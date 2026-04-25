Λάρισα: Αυτοκίνητο τυλίγεται στις φλόγες στη μέση του δρόμου - Δείτε βίντεο

Μεγάλη αναστάτωση σε οδηγούς αλλά και κατοίκους προκάλεσε περιστατικό με φωτιά που σημειώθηκε λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι στη λεωφόρο Καραμανλή στη Λάρισα.

Όπως αναφέρει το onlarissa.gr, αυτοκίνητο που βρισκόταν εν κινήσει τυλίχθηκε στις φλόγες κοντά στο ύψος της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου, στο ρεύμα προς το Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας.

Στο σημείο έσπευσαν πρώτα αστυνομικές δυνάμεις που φρόντισαν για την ασφάλεια των δειρχομένων και λίγο αργότερα υδροφόρο όχημα της Πυροσβεστικής που προχώρησε στην κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι επιβαίνοντες πρόλαβαν να απομακρυνθούν έγκαιρα από το φλεγόμενο όχημα.

