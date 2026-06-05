Η Ford Mustang του Paul Newman πωλείται σε δημοπρασία

Του Γιάννη Σκουφή

Δεν είναι συχνό να εμφανίζεται προς πώληση ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο που συνδυάζει ιστορία, επιτυχίες στους αγώνες και σύνδεση με έναν θρύλο του κινηματογράφου. Αυτό ακριβώς συμβαίνει όμως με τη Ford Mustang Cobra του 1995 που οδήγησε ο Paul Newman στις 24 Ώρες της Daytona και πλέον δημοπρατείται μέσω της Mecum Auctions.

Η συγκεκριμένη Mustang κατασκευάστηκε από τη Roush για τη συμμετοχή της στον θρυλικό αγώνα αντοχής της Daytona το 1995. Την εποχή εκείνη ο Paul Newman, εκτός από καταξιωμένος ηθοποιός, διατηρούσε ενεργή παρουσία στους αγώνες αυτοκινήτου. Μαζί με τους Tommy Kendall, Mark Martin και Michael Brockman κατάφερε να κατακτήσει τη νίκη στην κατηγορία GTS-1, παρότι ήταν ήδη 70 ετών.

Το ενδιαφέρον είναι πως το αυτοκίνητο διατηρεί ακόμη μεγάλο μέρος της αυθεντικότητάς του. Μετά τον αγώνα εκτέθηκε στο Motorsports Hall of Fame στη Daytona Beach, ενώ τα αυθεντικά πάνελ του αμαξώματος που χρησιμοποιήθηκαν στον 24ωρο αγώνα διατηρήθηκαν προσεκτικά και επανατοποθετήθηκαν αργότερα στο αυτοκίνητο. Επάνω τους παραμένουν ακόμη σημάδια, γρατζουνιές και σκόνη από τον αγώνα πριν από περισσότερα από 30 χρόνια.

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Κάτω από το αμάξωμα βρίσκεται ένας ατμοσφαιρικός V8 6.000 κυβικών αναβαθμισμένος από τη Roush. Η ισχύς του φτάνει περίπου τους 750 ίππους και μεταφέρεται στους πίσω τροχούς μέσω χειροκίνητου κιβωτίου πέντε σχέσεων.

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Για τους συλλέκτες αγωνιστικών αυτοκινήτων, πρόκειται για ένα μοναδικό κομμάτι της ιστορίας του αμερικανικού motorsport, αλλά και για ένα αυτοκίνητο που συνδέεται άμεσα με μία από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες του Χόλυγουντ και των αγώνων αντοχής.