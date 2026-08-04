Φωτογραφικό ντοκουμέντο από το σημείο της συντριβής του ελικοπτέρου στην Ψάθα

Νέο φωτογραφικό υλικό από το σημείο της πτώσης – Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα στοιχεία για τις συνθήκες του δυστυχήματος

Κατερίνα Ρίστα

Φωτογραφικό ντοκουμέντο από το σημείο της συντριβής του ελικοπτέρου στην Ψάθα
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) διενεργεί αυτοψία στο σημείο συντριβής του δεύτερου ελικοπτέρου στην Ψάθα για τη συλλογή στοιχείων σχετικά με το δυστύχημα και την πυρκαγιά.
  • Η έρευνα για τη σύγκρουση στον αέρα (mid air collision) διεξάγεται από το ελληνικό FBI με τη συμμετοχή τριών ειδικών πραγματογνωμόνων και τη λήψη καταθέσεων από τους εμπλεκόμενους.
  • Ο συντονιστής-μεταφραστής και ο Βρετανός πιλότος που διασώθηκαν έχουν ορθοπεδικούς τραυματισμούς και δεν διατρέχουν κίνδυνο.
  • Η διερεύνηση του αεροπορικού δυστυχήματος ανήκει στην αρμοδιότητα της αμερικανικής Federal Aviation Authority (FAA), λόγω του αμερικανικού νηολογίου των ελικοπτέρων, με ενημέρωση της εταιρείας McDermond και ενεργοποίηση των νομίμων διαδικασιών.
  • Ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ δεν έχει αρμοδιότητα στη διερεύνηση αεροπυρόσβεσης, αλλά η Ελληνική Αστυνομία μπορεί να χρησιμοποιήσει την τεχνογνωσία του για την έρευνα.
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Αυτοψίες διενεργούν και στο σημείο της συντριβής των ελικοπτέρων, από το πρωί της Τρίτης, στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού που έχουν σχηματίσει τη δικογραφία για το σημείο από όπου ξεκίνησε η φωτιά.

Στην εικόνα που φέρνει στη δημοσιότητα το Newsbomb, καταγράφεται το ελικόπτερο μετά τη συντριβή, όπου ανασύρθηκαν νεκροί ο Δανός χειριστής και ο Έλληνας σύνδεσμος - μεταφραστής.

Ελικόπτερο

Τα συντρίμμια του ελικοπτέρου

Newsbomb

Τρεις πραγματογνώμονες

Νωρίτερα, όπως γνωστοποιήθηκε, στα πλαίσια των ερευνών του Ελληνικού FBI για τα αίτια του mid air collision, θα οριστούν τρεις ειδικοί πραγματογνώμονες από την Αστυνομία, οι οποίοι θα υποβάλλουν πορίσματα για το συμβάν, ο καθένας στο δικό του αντικείμενο και αυτά θα συμπεριληφθούν στη δικογραφία. Παράλληλα, θα ληφθούν καταθέσεις από όλους τους εμπλεκόμενους και αρμόδιους και θα αξιοποιηθεί το διαθέσιμο υλικό που υπάρχει για τη σύγκρουση.

Ο Έλληνας συντονιστής – μεταφραστής και ο Βρετανός πιλότος που διασώθηκαν μετά την πτώση, έχουν υποστεί ορθοπεδικής φύσεως τραυματισμούς και δεν διατρέχουν κίνδυνο.

Ήδη, όπως έγινε γνωστό από το Πυροσβεστικό Σώμα, έγινε αυτοψία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού στο σημείο πτώσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα με τη συνδρομή drone.

Συγκεκριμένα, στο σημείο μετέβη κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, με επικεφαλής τον Διευθυντή της Υπηρεσίας και τη συμμετοχή εξειδικευμένων στελεχών, προκειμένου να πραγματοποιηθεί αυτοψία και να συλλεχθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία που θα συμβάλουν στη διερεύνηση των συνθηκών του περιστατικού.

Για την πληρέστερη αποτύπωση του χώρου χρησιμοποιήθηκε μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone), με το οποίο πραγματοποιήθηκαν εναέριες λήψεις και λεπτομερής καταγραφή του σημείου πτώσης, καθώς και της ευρύτερης περιοχής.

Παράλληλα, τα στοιχεία θα υποβληθούν συμπληρωματικά στις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές Βοιωτίας.

Τέλος, σε ό,τι αφορά τις αρμοδιότητες στη διερεύνηση του αεροπορικού δυστυχήματος και για να λυθεί κάθε σύγχυση, πηγές του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ανέφεραν ότι το θέμα της διερεύνησης του αεροπορικού ατυχήματος εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Federal Aviation Authority (FAA) των Ηνωμένων Πολιτειών και όχι στον ΕΟΔΑΣΑΑΜ, καθώς τα ελικόπτερα έχουν αμερικανικό νηολόγιο. Η FAA έχει ενημερωθεί από την εταιρεία McDermond, όπως όφειλε κι έχουν κινηθεί οι νόμιμες ενέργειες.

Οι πηγές του υπουργείου τονίζουν ότι ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ, από τον συστατικό του νόμο, εξαιρείται ρητά από τη διερεύνηση αεροπορικών μέσων που εκτελούν αεροπυρόσβεση. Ωστόσο, η Ελληνική Αστυνομία, στην οποία έχει ανατεθεί η διερεύνηση του ατυχήματος από την Εισαγγελία, έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει την τεχνογνωσία του ΕΟΔΑΣΑΑΜ.

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