Αναστάτωση στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας: Άνδρας απειλούσε πολίτες με όπλο ρέπλικα στο προαύλιο
Ο άνδρας αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα
Αναστάτωση επικράτησε το μεσημέρι στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας από άτομο με ψυχολογικά προβλήματα.
Οι Αρχές ειδοποιήθηκαν λίγο πριν τις 12:00 για επεισόδιο με ένοπλο που απειλούσε τους πολίτες και έσπευσαν στο σημείο.
Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, οι αστυνομικοί γρήγορα ακινητοποίησαν τον άνδρας που ήταν σε κατάσταση αλλοφροσύνης και τον οδήγησαν στο τοπικό αστυνομικό τμήμα.
Οι αστυνομικοί κατάλβαν όταν έπιασαν στα χέρια τους το όπλο που κρατούσε ο άνδρας πως δεν ήταν κανονικό αλλά αντίγραφο, δηλαδή ρέπλικα.
