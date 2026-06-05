PosoKanei: Πώς λειτουργεί η πλατφόρμα σύγκρισης τιμών στα σούπερ μάρκετ

Snapshot Η πλατφόρμα PosoKanei συγκρίνει σε πραγματικό χρόνο τις τιμές περίπου 10.000 προϊόντων από μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ.

Οι χρήστες μπορούν να αναζητήσουν προϊόντα, να δουν τις τιμές σε διαφορετικά καταστήματα και να δημιουργήσουν ψηφιακά καλάθια αγορών με ανάλυση κόστους.

Το PosoKanei προσφέρει συνεχή ενημέρωση τιμών, εντοπίζει προσφορές και μειώνει την ανάγκη για φυσική επίσκεψη σε πολλά καταστήματα.

Η πλατφόρμα ενισχύει τη διαφάνεια στην αγορά τροφίμων και υποστηρίζει την εξοικονόμηση χρημάτων και χρόνου για τους καταναλωτές. Snapshot powered by AI

Η ακρίβεια στα προϊόντα πρώτης ανάγκης και οι συνεχείς ανατιμήσεις στα ράφια των σούπερ μάρκετ έχουν καταστήσει την έρευνα αγοράς απαραίτητη για κάθε νοικοκυριό. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η πλατφόρμα PosoKanei έρχεται να λειτουργήσει ως ένας ψηφιακός σύμμαχος για τους καταναλωτές, προσφέροντας άμεση σύγκριση τιμών με στόχο την εξοικονόμηση χρημάτων.

Το νέο βήμα περιλαμβάνει την αξιοποίηση εξειδικευμένων δεδομένων από την αγορά, με στόχο τη βελτίωση της παρακολούθησης των τιμών και την ενίσχυση της διαφάνειας στο οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων.

Η λίστα θα περιλαμβάνει περίπου 10.000 κωδικούς προϊόντων (SKUs), τόσο επώνυμων προϊόντων, όσο και ιδιωτικής ετικέτας, τα οποία διακινούνται μέσω των αλυσίδων σούπερ μάρκετ.

Τα συγκεκριμένα δεδομένα αναμένεται να ενσωματωθούν στο νέο πληροφοριακό σύστημα της πλατφόρμας PosoKanei, ενισχύοντας τις δυνατότητες του ψηφιακού «εργαλείου» στην παρακολούθηση των τιμών και τη σύγκριση προϊόντων από τους καταναλωτές.

Τι είναι το PosoKanei;

Το PosoKanei είναι ένα σύγχρονο παρατηρητήριο τιμών που συγκεντρώνει, ανανεώνει και συγκρίνει καθημερινά το κόστος χιλιάδων προϊόντων από τις μεγαλύτερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ της χώρας. Η πλατφόρμα είναι σχεδιασμένη ώστε να είναι φιλική προς τον χρήστη, προσβάσιμη τόσο από υπολογιστή όσο και από κινητό τηλέφωνο.

Βήμα-βήμα: Πώς λειτουργεί η σύγκριση τιμών

Η διαδικασία εύρεσης των οικονομικότερων προϊόντων είναι απλή και ολοκληρώνεται σε λίγα μόλις βήματα:

Αναζήτηση προϊόντος: Ο χρήστης πληκτρολογεί το προϊόν που ψάχνει στη μπάρα αναζήτησης (π.χ. «γάλα», «ελαιόλαδο», «απορρυπαντικό») ή πλοηγείται στις διαθέσιμες κατηγορίες. Σύγκριση τιμών σε πραγματικό χρόνο: Η πλατφόρμα εμφανίζει το συγκεκριμένο προϊόν και παραθέτει την τιμή του σε διαφορετικές αλυσίδες σούπερ μάρκετ, αναδεικνύοντας πού πωλείται φθηνότερα. Δημιουργία ψηφιακού καλαθιού: Οι καταναλωτές μπορούν να προσθέσουν τα προϊόντα που επιθυμούν σε ένα «έξυπνο καλάθι». Τελική ανάλυση κόστους: Μόλις ολοκληρωθεί η λίστα, το σύστημα υπολογίζει αυτόματα το συνολικό κόστος του καλαθιού για κάθε σούπερ μάρκετ ξεχωριστά, δείχνοντας ξεκάθαρα από πού συμφέρει να γίνει η αγορά.

Τα βασικά οφέλη για τον καταναλωτή

Διαφάνεια και ενημέρωση: Οι τιμές επικαιροποιούνται συνεχώς, επιτρέποντας στον καταναλωτή να γνωρίζει τις τρέχουσες προσφορές πριν καν βγει από το σπίτι.

Εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος: Αποφεύγεται η φυσική επίσκεψη σε πολλαπλά καταστήματα για τη σύγκριση προσφορών.

Εντοπισμός προσφορών: Η πλατφόρμα αναδεικνύει τις εκπτώσεις και τα πακέτα προσφορών, βοηθώντας στην έξυπνη διαχείριση του οικογενειακού προϋπολογισμού.

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