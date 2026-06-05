Έφυγε νωρίτερα ο ενοικιαστής: Τι οφείλει στον ιδιοκτήτη και ποια είναι τα δικαιώματά του

Η ελάχιστη διάρκεια της μίσθωσης κατοικίας σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία είναι τρία έτη

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Έφυγε νωρίτερα ο ενοικιαστής: Τι οφείλει στον ιδιοκτήτη και ποια είναι τα δικαιώματά του
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
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Ένα συχνό φαινόμενο στις μισθώσεις κατοικιών είναι η πρόωρη αποχώρηση του ενοικιαστή.

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας (ΕΕΚΕ) ενημερώνει τους καταναλωτές για τα δικαιώματα του ιδιοκτήτη και τις υποχρεώσεις του ενοικιαστή:

Η ελάχιστη διάρκεια της μίσθωσης κατοικίας σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία (Ν. 1703/1987 και Ν. 2235/1994) είναι τρία έτη, ακόμη κι αν στο συμφωνητικό προβλέπεται μικρότερο χρονικό διάστημα. Σύντμηση της τριετίας επιτρέπεται με νεότερη συμφωνία απέχουσα από την έναρξη της μισθωτικής σύμβασης τουλάχιστον 6 μήνες μετά την κατάρτισή της και αποδεικνυόμενη με συμβολαιογραφικό έγγραφο.

Αν ο ενοικιαστής αποχωρήσει πριν τη συμπλήρωση της τριετίας, χωρίς να συντρέχουν σοβαροί λόγοι (π.χ. ανωτέρα βία, μη παράδοση χρήσης στο συμφωνημένο χρόνο, όταν στο μίσθιο πραγματικά ή νομικά ελαττώματα ή λείπουν συμφωνημένες ιδιότητες κλπ.), οφείλει αποζημίωση για πρόωρη λύση της σύμβασης, εφόσον ο ιδιοκτήτης αποδείξει ότι υπέστη ζημία (π.χ. έμεινε το ακίνητο κενό για μήνες), ίση με τα υπολειπόμενα μισθώματα.

Αν το μισθωτήριο περιλαμβάνει ρήτρα αποζημίωσης για πρόωρη αποχώρηση (π.χ. ένα ή περισσότερα μισθώματα), τότε αυτή εφαρμόζεται – εφόσον δεν θεωρείται καταχρηστική. Καταγγελία για ιδιοκατοίκηση από τον εκμισθωτή-ιδιοκτήτη δεν υφίσταται.

Ο ιδιοκτήτης έχει επίσης το δικαίωμα να κρατήσει την εγγύηση μόνο για οφειλές ή φθορές, όχι ως ποινή για την αποχώρηση.

Γενικές συστάσεις της ΕΕΚΕ για ενοικιαστές: Διαβάστε προσεκτικά τους όρους της σύμβασης και ενημερώστε έγκαιρα τον ιδιοκτήτη αν σκοπεύετε να αποχωρήσετε. Πάντοτε να αναφέρετε στο μισθωτήριο το πραγματικό μίσθωμα.

Γενικές συστάσεις της ΕΕΚΕ για ιδιοκτήτες: Συντάξτε σωστά το μισθωτήριο με τη βοήθεια νομικού. Ελέγχετε τακτικά την πορεία εξόφλησης των δαπανών του μισθίου (κοινόχρηστα, ενέργεια, νερό κλπ.) από τον ενοικιαστή.

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