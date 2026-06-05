Καλλιθέα: Καταδίωξε διαρρήκτες που εισέβαλαν σπίτι του και τους ξυλοκόπησε άγρια με ρόπαλο μπέιζμπολ

Snapshot Δύο νεαροί Αιγύπτιοι εισέβαλαν σε λάθος σπίτι στην Καλλιθέα με σκοπό τη διάρρηξη και έγιναν αντιληπτοί από τον ιδιοκτήτη.

Ο 55χρονος ιδιοκτήτης καταδίωξε και ξυλοκόπησε άγρια τους διαρρήκτες με ρόπαλο μπέιζμπολ, προκαλώντας τραυματισμούς.

Οι διαρρήκτες συνελήφθησαν από την αστυνομία και ο ένας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού συνελήφθη επίσης και κατηγορείται για βαριές σωματικές βλάβες και παράβαση νόμου περί όπλων.

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη για να διευκρινιστούν πλήρως οι συνθήκες του συμβάντος. Snapshot powered by AI

Σε... λάθος σπίτι στην Καλλιθέα αποφάσισαν να εισβάλλουν δύο νεαροί για να κλέψουν, καθώς για κακή τους τύχη έγιναν αντιληπτοί από τον ιδιοκτήτη, ο οποίος τους καταδίωξε και τους έστειλε στο νοσοκομείο ξυλοφορτώνοντάς τους άγρια.

Όλα έγιναν το απόγευμα της Πέμπτης όταν ένας 55χρονος, είδε μέσα στο σπίτι του δύο νεαρούς Αιγύπτιους να επιχειρούν να τον κλέψουν. Ακολούθησε πάλη του ιδιοκτήτη με τους διαρρήκτες και το ξύλο συνεχίστηκε στο δρόμο, καθώς οι δράστες επιχείρησαν να φύγουν.

Βίντεο που έφερε στο φως της δημοσιότητας το policereport.gr, δείχνει στιγμιότυπο της συμπλοκής, με τον ένοικο του σπιτιού να κρατά ένα ρόπαλο του μπέιζμπολ το οποίο είναι αιματοβαμμένο και να χτυπά τον έναν από τους δύο διαρρήκτες.

Το σκηνικό εκτυλίχθηκε καταμεσής του δρόμου στη συμβολή των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου και Αχιλλέως.

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο συνέλαβαν τους διαρρήκτες ηλικίας 22 και 23 ετών, με την κατηγορία της απόπειρας κλοπής. Ο 22χρονος Αιγύπτιος διακομίσθηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Παράλληλα, συνελήφθη και ο ένοικος του σπιτιού, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για βαριές σωματικές βλάβες και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Η προανάκριση για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη από τις αρμόδιες αστυνομικές Αρχές, προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες του περιστατικού.

Το σοκαριστικό βίντεο