Πούτιν: Δείχνει έτοιμος να κλιμακώσει τον πόλεμο στην Ουκρανία

Snapshot Ο Βλαντίμιρ Πούτιν προτίθεται να κλιμακώσει τον πόλεμο στην Ουκρανία με εντατικές ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις στο Κίεβο, παρά την αυξανόμενη εσωτερική δυσαρέσκεια και το διεθνές κόστος.

Η ρωσική προέλαση στην ανατολική Ουκρανία έχει σταματήσει, ενώ οι ουκρανικές δυνάμεις πραγματοποιούν επιτυχημένες επιθέσεις μακρού βεληνεκούς σε ρωσικές εγκαταστάσεις.

Η ρωσική οικονομία εμφανίζει στασιμότητα λόγω των πολεμικών δαπανών και των αυξημένων φόρων, ενώ η δυσαρέσκεια αυξάνεται λόγω περιορισμών στο διαδίκτυο και κοινωνικών δυσκολιών.

Η Ρωσία προειδοποιεί για «συνεχείς και συστηματικές» πυραυλικές επιθέσεις στο Κίεβο και ζητά εκκένωση ξένων πρεσβειών, εντείνοντας τις απειλές προς την Ουκρανία και τους δυτικούς συμμάχους της.

Η κλιμάκωση της σύγκρουσης αυξάνει τον κίνδυνο άμεσης στρατιωτικής αντιπαράθεσης μεταξύ Ρωσίας και Δύσης, καθώς εξαντλούνται τα μέσα αεροπορικής άμυνας του Κιέβου και οι αμερικανικές προμήθειες καθυστερούν. Snapshot powered by AI

Μπροστά σε μια κατάσταση αδιέξοδου στο πεδίο της μάχης στην Ουκρανία και την αυξανόμενη κόπωση των Ρώσων με τον πόλεμο, ο Βλαντίμιρ Πούτιν φαίνεται έτοιμος να προσπαθήσει να αλλάξει την εικόνα που έχει διαμορφωθεί γύρω από τη σύγκρουση, σύμφωνα με ανάλυση του Associated Press.

Φαίνεται πιθανό ότι ο Ρώσος πρόεδρος θα εντείνει δραστικά τις ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις κατά του Κιέβου με την ελπίδα ότι θα ενισχύσει τα πτωτικά ποσοστά δημοφιλίας του στη Ρωσία και θα πείσει ένα όλο και πιο απαισιόδοξο κοινό στη χώρα του ότι η Μόσχα κερδίζει τον πόλεμο, ο οποίος βρίσκεται πλέον στον πέμπτο χρόνο του.

Η προειδοποίηση της Ρωσίας ότι θα πραγματοποιήσει «συνεχείς και συστηματικές» πυραυλικές επιθέσεις εναντίον του Κιέβο και η έκκληση να εκκενωθούν οι ξένες πρεσβείες στην ουκρανική πρωτεύουσα, σηματοδοτεί την πρόθεση του Πούτιν να εντείνει τις επιθέσεις παρά το βαρύ κόστος και την ενδεχόμενη διεθνή κατακραυγή.

Οι μαζικές ασκήσεις των πυρηνικών δυνάμεων της Ρωσίας νωρίτερα αυτό το μήνα και μια σειρά πολεμικών δηλώσεων από τη Μόσχα, που προειδοποιούν τους Ευρωπαίους συμμάχους του Κιέβου για πιθανά αντίποινα για τη συμμετοχή τους σε επιθέσεις με ουκρανικά drones, υπογραμμίζουν την πρόθεση του Πούτιν να ανεβάσει τον πήχη.

Καθώς η προέλαση της Ρωσίας σταματά, η Ουκρανία εντείνει τις επιθέσεις μεγάλου βεληνεκούς

Πέρσι οι ρωσικές δυνάμεις είχαν σημειώσει κέρδη στο πολεμικό μέτωπο. Ωστόσο τον τελευταίο καιρό η προέλαση της Ρωσίας κατά μήκος της γραμμής του μετώπου, που εκτείνεται σε πάνω από 1.000 χιλιόμετρα έχει σχεδόν σταματήσει. Οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας έχουν εξαπολύσει επιτυχημένες αντεπιθέσεις και έχουν ανακτήσει μέρος του εδάφους.

«Η φύση του πολέμου μεταβάλλεται υπέρ των ουκρανικών δυνάμεων, τουλάχιστον προς το παρόν», ανέφερε το Ινστιτούτο Μελέτης του Πολέμου με έδρα την Ουάσιγκτον σε πρόσφατη ανάλυσή του. «Ο ρυθμός προώθησης των ρωσικών δυνάμεων έχει σταματήσει, ενώ οι ουκρανικές δυνάμεις χρησιμοποιούν καινοτόμες τακτικές και επιχειρησιακές έννοιες στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν από τον πόλεμο θέσεων».

Η στασιμότητα στο πεδίο της μάχης υπονομεύει τον δηλωμένο στόχο του Πούτιν να καταλάβει γρήγορα την ανατολική περιοχή του Ντονιέτσκ, η οποία εξακολουθεί να βρίσκεται υπό ουκρανικό έλεγχο. Το Κίεβο έχει απορρίψει τα αιτήματά της Μόσχας για απόσυρση από την περιοχή ως προϋπόθεση για κατάπαυση του πυρός.

Ταυτόχρονα, η Ουκρανία έχει επεκτείνει σημαντικά τις επιθέσεις μακράς εμβέλειας εναντίον ρωσικών ενεργειακών εγκαταστάσεων και εργοστασίων όπλων, προκαλώντας ολοένα και μεγαλύτερες ζημιές.

Ο Πούτιν περιόρισε την ετήσια παρέλαση της 9ης Μαΐου για την Ημέρα της Νίκης, φοβούμενος επιθέσεις με ουκρανικά drones. Λίγες μέρες αργότερα, μια μαζική επίθεση με drones στα προάστια της Μόσχας προκάλεσε τον θάνατο τριών ανθρώπων και απέδειξε ότι ακόμη και η πυκνά προστατευόμενη πρωτεύουσα δεν είναι πλήρως απρόσβλητη από επιθέσεις, καταστρέφοντας τις προσπάθειες του Κρεμλίνου να παρουσιάσει τη σύγκρουση ως κάτι μακρινό που δεν επηρεάζει τους απλούς Ρώσους.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι οι επιθέσεις «αλλάζουν σημαντικά την κατάσταση και, γενικότερα, την αντίληψη του κόσμου για τον πόλεμο της Ρωσίας».

Αναγνωρίζοντας την αυξανόμενη απειλή από τις επιθέσεις της Ουκρανίας βαθιά μέσα στη ρωσική επικράτεια, οι Ρώσοι νομοθέτες ενέκριναν αυτή την εβδομάδα ένα νομοσχέδιο που ορίζει ότι οι τράπεζες της χώρας πρέπει να αναλάβουν το κόστος εγκατάστασης συστημάτων παρεμβολής drone στις εγκαταστάσεις τους, αντί να βασίζονται στο στρατό.

«Από τη σκοπιά της Ρωσίας, αυτές οι επιθέσεις θα γίνουν χειρότερες», δήλωσε ο Τόμας Γουίθινγκτον του Royal United Services Institute στο Λονδίνο. Πρόσθεσε ότι οι ολοένα και πιο τολμηρές επιθέσεις με drones της Ουκρανίας «επιβαρύνουν τη Ρωσία όχι μόνο πολιτικά, αλλά και οικονομικά».

Ο πόλεμος επιβαρύνει την ρωσική οικονομία και το ηθικό των πολιτών

Η ρωσική οικονομία έχει παραμείνει στάσιμη, καθώς η αρχική ώθηση από τις τεράστιες στρατιωτικές δαπάνες έχει εξαντληθεί. Η κυβέρνηση αύξησε τους φόρους και το εσωτερικό δανεισμό για να διατηρήσει το δημοσιονομικό έλλειμμα υπό έλεγχο. Αν και ο πόλεμος των ΗΠΑ στο Ιράν έφερε έκτακτα έσοδα από το πετρέλαιο για τη Ρωσία, οι θεμελιώδεις οικονομικές προκλήσεις παραμένουν.

Ο Πούτιν αναμένεται να υποβαθμίσει τις αρνητικές εξελίξεις στο διεθνές οικονομικό φόρουμ της επόμενης εβδομάδας στην Αγία Πετρούπολη, μια ετήσια εκδήλωση που αποσκοπεί στην ανάδειξη των επιτευγμάτων της Ρωσίας.

Ο Νάιτζελ Γκουλντ-Ντέιβις του Διεθνούς Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών με έδρα το Λονδίνο ανέφερε σε μια ανάλυση ότι «οι υψηλές τιμές κεφαλαίου, εργασίας και αγαθών που τροφοδοτούνται από τον πόλεμο, καθώς και οι αυξανόμενοι φόροι, έχουν αρχίσει να καταστέλλουν τους μη στρατιωτικούς τομείς», με αποτέλεσμα «μια διπλή οικονομία με υπερθερμανμένη στρατιωτική παραγωγή και στασιμότητα στον μη στρατιωτικό τομέα».

Ουκρανοί στρατιώτες κοντά στην πρώτη γραμμή στην περιοχή Ζαπορίζια, Ουκρανία, Τετάρτη, 7 Ιανουαρίου 2026. AP

Αν και η Ρωσία έχει βασιστεί σε εθελοντές στρατιώτες για να πολεμήσει, προσφέροντάς τους συγκριτικά υψηλούς μισθούς και άλλα οφέλη, ο Νάιτζελ Γκουλντ-Ντέιβις υποστήριξε ότι «υπάρχουν ενδείξεις ότι αυτό το κίνητρο ενδέχεται να μην λειτουργεί πλέον αποτελεσματικά και ότι η Ρωσία έχει αρχίσει να χάνει περισσότερους στρατιώτες από όσους μπορεί να στρατολογήσει».

Για να συνεχίσει τον πόλεμο, το Κρεμλίνο θα αναγκαστεί να κινητοποιήσει με τη βία ανθρώπινους και υλικούς πόρους, κάτι που θα το υποχρεώσει να «περιορίσει τις τελευταίες εναπομείνασες μετασοβιετικές ελευθερίες της αγοράς, την εργασιακή ελευθερία και την ελευθερία κυκλοφορίας», ανέφερε.

Σε ένδειξη της αυξανόμενης δυσαρέσκειας, ορισμένοι επιδραστικοί χρήστες των κοινωνικών δικτύων που στο παρελθόν ήταν πιστοί στο Κρεμλίνο έχουν αρχίσει να επικρίνουν ανοιχτά τις κυβερνητικές πολιτικές.

Μια κίνηση των αρχών να περιορίσουν το διαδίκτυο στα κινητά τηλέφωνα και να μπλοκάρουν δημοφιλείς εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων έχει αναστατώσει την καθημερινότητα εκατομμυρίων ανθρώπω στη Ρωσίαν, προκαλώντας ανοιχτές διαμαρτυρίες. Η Νατάλια Κασπερσκάγια, μια εξέχουσα επιχειρηματίας στον τομέα της πληροφορικής και σθεναρή υποστηρίκτρια του Κρεμλίνου, επέκρινε σκληρά τις διακοπές λειτουργίας και τις προσπάθειες να μπλοκαριστούν τα εικονικά ιδιωτικά δίκτυα, προειδοποιώντας ότι προκαλούν τεράστια ζημιά στον τεχνολογικό τομέα.

Η Τατιάνα Στανοβάγια, ειδική σε θέματα Ρωσίας και ιδρύτρια του ενημερωτικού δελτίου R.Politik που ασχολείται με την πολιτική του Κρεμλίνου, επισήμανε ότι η εξάπλωση των επιθέσεων με ουκρανικά drones, σε συνδυασμό με τις διακοπές της πρόσβασης στο κινητό διαδίκτυο και την αύξηση των φόρων, έχουν υπονομεύσει τη δημοτικότητα του Πούτιν. Αν και δεν αντιμετωπίζει άμεσες απειλές για την εξουσία του, «η σταδιακή απώλεια της αξιοπιστίας του Πούτιν είναι πραγματική», ανέφερε.

Στις αρχές της άνοιξης, οι ρωσικές δημοσκοπήσεις, συμπεριλαμβανομένης μιας που διεξήχθη από κυβερνητικό ινστιτούτο, κατέγραψαν πτώση στα ποσοστά αποδοχής του Πούτιν, αν και αυτά αυξήθηκαν ελαφρώς τον Μάιο στην κρατικά ελεγχόμενη δημοσκόπηση, αφού ο οργανισμός άλλαξε τη μεθοδολογία του για να συμπεριλάβει προσωπικές συνεντεύξεις. Πολλοί παρατηρητές πιστεύουν ότι οι αριθμοί ενδέχεται να είναι φουσκωμένοι εν μέσω μιας εκτεταμένης καταστολής της διαφωνίας.

«Ο Πούτιν χάνει τη μαγεία του», έγραψε σε σχόλιό του ο Αλεξάντερ Μπαούνοφ του Carnegie Russia Eurasia Center. «Η εξουσία παραμένει αδιαίρετη στα χέρια του, αλλά η γοητεία της εξασθενεί. Ακόμη και οι πιστοί του παραπονιούνται για τους αυξανόμενους περιορισμούς και την καταστολή, ενώ επιχειρηματίες που κάποτε ήταν αισιόδοξοι είναι πλέον αποκαρδιωμένοι».

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν κατά τη συνάντησή τους, στον «Συνασπισμό των Προθύμων» για την Ουκρανία - Παρίσι, 6 Ιανουαρίου 2026. AP

Οι νέες απειλές της Ρωσίας προς την Ουκρανία και τη Δύση

Επικαλούμενος την επίθεση με ουκρανικό drone στις 22 Μαΐου εναντίον φοιτητικής εστίας στην κατεχόμενη από τη Ρωσία ανατολική Ουκρανία, η οποία σύμφωνα με τη Μόσχα στοίχισε τη ζωή σε 21 άτομα, ο Πούτιν διέταξε μαζική πυραυλική επίθεση εναντίον του Κιέβου και της γύρω περιοχής. Η πυραυλική επίθεση της Κυριακής, στην οποία χρησιμοποιήθηκε ο νέος υπερηχητικός πύραυλος «Oreshnik» της Ρωσίας, προκάλεσε τον θάνατο δύο ατόμων, τραυμάτισε δεκάδες άλλους και κατέστρεψε ή προκάλεσε ζημιές σε πολλά κτίρια.

Τη Δευτέρα, το ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι η Μόσχα θα εξαπολύσει «συνεπείς και συστηματικές» επιθέσεις στο Κίεβο, με στόχο εγκαταστάσεις κατασκευής drones και «κέντρα λήψης αποφάσεων». Προέτρεψε τους ξένους διπλωμάτες να εγκαταλείψουν την πρωτεύουσα αν και το αίτημα που απορρίφθηκε από τους συμμάχους της Ουκρανίας.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ τηλεφώνησε στον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο για να τον προειδοποιήσει για τις επικείμενες επιθέσεις και να πιέσει για την εκκένωση των διπλωματών της χώρας του.

«Ο κίνδυνος σε όλους αυτούς τους πολέμους, καθώς συνεχίζονται και εξελίσσονται, είναι ότι πάντα υπάρχει η απειλή της κλιμάκωσης, της εξάπλωσης σε κάτι νέο», δήλωσε ο Ρούμπιο στους δημοσιογράφους μετά την τηλεφωνική συνομιλία.

Ο πόλεμος στο Ιράν έχει ουσιαστικά θέσει σε αναστολή τις αμερικανικές προσπάθειες διαμεσολάβησης στην Ουκρανία και έχει εξαντλήσει τα αμερικανικά αποθέματα πυραύλων, καθυστερώντας την παράδοση των πυραύλων Patriot αμερικανικής κατασκευής, τους οποίους η Ουκρανία χρειάζεται απεγνωσμένα για να αποκρούσει τις ρωσικές επιθέσεις.

Ο στρατιωτικός αναλυτής Σεργκέι Πολετάεφ, με έδρα τη Μόσχα, δήλωσε ότι η Ρωσία θεωρεί την έλλειψη μέσων αεροπορικής άμυνας στο Κίεβο ως ευκαιρία. «Τα μέσα αεροπορικής άμυνας του Κιέβου έχουν εξαντληθεί σε βαθμό που καθιστά αποτελεσματική μια μαζική επίθεση», ανέφερε σε πρόσφατο σχόλιό του.

Το Υπουργείο Άμυνας δημοσίευσε κατάλογο εγκαταστάσεων στην Ευρώπη που, όπως ανέφερε, εμπλέκονται στην κατασκευή των drones και των εξαρτημάτων τους για την Ουκρανία. Η Υπηρεσία Εξωτερικών Πληροφοριών της Μόσχας προειδοποίησε τις χώρες της Βαλτικής ότι η συμμετοχή τους στο ΝΑΤΟ δεν θα τις προστατεύσει από τα αντίποινα της Μόσχας, αν επιτρέψουν στην Ουκρανία να εξαπολύσει επιθέσεις από το έδαφός τους. Αυτοί οι σύμμαχοι έχουν καταγγείλει τις δηλώσεις της Μόσχας.

«Βρισκόμαστε στην πραγματικότητα πολύ, πολύ κοντά σε άμεση στρατιωτική αντιπαράθεση», δήλωσε ο Ντμίτρι Πολιάνσκι, ο απεσταλμένος της Ρωσίας στον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη.

