Ανοίγει αυλαία σήμερα το «Νταβός της Ρωσίας»: Στίβεν Σιγκάλ και αδερφοί Τέιτ στους συμμετέχοντες

Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν διοργανώνει την πέμπτη οικονομική διάσκεψη εν καιρώ πολέμου στην Αγία Πετρούπολη, ενώ συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία

Νατάσα Παυλοπούλου

Ανοίγει αυλαία σήμερα το «Νταβός της Ρωσίας»: Στίβεν Σιγκάλ και αδερφοί Τέιτ στους συμμετέχοντες

O Bλαντιμίρ Πούτιν με τον Στίβεν Σιγκάλ

ΑΡ
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Το ρωσικό Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης ξεκινά σήμερα, με επίκεντρο την επανεκκίνηση της οικονομικής ανάπτυξης παρά τον συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία.
  • Η ρωσική οικονομία έχει επιβραδυνθεί σημαντικά, με μείωση του ΑΕΠ και προβλήματα που αποδίδονται σε κυρώσεις, υψηλά επιτόκια και ισχυρό ρούβλι.
  • Στο φόρουμ συμμετέχουν Αμερικανοί όπως η Κάντας Όουενς, ο Στίβεν Σίγκαλ και ο Ρόντνεϊ Μιμς Κουκ Τζούνιορ, με διαφοροποιημένους ρόλους και αφορμές παρουσίας.
  • Τα αδέλφια Άντριου και Τρίσταν Τέιτ, που αντιμετωπίζουν σοβαρές ποινικές κατηγορίες, φαίνεται να βρίσκονται στη Μόσχα, αλλά δεν έχουν επιβεβαιώσει επίσημα τη συμμετοχή τους στο φόρουμ.
  • Οι συζητήσεις στο φόρουμ θα εστιάσουν σε στρατηγικές όπως η ανακατανομή εργατικού δυναμικού και η προώθηση ψηφιακών τεχνολογιών, κυρίως τεχνητής νοημοσύνης.
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Το ρωσικό «Νταβός» - παλαιότερα γνωστό ως Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης - ξεκινά σήμερα (3/6) προσελκύοντας ένα ετερώνυμο πλήθος ανάμεσά τους αρκετούς Αμερικανούς που έλκονται από την «αντι-woke» στάση της Μόσχας και την υποστήριξη των «παραδοσιακών αξιών».

Ο Bλαντιμίρ Πούτιν έχει ζητήσει από τους αξιωματούχους του να βρουν τρόπους για την επανεκκίνηση της ανάπτυξης. Οι επιχειρήσεις ωστόσο επιμένουν ότι ο καλύτερος τρόπος για να επιτευχθεί αυτό θα ήταν να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία. Η ρωσική οικονομία, αξίας 3 τρισεκατομμυρίων δολαρίων και εξαρτώμενη από τις πρώτες ύλες, επιβραδύνθηκε απότομα σε περίπου 1% πέρυσι από 4,9% το 2024, και συρρικνώθηκε κατά 0,2% το πρώτο τρίμηνο του 2026, κάτι που οι αξιωματούχοι απέδωσαν στα υψηλά επιτόκια, τις δυτικές κυρώσεις και το ισχυρό ρούβλι.

Η ανάπτυξη είναι το κύριο θέμα στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης, το οποίο διεξάγεται από τις 3 έως τις 6 Ιουνίου. Οι συμμετέχοντες αναμένεται να συζητήσουν στρατηγικές, όπως η ανακατανομή του εργατικού δυναμικού σε τομείς ταχύτερης ανάπτυξης και η προώθηση ψηφιακών πλατφορμών που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου και των τραπεζικών υπηρεσιών. Η λίστα με τους συμμετέχοντες περιλαμβάνει και αρκετούς Αμερικανούς:

Κάντας Όουενς

Δεξιά Αμερικανή influencer και podcaster στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οποία έχει ασκήσει σφοδρή κριτική στο Ισραήλ, τη χρηματοδότηση του Ισραήλ από τις ΗΠΑ, τον φεμινισμό και πολλά άλλα. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και η σύζυγός του Μπριζίτ έχουν κινηθεί νομικά εναντίον της 37χρονης Όουενς για συκοφαντική δυσφήμιση στις ΗΠΑ, επειδή ισχυρίστηκε ψευδώς ότι η Μπριζίτ γεννήθηκε άνδρας.

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Η Όουενς θα μιλήσει σε μια συνεδρία με θέμα «την εξισορρόπηση της γονεϊκότητας σε μια μεγάλη οικογένεια με μια επιτυχημένη καριέρα», σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα. «Ήθελα να πάω στην Αγία Πετρούπολη εδώ και πολύ, πολύ καιρό, απλώς ως Χριστιανή γενικά, απλώς για να δω μερικούς από αυτούς τους καθεδρικούς ναούς και τις εκκλησίες», είπε η Όουενς πριν από το ταξίδι της.

Στίβεν Σίγκαλ

Ο πρώην ήρωας ταινιών δράσης του Χόλιγουντ και ειδικός στις πολεμικές τέχνες, Σίγκαλ, θαυμάζει εδώ και καιρό τον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, από τον οποίο έλαβε ρωσικό διαβατήριο το 2016. Ο Σίγκαλ είναι ειδικός εκπρόσωπος του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών για τους ανθρωπιστικούς δεσμούς με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ιαπωνία.

Τακτικός επισκέπτης της Ρωσίας, ο Σιγκάλ υποστήριξε την προσάρτηση της Κριμαίας από τη Μόσχα το 2014 ως «πολύ λογική», εντάχθηκε σε ένα φιλα προσκείμενο προς το Κρεμλίνο κόμμα το 2021 και έχει υποστηρίξει τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ρόντνεϊ Μιμς Κουκ Τζούνιορ

Ο Κουκ, πρόεδρος της Επιτροπής Καλών Τεχνών των ΗΠΑ, επιβλέπει την αμφιλεγόμενη επέκταση της αίθουσας χορού του Λευκού Οίκου που σχεδίασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και αναφέρεται ως επικεφαλής της επίσημης αμερικανικής αντιπροσωπείας στο φόρουμ.

Είναι ο πρώτος Αμερικανός αξιωματούχος που δίνει το παρών στο φόρουμ από το 2017/18, σύμφωνα με το Κρεμλίνο, και ο πρώτος από τότε που η Ρωσία έστειλε δεκάδες χιλιάδες στρατεύματα στην Ουκρανία το 2022. Θα μιλήσει σε μια συνεδρία για τον πολιτιστικό διάλογο ΗΠΑ-Ρωσίας.

Ο Κουκ δήλωσε στο ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS πριν από το φόρουμ ότι εκπροσωπεί τις ΗΠΑ ως υπουργός πολιτισμού και ως Χριστιανός, όχι ως πολιτικός. Είπε ότι είχε βοηθήσει στην αποκατάσταση διαφόρων εκκλησιών στη Ρωσία στο παρελθόν και την Τρίτη δώρισε μια θρησκευτική εικόνα σε ένα ανδρικό μοναστήρι στην Αγία Πετρούπολη.

Άντριου και Τρίσταν Τέιτ

Ο Άντριου Τέιτ δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο ο ίδιος και ο αδελφός του γίνονται δεκτοί μετά μουσικής στο αεροδρόμιο της Μόσχας την παραμονή του φόρουμ. ⁠Ωστόσο, τα αδέρφια - που τους αρέσει να αφήνουν τους ακολούθους τους σε αγωνία - δεν έχουν ακόμη επιβεβαιώσει την παρουσία τους στο φόρουμ.

Βρίσκονται υπό ποινική έρευνα στη Ρουμανία για κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης της εμπορίας ανθρώπων, από τον Δεκέμβριο του 2022, αλλά οι δύο έρευνες δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί. Αντιμετωπίζουν επίσης κατηγορίες στη Βρετανία, συμπεριλαμβανομένων βιασμού, σωματικής βλάβης και εμπορίας ανθρώπων. Έχουν αρνηθεί κάθε αδίκημα.

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Και οι δύο αδελφοί είναι πρώην πυγμάχοι με διπλή αμερικανική και βρετανική υπηκοότητα. Ο Άντριου Τέιτ, ένας αυτοαποκαλούμενος μισογύνης, έχει κερδίσει εκατομμύρια διαδικτυακούς θαυμαστές προωθώντας έναν εξαιρετικά αρρενωπό τρόπο ζωής που, σύμφωνα με τους επικριτές, συνεπάγεται υποτίμηση των γυναικών.

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