Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός: Η ώρα της ισοφάρισης ή του απόλυτου πλεονεκτήματος

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν υποδέχεται απόψε αυτή του Γιώργου Μπαρτζώκα στο Telekom Center Athens (21:00, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ, LIVE από το Onsports) και θέλει την νίκη για να κάνει το 1-1, με τους “ερυθρόλευκους” να ψάχνουν το 2-0. 

Βαγγέλης Πάτας

Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός: Η ώρα της ισοφάρισης ή του απόλυτου πλεονεκτήματος
ΜΠΑΣΚΕΤ
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Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός πράξη δεύτερη με τη σειρά των τελικών να μεταφέρεται στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων.

Μετά το Game 1 του ΣΕΦ και τα όσα “εγκληματικά” έγιναν από πλευράς διαιτησίας, για να φτάσει ο Ολυμπιακός στην νίκη, κάνοντας τον Παναθηναϊκό αλλά και τη συντριπτική πλειοψηφία του υγιής σκεπτόμενου κόσμου να αντιδράσουν έντονα, η στιγμή για τον δεύτερο αγώνα της σειράς έφτασε.

Απόψε ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων και με την ψυχολογία σε πολύ καλύτερα επίπεδα, σε σχέση με τον πρώτο τελικό, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν ψάχνει την ισοφάριση. Ο Παναθηναϊκός θέλει να πατήσει στην εξαιρετική εμφάνιση του δεύτερου ημιχρόνου, θέλει να εκμεταλλευτεί την ψυχολογία του λόγω της αγωνιστικής του ανωτερότητας και θέλει να δώσει απαντήσεις.

Μάλιστα, δεν αποκλείεται σήμερα να κάνουν την επανεμφάνιση τους στην δωδεκάδα της ομάδας και οι τραυματίες Κώστας Σλούκας και Νίκος Ρογκαβόπουλος, οι οποίοι έβγαλαν μέρος της κανονικής προπόνησης, χθες και σήμερα θα αποφασιστεί η συμμετοχή τους. Μάλιστα, ειδικά η παρουσία του Σλούκα στον αποψινό αγώνα μπορεί να φέρει και αλλαγές στην εξάδα των “πράσινων”.

Από την άλλη στον Ολυμπιακό υπάρχει μεν προβληματισμός για την εικόνα της ομάδας, αλλά το… δώρο Θεού της Τσαρούχα έσωσε την παρτίδα και έτσι ο Ολυμπιακός έσωσε την παρτίδα και έκανε το 1-0 διατηρώντας το πλεονέκτημα της έδρας. Τώρα η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θέλει να κάνει το 2-0 με τον Έλληνα τεχνικό να μην είναι σε θέση να γνωρίζει αν θα έχει στη διάθεση του τον τραυματία Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος όμως συγκεντρώνει αρκετές πιθανότητες να βρεθεί στη δωδεκάδα της ομάδας του.

Όσο για τους διαιτητές της αναμέτρησης η ΕΟΚ κάποια στιγμή μέσα στην ημέρα και σίγουρα πριν από το τζάμπολ θα πρέπει να τους ανακοινώσει.

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