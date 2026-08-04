Συγκλονιστικές εικόνες: Δελφίνι αρνείται να αποχωριστεί το νεκρό μωρό του

Snapshot Η δελφινίνα Fraggle στη Δυτική Αυστραλία μεταφέρει επί μέρες το νεκρό δύο εβδομάδων μωρό της, εκδηλώνοντας διαδικασία πένθους.

Η Fraggle έχει χάσει τέσσερα συνεχόμενα μικρά της, γεγονός που προκαλεί ανησυχία για την επιβίωσή της.

Η μεταφορά νεκρών μικρών από μητέρες δελφίνια αποτελεί «μεταθανάτια προσεκτική συμπεριφορά» και σχετίζεται με στενούς κοινωνικούς δεσμούς.

Η συμπεριφορά αυτή μπορεί να επηρεάσει την ικανότητα της μητέρας να τραφεί και τελικά την αναγκάζει να αφήσει το σώμα για να επιβιώσει.

Μελέτες δείχνουν ότι τα δελφίνια ευθύνονται για πάνω από το 92% των καταγεγραμμένων περιπτώσεων τέτοιας συμπεριφοράς μεταξύ των κητοειδών. Snapshot powered by AI

Συγκλονίζουν οι εικόνες ενός θηλυκού δελφινιού που μεταφέρει στο νεκρό μωρό της στις εκβολές ενός ποταμού στη Δυτική Αυστραλία.

Η Fraggle, όπως ονομάζεται το δελφίνι θρηνεί την απώλεια του παιδιού της. Μεταφέρει το νεκρό, μόλις δύο εβδομάδων δελφινάκι επί μέρες, μία συμπεριφορά που σύμφωνα με τους ερευνητές, αντικατοπτρίζει τη διαδικασία του πένθους που μπορούν να βιώσουν τα δελφίνια πριν τελικά αναγκαστούν να το αφήσουν για να επιβιώσουν.

Η Fraggle, εντοπίστηκε να μεταφέρει το μικρό της στον ποταμό-δέλτα Leschenault κοντά στην πόλη Bunbury στα τέλη της περασμένης εβδομάδας, σύμφωνα με το Geographe Marine Research.

Συνοδευόταν από δύο δελφίνια που ζουν στον ποταμό και άλλα που συνήθως συναντώνται στα παράκτια νερά, γεγονός που αντανακλά τους στενούς κοινωνικούς δεσμούς που υπάρχουν στους πληθυσμούς των δελφινιών.

Οι ερευνητές είχαν εκφράσει ανησυχία για το μικρό, αφού παρατήρησαν ασυνήθιστα υψηλό ρυθμό αναπνοής. Είχαν ελπίδα ότι θα επιβιώσει παρά το γεγονός ότι γεννήθηκε το χειμώνα, αλλά τελικά πέθανε.

A dolphin mother in Western Australia is mourning the loss of her fourth calf. Researchers observed her carrying the body of her two-week-old baby through an estuary for days, a behavior scientists say reflects the grieving process dolphins can experience before they eventually… pic.twitter.com/ZSvggSCyKY — CBS News (@CBSNews) August 4, 2026

Η απώλεια αυτή είναι ο τέταρτος συνεχόμενος θάνατος μικρού της Fraggle, σύμφωνα με την αρχική ανάρτηση της ομάδας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι μητέρες δελφίνια μπορούν να μεταφέρουν τα νεκρά μικρά τους για αρκετές ημέρες, ανυψώνοντάς τα ή ωθώντας τα επανειλημμένα στην επιφάνεια.

Η συμπεριφορά αυτή μπορεί να εμποδίσει τη μητέρα να τραφεί κανονικά, πράγμα που σημαίνει ότι τελικά πρέπει να απελευθερώσει το σώμα για να επιβιώσει.

Το Geographe Marine Research ανέφερε ότι η Fraggle φαινόταν να πλησιάζει σε αυτό το σημείο. Οι επιστήμονες αναφέρονται στη μεταφορά ή τη φύλαξη νεκρών ατόμων από δελφίνια και φάλαινες ως «μεταθανάτια προσεκτική συμπεριφορά».

Μια μελέτη του 2018 που εξέτασε 78 καταγεγραμμένες περιπτώσεις μεταξύ των κητοειδών διαπίστωσε ότι τα δελφίνια αντιπροσώπευαν περισσότερο από το 92% των παρατηρήσεων.

Οι ερευνητές ανέφεραν ότι η συμπεριφορά αυτή θα μπορούσε να αντιπροσωπεύει προσπάθειες διάσωσης ενός μικρού που δεν ανταποκρίνεται ή θλίψη.