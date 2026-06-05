Άγριο έγκλημα στο Χόλιγουντ: Δολοφονήθηκε ο ηθοποιός Τζέιμς Χάντι, δράστης ο γιος της συντρόφου του

Snapshot Ο ηθοποιός Τζέιμς Χάντι μαχαιρώθηκε θανάσιμα στην κατοικία του στην Καλιφόρνια από τον 44χρονο γιο της συντρόφου του.

Ο δράστης ομολόγησε το έγκλημα τηλεφωνικά στην άμεση δράση και συνελήφθη με κατηγορία ανθρωποκτονίας.

Το περιστατικό συνέβη στις 3 Ιουνίου και το κίνητρο της επίθεσης παραμένει υπό διερεύνηση.

Ο Τζέιμς Χάντι είχε μακρά καριέρα στον κινηματογράφο και την τηλεόραση, με σημαντικές συμμετοχές σε ταινίες και σειρές, συμπεριλαμβανομένου του «Top Gun: Maverick».

Η αστυνομία καλεί οποιονδήποτε έχει πληροφορίες για την υπόθεση να επικοινωνήσει με τις αρχές. Snapshot powered by AI

Θύμα δολοφονίας έπεσε ο 81χρονος ηθοποιός Τζέιμς Χάντι, γνωστός από τις συμμετοχές του σε μεγάλες κινηματογραφικές επιτυχίες του Χόλιγουντ όπως τα «Jumanji» και «Top Gun: Maverick».

Ο βετεράνος ηθοποιός μαχαιρώθηκε θανάσιμα στην κατοικία του στην περιοχή Ταρζάνα της Καλιφόρνια, με τις Αρχές να συλλαμβάνουν ως βασικό ύποπτο τον γιο της συντρόφου του.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε την Τετάρτη 3 Ιουνίου και ήρθε στο φως μέσα από μια κλήση στην άμεση δράση. Σύμφωνα με τα ηχητικά ντοκουμέντα της αστυνομίας του Λος Άντζελες, το άτομο που τηλεφώνησε ομολόγησε την πράξη του αναφέροντας αυτολεξεί: «είμαι ο γιος του ανθρώπου, μόλις σκότωσα τον άνθρωπο της αμαρτίας».

Όταν τα περιπολικά έφτασαν στο σημείο, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον ηλικιωμένο άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του στην μπροστινή αυλή του σπιτιού, φέροντας βαρύ τραύμα από μαχαίρι στο στήθος. Οι διασώστες της πυροσβεστικής υπηρεσίας τον μετέφεραν εσπευσμένα σε τοπικό νοσοκομείο, όπου δυστυχώς οι γιατροί απλώς διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Κατά τη διάρκεια των πρώτων ερευνών, η αστυνομία απέκλεισε τους γύρω δρόμους και ξεκίνησε αναζητήσεις από πόρτα σε πόρτα στη γειτονιά. Λίγο αργότερα, ο 44χρονος Μάικλ Γκλέντχιλ, ο οποίος συγκατοικούσε με τη μητέρα του, ταυτοποιήθηκε ως ο δράστης της επίθεσης. Οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας τον είχε καταγράψει να κινείται ύποπτα κοντά στην κατοικία του ηθοποιού μετά το έγκλημα.

Ο 44χρονος συνελήφθη και μεταφέρθηκε στις φυλακές του Βαν Νάις. Πλέον βρίσκεται αντιμέτωπος με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας, με το ποσό της εγγύησης να ορίζεται στα δύο εκατομμύρια δολάρια, ενώ το κίνητρο της επίθεσης παραμένει υπό διερεύνηση.

Οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τον δράστη να κινείται ύποπτα κοντά στην κατοικία του ηθοποιού μετά το έγκλημα

Η καριέρα του στον κινηματογράφο και την τηλεόραση

Ο Τζέιμς Χάντι γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη και διέγραψε μια μακρά πορεία στον χώρο του θεάματος, η οποία ξεκίνησε τη δεκαετία του 1970. Εκτός από το κλασικό «Jumanji» του 1995 στο πλευρό του Ρόμπιν Γουίλιαμς, συμμετείχε σε γνωστές ταινίες όπως τα «Arachnophobia», «Unbreakable», «Logan» και «Taps». Η τελευταία του κινηματογραφική εμφάνιση καταγράφηκε το 2023 στο «Top Gun: Maverick», όπου υποδύθηκε τον μπάρμαν Τζίμι.

Παράλληλα, άφησε το στίγμα του στην τηλεόραση μέσα από ρόλους σε δεκάδες δημοφιλείς σειρές, μεταξύ των οποίων τα "NYPD Blue", "Criminal Minds", "The West Wing", "9-1-1", "NCIS: Los Angeles", "CSI: NY", "Cold Case", "Alias" και "ER".

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