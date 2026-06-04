Πούτιν: Το γέλιο και η ειρωνεία σε Γερμανό δημοσιογράφο - «Η χώρα σου ετοιμάζεται για πόλεμο;»

Συνέντευξη Τύπου σε δυτικούς δημοσιογράφους παραχώρησε ο Ρώσος πρόεδρος, που μίλησε εφ' όλης της ύλης

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Πούτιν: Το γέλιο και η ειρωνεία σε Γερμανό δημοσιογράφο - «Η χώρα σου ετοιμάζεται για πόλεμο;»
Pool Sputnik Kremlin
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν γέλασε και απέφυγε να απαντήσει σε ερώτηση γερμανού δημοσιογράφου για προετοιμασίες πολέμου στη Γερμανία.
  • Ο Πούτιν ξεκαθάρισε ότι η συμμετοχή ευρωπαϊκών χωρών σε ειρηνευτικές συνομιλίες Ρωσίας
  • Ουκρανίας δεν ισοδυναμεί με ρόλο μεσολαβητή.
  • Ο Πούτιν υποστήριξε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι χώρες της δεν μπορούν να είναι μεσολαβητές επειδή υποστηρίζουν ενεργά τη χώρα που βρίσκεται σε σύγκρουση με τη Ρωσία.
  • Τόνισε ότι για να είναι κάποιος μεσολαβητής πρέπει να διατηρεί ουδετερότητα στη σύγκρουση.
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Ένα περιστατικό με Γερμανό δημοσιογράφο ξεχώρισε στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν από την Αγία Πετρούπολη όπου βρίσκεται για το οικονομικό φόρουμ.

Πριν ο δημοσιογράφος, από το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων DPA, κάνει την ερώτησή του ο Ρώσος συντονιστής της συνέντευξης τύπου τον ρώτησε αν αληθεύει ότι η χώρα του «ξεκινά προετοιμασίες για πόλεμο, ή μήπως μόνο εμείς το βλέπουμε έτσι;». Τότε ο Πούτιν διέκοψε και γελώντας είπε στον δημοσιογράφο: «Δεν χρειάζεται να απαντήσετε, δεν είναι ανάκριση».

Παράλληλα ο Πούτιν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο συμμετοχής ευρωπαϊκών χωρών σε μελλοντικές ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Οι ΗΠΑ έχουν στο παρελθόν αναλάβει ρόλο μεσολαβητή σε τριμερείς συζητήσεις μεταξύ των χωρών, οι τελευταίες από τις οποίες πραγματοποιήθηκαν στη Γενεύη στα τέλη Φεβρουαρίου. «Άλλο πράγμα είναι να συμμετέχεις στις διαπραγματεύσεις και άλλο να είσαι μεσολαβητής», τόνισε ο Πούτιν.

Και συνέχισε: «Πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ή μεμονωμένες χώρες της ΕΕ να είναι μεσολαβητές, αν υποστηρίζουν άμεσα τις προσπάθειες της χώρας με την οποία βρισκόμαστε σε ανοιχτή ένοπλη σύγκρουση; Εμπλέκονται άμεσα σε αυτή τη σύγκρουση. Αν θέλεις να είσαι μεσολαβητής, πρέπει να είσαι ουδέτερος».

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