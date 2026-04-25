Αναστάτωση στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας: Άνδρας απειλούσε πολίτες με όπλο ρέπλικα στο προαύλιο

Αναστάτωση επικράτησε το μεσημέρι στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας από άτομο με ψυχολογικά προβλήματα.

Οι Αρχές ειδοποιήθηκαν λίγο πριν τις 12:00 για επεισόδιο με ένοπλο που απειλούσε τους πολίτες και έσπευσαν στο σημείο.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, οι αστυνομικοί γρήγορα ακινητοποίησαν τον άνδρας που ήταν σε κατάσταση αλλοφροσύνης και τον οδήγησαν στο τοπικό αστυνομικό τμήμα.

Οι αστυνομικοί κατάλβαν όταν έπιασαν στα χέρια τους το όπλο που κρατούσε ο άνδρας πως δεν ήταν κανονικό αλλά αντίγραφο, δηλαδή ρέπλικα.

