Αραγτσί: Οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν δεν έχουν διακοπεί αλλά δεν έχει επιτευχθεί πρόοδος

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι οι συνομιλίες μεταξύ Τεχεράνη και Ουάσινγκτον δεν έχουν διακοπεί, ωστόσο δεν έχει επιτευχθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις, όπως είπε σε συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα στο λιβανέζικο τηλεοπτικό κανάλι Al Mayadeen.

Ο Αραγτσί πρόσθεσε ότι και οι δύο πλευρές εξετάζουν τα «κείμενα» που αντάλλαξαν μεταξύ τους, ενώ προειδοποίησε ότι σε περίπτωση επίθεσης στη Βηρυτό ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή θα ξανάρχιζε «σε μεγάλη κλίμακα», σχολιάζοντας τις απειλές του Ισραήλ απέναντι στη Χεζμπολάχ.

«Αν η ισραηλινή επιθετικότητα εναντίον της Βηρυτού συνεχιστεί, οι ένοπλες δυνάμεις μας είναι απολύτως έτοιμες να ξαναρχίσουν τον πόλεμο και να πλήξουν στόχους εντός του Ισραήλ», είπε ο Ιρανός υπουργός.

Την Τρίτη, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατς, είπε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις θα πλήξουν τα νότια προάστια της Βηρυτού, το προπύργιο της Χεζμπολάχ, εάν μπει στο στόχαστρο το ισραηλινό έδαφος.

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