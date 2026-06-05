Τα πολυτελή Ι.Χ. «ανθίζουν» στην Ελλάδα παρά τις διεθνείς αναταράξεις

Συνεχίζεται και το 2026 η ανοδική πορεία της αγοράς των luxury αυτοκινήτων στην Ελλάδα, κάτι που αποδεικνύει ότι σε περιόδους μεγάλης ακρίβειας όπως η σημερινή που οι ανισότητες  οξύνονται, τα premium προϊόντα που απευθύνονται στα πολύ «παχιά» πορτοφόλια όχι μόνο δεν επηρεάζονται, αλλά τελικά σημειώνουν και αύξηση πωλήσεων.

Γεώργιος Καλούμενος

Τα πολυτελή Ι.Χ. «ανθίζουν» στην Ελλάδα παρά τις διεθνείς αναταράξεις
Eurokinissi
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  • Η αγορά πολυτελών αυτοκινήτων στην Ελλάδα συνεχίζει να αυξάνεται το 2026, παρά τις διεθνείς οικονομικές αναταράξεις και την αύξηση της ακρίβειας.
  • Το 2025 πωλήθηκαν περίπου 4.000 πολυτελή οχήματα στην Ελλάδα, με την Porsche να έχει μερίδιο 8,4% στην κατηγορία αυτή και 336 πωλήσεις.
  • Η διείσδυση των πολυτελών αυτοκινήτων στην Ελλάδα παραμένει χαμηλή σε σχέση με την Ευρώπη, με στόχο να φτάσει το 4% έναντι 10% στον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
  • Η κατηγορία SUV και Crossover κυριαρχεί στις πωλήσεις πολυτελών οχημάτων, με έντονη στροφή προς υβριδικά και ηλεκτρικά μοντέλα.
  • Περισσότερο από το 50% των νέων αυτοκινήτων στην Ελλάδα είναι υβριδικά, με το ποσοστό αυτό να υπερβαίνει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο που είναι κοντά στο 35%.
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Τέτοια προϊόντα είναι αναμφίβολα και τα αυτοκίνητα μάρκας Porsche που έχουν αποδείξει εδώ και πολλά χρόνια ότι έχουν μία ιδιαίτερα θέση στην «καρδιά» των Ελλήνων «οπαδών» της αυτοκίνησης, ενώ θετική πορεία έχουν και γνωστές πολυτελείς φίρμες όπως είναι οι Mercedes, BMW και AUDI.

Όπως ανέφερε χτες ο επικεφαλής της Μοτοδυναμικής, της εταιρείας δηλαδή που αντιπροσωπεύει την Porsche στη χώρα μας, Πάρης Κυριακόπουλος, ο γερμανικός κατασκευαστής πούλησε το 2025, 336 νέα αυτοκίνητα στην ελληνική αγορά, μία επίδοση που του έδωσε μερίδιο 8,4% της συγκεκριμένης κατηγορίας Ι.Χ. για την περυσινή χρονιά.

Αυτό σημαίνει ότι μέσα στη διάρκεια του προηγούμενου έτους πουλήθηκαν στη χώρα περίπου 4.000 οχήματα πολυτελείας που αφορούν σε μάρκες όπως Porsche, Ferrari, Lamborgini, Jaguar, Rolls Royce, Maserati και άλλες.

Και όπως προέβλεψε ο Πάρης Κυριακόπουλος, η πορεία της συγκεκριμένης κατηγορίας αυτοκινήτων αναμένεται να αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο το 2026 αλλά και τα επόμενα χρόνια στην Ελλάδα, καθώς η διείσδυση τους στην εγχώρια αγορά είναι πολύ χαμηλή σε σχέση με τον μέσο όρο της Ε.Ε. Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ στην Ευρώπη το μερίδιο luxury cars βρίσκεται στα επίπεδα του 10%, ο επικεφαλής της «Μοτοδυναμική» έθεσε ως στόχο για την Ελληνική αγορά το 4%.

Ενδεικτικά πάντως σε σύνολο 144.200 νέων ταξινομήσεων επιβατικών στην Ελλάδα το 2025 (αύξηση 5,2% έναντι του 2024) ταξινομήθηκαν, 336 Porsche, 22 Jaguar, 14 Maserati, 11 Bentley, 9 Lotus και 6 Lamborgini, μια Rolls Royce και μια Ferrari.

Η BMW, κυριάρχησε στην γενικότερη premium κατηγορία με 7.457 ταξινομήσεις στο σύνολο του έτους, κατέχοντας τη 7η θέση στη γενική κατάταξη της ελληνικής αγοράς. H επίδοση της Porsche χαρακτηρίζεται εντυπωσιακή δεδομένου ότι η μέση τιμή μοντέλου υπερβαίνει κατά πολύ τις 100.000 ευρώ, Την ίδια στιγμή Audi και Mercedes εξακολουθούν να είναι σταθεροί πρωταγωνιστές στις προτιμήσεις του αγοραστικού κοινού.

Τάσεις της Αγοράς

Γενικότερα πάντως η κατηγορία των πολυτελών SUV και Crossover αποτέλεσε την κινητήρια δύναμη πίσω από τα νούμερα αυτά, προσφέροντας υψηλή τεχνολογία και άνεση, ενώ παρατηρήθηκε ισχυρή στροφή προς επαναφορτιζόμενα υβριδικά (PHEV) και αμιγώς ηλεκτρικά πολυτελή μοντέλα.

Πιο συγκεριμένα, το 65,4% των καινούργιων αυτοκινήτων που ταξινομήθηκαν, ήταν SUV, Το 55,7% ήταν αυτοκίνητα της κατηγορίας Β, με το 35,9% αυτών, να είναι SUV. Αύξηση παρουσίασε η κατηγορία C, των μεγαλύτερων μοντέλων, τα οποία ήταν το 26% των συνολικών ταξινομήσεων.

Αντίθετα, τα αυτοκίνητα πόλης της κατηγορίας Α, που κάποτε κυριαρχούσαν, αποτέλεσαν μόνο το 8,4% της αγοράς.

Σε ότι αφορά τις επιλογές καυσίμου και συστημάτων κίνησης, ένας στους δύο (50,7%) που απέκτησε καινούργιο αυτοκίνητο, στράφηκε σε υβριδικό. Η χώρα μας μάλιστα ξεπέρασε τον ευρωπαϊκό μέσο όρο της αγοράς των υβριδικών, που είναι κοντά στο 35%. Αμιγώς βενζινοκίνητα απέκτησε το 28,3%, ενώ τα Plug – in υβριδικά και τα αμιγώς ηλεκτρικά αποτέλεσαν το 8,1% και το 6,2% αντίστοιχα. Εντυπωσιακό είναι επίσης ότι μόλις το 3,4% των καινούργιων αυτοκινήτων ήταν πετρελαιοκίνητα.

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