επεισοδίου βρισκόταν η σχέση του Ντιπέντρα με τη Ντεβιάνι Ράνα, τη γυναίκα που αγαπούσε και η οποία απορρίπτονταν από τη βασιλική οικογένεια.

Ο αντίκτυπος της σφαγής ήταν άμεσος και βαθύς: για την κοινωνία του Νεπάλ, η τραγωδία του παλατιού του Ναραγιανχίτι αποτέλεσε ένα ιστορικό σημείο καμπής που αποδυνάμωσε ανεπανόρθωτα τη νομιμότητα της μοναρχίας και ξεκίνησε μια διαδικασία θεσμικής διάβρωσης που κορυφώθηκε το 2008 με την κατάργηση της μοναρχίας και την ανακήρυξη της δημοκρατίας στο Νεπάλ.

Διαβάστε επίσης